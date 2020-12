Lorsque Michael Jackson est décédé en 2009, un post-mortem a révélé comment la star s’était fanée à seulement 8 livres 10 livres après des années d’abus de médicaments sur ordonnance.

Couvert de marques et de blessures par perforation, les ambulanciers paramédicaux auraient confondu le jeune homme de 50 ans avec un patient de soins palliatifs lorsqu’il est mort d’un arrêt cardiaque causé par un analgésique parce qu’il pesait si peu.

Et des témoins ont affirmé que le « nez prothétique » de Jackson était absent, exposant le véritable état supposé de sa cavité nasale après des décennies de chirurgie.

« La prothèse qu’il attachait normalement à son nez endommagé était manquante, révélant des morceaux de cartilage entourant un petit trou noir », a déclaré un spectateur au magazine Rolling Stone au sujet de ses narines prétendument manquantes.







(Image: AFP / Getty Images)



La source a ajouté: « Le visage de Jackson qu’il avait si douloureusement retravaillé et dissimulé au public pendant des décennies était maintenant exposé à l’air libre sous les lumières crues. »

Pendant des années, Jackson a nié avoir eu autre chose que deux procédures de rhinoplastie – la première en 1979 quand il est tombé en dansant et s’est cassé le nez.

Ravi des résultats, la star a fait ses débuts avec son nez aminci sur la couverture de son album Off The Wall, et en 1981, il a subi une deuxième opération.

Mais malgré ses dénégations, au début des années 90, son nez avait considérablement changé, devenant de plus en plus mince et avec une pointe qui se rétrécissait à jamais à la fin.

Les proches de la star ont affirmé qu’il s’était tourné vers les stéroïdes au lieu de la chirurgie, les médicaments provoquant un amincissement de la peau.







(Image: Getty)



Administrés par des injections douloureuses, les patients sont souvent d’abord anesthésiés avec du propofol – le médicament sur lequel il s’appuierait plus tard comme somnifère avant de le tuer.

En 2002, les rumeurs circulaient selon lesquelles le vrai nez de Jackson s’était complètement effondré, le forçant à porter une prothèse.

Le réalisateur de vidéoclips Rudi Dolezal a affirmé que lorsqu’il tournait la tournée Dangerous à Munich en 1992, on lui avait dit que Jackson avait refusé de comparaître à la caméra s’il ne jouait pas parce que, «ces jours-là, il n’a pas de nez».

«Il avait besoin d’un nez en plastique qui prenait des heures à mettre du mastic et du maquillage», a-t-il déclaré au Page Six du New York Post, affirmant que toute la transformation de Jackson avait été déclenchée par le fait de ne pas vouloir ressembler à son père Joe qu’il «détestait».

Pourtant, Jackson a continué ses dénégations, disant à Martin Bashir qu’il n’avait eu que deux travaux de nez – comme il se souvient ‘.







(Image: Getty Images)



« Je n’ai pas subi de chirurgie plastique du visage. Juste mon nez. Cela m’a aidé à mieux respirer pour que je puisse frapper des notes plus hautes », a-t-il insisté.

Mais le Dr Pamela Lipkin, un chirurgien spécialisé dans la rhinoplastie, a déclaré que Jackson souffrait probablement d’un « infirme nasal » et que ce qui restait de la fonction était irréparable.

« Ce que je pense est arrivé, c’est que quelque chose dans son nez, une greffe, un implant, quelque chose est maintenant sorti à travers la peau », a déclaré Lipkin à Séduire.

« Et c’est pourquoi il a probablement un trou dans la peau … On les appelle des infirmes nasaux. Des gens dont le nez a été fait tellement de fois qu’il n’y a pas vraiment de nez pour respirer.

« Michael Jackson a ce que nous appelons un nez de fin de course, un nez crucifié, un nez qui dépasse le point de non-retour. »

Le récit le plus accablant est venu de l’ancienne gouvernante de Jackson, Adrian McManus, qui a affirmé que l’étoile malade avait un pot entier de faux nez parmi lesquels il choisirait.

«Dans son placard, il avait un pot de faux nez et de la colle de scène, qu’il m’a dit qu’il utilisait pour se déguiser», a-t-il déclaré à Rolling Stone.

« Mais certains étaient similaires à son vrai nez, juste sans le trou. »