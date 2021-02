Le territoire britannique de l’île de l’Ascension deviendra le premier au monde à vacciner la population alors que le vol de la RAF apporte des coups de Covid

Un territoire BRITANNIQUE est sur le point de devenir la première île au monde à vacciner 100% de sa population, après qu’un vol de grâce de la RAF a amené les coups sur l’île de l’Ascension.

Les médecins de première ligne et les cinq flics de l’île ont été parmi les premiers à se faire vacciner, quelques heures seulement après l’arrivée des vaccins mercredi matin, avec The Sun à bord.

L’affleurement volcanique éloigné au milieu de l’Atlantique est un point d’arrêt clé pour les avions militaires pour protéger les îles Falkland.

«C’est une petite île, mais c’est un gros problème», a déclaré le commandant de l’escadre Lee Roberts, commandant de l’escadron cargo qui a livré les jabs de sauvetage.

«La base de l’île de l’Ascension est d’une importance stratégique vitale.»

Le reste des 900 habitants de l’île devraient recevoir leurs vaccins d’ici quelques jours.

Ils sont principalement au service du personnel militaire du Royaume-Uni et des États-Unis, des entrepreneurs et des espions qui gèrent un réseau de radars de poursuite de missiles et des postes d’écoute d’interception de signaux.

Sylvia Isaac, une employée de l’hôpital qui a reçu la première dose, a déclaré: «Je me sens très privilégiée et je remercie le gouvernement britannique de l’avoir mise à notre disposition.

«La vaccination elle-même a été rapide et indolore. Espérons que cela nous protégera contre les pires effets de Covid 19 et aidera également à protéger la famille, les amis et le reste de la communauté.

Le conseiller de l’île Alan Nicholls, 63 ans, a déclaré que tous ceux qui étaient éligibles se verraient offrir un coup d’ici la semaine prochaine.

Le résident de 15 ans a déclaré: « Nous sommes extrêmement heureux, très privilégiés et bien sûr, très reconnaissants, d’être la première place au monde à pouvoir atteindre 100% de vaccination contre le coronavirus ».

Les vaccins sont arrivés un avion cargo A400M Atlas, l’un des seuls avions suffisamment robustes pour atterrir sur la piste d’atterrissage en mauvais état de l’île.

L’équipage de l’avion a été confronté à des pannes et à des retards pour livrer les 2000 doses dans les 72 heures suivant la sortie de son usine, sinon elles expirent.

L’Atlas a décollé de la RAF Brize Norton avec 24 heures de retard et a dû s’arrêter au Cap-Vert pour faire le plein.

«L’île de l’Ascension est un endroit difficile d’accès», a déclaré le lieutenant d’aviation George Cox, responsable de la cargaison des vaccins.

«L’expédition prend des semaines pour y arriver et nous n’avons que 72 heures pour transporter ces vaccins du point de fabrication à leur destination.

À l’arrivée, la cargaison a été stérilisée avant d’être transférée à l’hôpital de Georgetown, dans la capitale de l’île.

«La première étape des vaccinations est déjà terminée», a déclaré un porte-parole du gouvernement. «Cela a vu le personnel médical de première ligne et les travailleurs des services d’urgence, ainsi que les personnes à charge de ces personnes, recevoir leur première dose de vaccin.

«Le vaccin est maintenant offert au grand public. En raison de la taille relativement petite de la population d’Ascension, on s’attend à ce que dans les deux prochaines semaines, toutes les personnes éligibles à recevoir le vaccin se soient vu proposer un rendez-vous.

La piste Wideawake de l’île, construite pour accueillir les navettes spatiales de la Nasa, était autrefois la plus grande du monde, mais elle est tombée en ruine.

Il ne doit rouvrir complètement qu’en 2022, avec deux ans de retard.

La flotte de voyageurs de la RAF qui fournit le pont aérien vers les Malouines ne peut y atterrir.

Les îles de l’Ascension sont actuellement exemptes de Covid et tous les nouveaux arrivants sont obligés de mettre en quarantaine pendant 14 jours, même s’ils sont testés négatifs.