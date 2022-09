Le territoire américain plongé dans l’obscurité

À l’approche de l’ouragan Fiona, Porto Rico a été frappé par une panne d’électricité à l’échelle de l’île qui prendra “plusieurs jours” à réparer

Toute l’île de Porto Rico a perdu de l’électricité dimanche, alors qu’elle se préparait à l’arrivée de la tempête tropicale Ouragan Fiona. Des coupures de courant affectaient déjà samedi le territoire américain non constitué en société, avec plus de 500 000 habitants touchés.

Après midi dimanche, PowerOutage.US a montré que les 1,4 million de clients suivis par le service avaient été coupés.

Le gouverneur Pedro Pierluisi a déclaré que la panne totale avait été causée par les dommages causés par l’ouragan Fiona et LUMA Energy, qui exploite le réseau électrique de l’île, a déclaré qu’il “pourrait prendre plusieurs jours” pour rétablir le service.

L’ouragan a touché terre à Porto Rico plus tard dans la journée, déchirant l’île, provoquant des inondations soudaines et ravageant le territoire.

“Ces pluies produiront des inondations éclair et urbaines potentiellement mortelles et catastrophiques à Porto Rico et dans l’est de la République dominicaine, ainsi que des glissements de terrain et des glissements de terrain dans les zones de terrain plus élevé”, a averti le National Hurricane Center des États-Unis.

RUPTURE: Tout Porto Rico – chaque ville, quartier, maison – est sans électricité. Cela représente 1,4 million de foyers. Les vents sur la partie sud de l’île ont soufflé de 80 à 100 mph, mais ailleurs, les vents ont été bien moindres. Malgré cela, la grille est au mieux ténue. pic.twitter.com/q0iAIDHECx — Météo MyRadar (@MyRadarWX) 18 septembre 2022

L’ouragan Fiona était une tempête de catégorie 1 lorsqu’il s’est approché de Porto Rico, mais il devrait passer à la catégorie 3 alors qu’il se déplace vers le nord de la République dominicaine vers les îles Turques et Caïques et plus loin vers les Bahamas, qu’il pourrait atteindre tard lundi ou tôt. Jeudi.

Porto Rico a fait face à la calamité deux jours avant l’anniversaire de l’ouragan Maria, qui a dévasté l’île en septembre 2017.

PORTO RICO : les gens protestent devant la société Luma Energy contre les pannes de courant et les interruptions de service électrique.

Vidéo : WAP pic.twitter.com/uKWtR2ZD4m – Apex World News (@apexworldnews) 26 août 2022

Le réseau électrique de l’île a connu une autre panne massive en avril, lorsqu’environ un million de consommateurs se sont retrouvés sans électricité après un incendie à la centrale de production de Costa Sur, l’une de ses quatre principales installations de production.

