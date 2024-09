Le terrifiant méchant de The Last Dance, Knull, expliqué

Il est presque temps de faire un dernier tour avec Eddie Brock et Venom. Le dernier film de la série de films dirigés par Tom Hardy se déroule dans le monde sans Spider-Man de Sony Spider-Man Universe devrait sortir en octobre et vient de sortir son bande annonce finale. Venom : La dernière danse La fin de la trilogie s’annonce déjantée, et la nouvelle bande-annonce nous donne un premier aperçu de notre méchant : Knull. Mais qui est Knull, et pourquoi est-il si important pour Venom ?

La réponse courte est que Knull est le dieu des symbiotes, l’espèce à laquelle appartient Venom. La bande-annonce présente Knull comme une figure terrifiante crainte par tous les symbiotes, qu’il a créés. Bien que l’histoire de la bande dessinée de Knull soit étroitement liée à Venom, nous devons en fait commencer son histoire en parlant de Thor. La toute première mention de Knull remonte à 2013 lorsque Jaason Aaron a représenté un dieu vêtu d’une armure noire brandissant une épée dans le numéro six de sa série sur Thor. Thor : Dieu du Tonnerre. Gorr, l’antagoniste d’Aaron Thor il s’enfuit, assista à un duel avec le dieu et finit par prendre possession de l’épée que le dieu brandissait, nommée All-Black, qui se lia alors à lui.

Ce n’est que cinq ans plus tard que le nom Knull sera créé. Au cours de leur parcours fondateur sur Venin En 2018, l’écrivain Donny Cates et l’artiste Ryan Stegman ont repris ce dieu sans nom de la série d’Aaron et l’ont transformé en Knull que les fans de bandes dessinées allaient connaître. Knull servirait de base à une nouvelle approche de la tradition des symbiotes des bandes dessinées, en la développant d’une manière qui n’avait jamais été faite. Cette tradition commence bien avant la création de l’univers Marvel, car Knull est censé être le chose la plus ancienne exister. Une fois les Célestes – des êtres massifs que vous avez peut-être vus dans Marvel Éternels— se mirent à créer un univers, ils apportèrent la lumière dans le vide. C’était un affront complet au mode de vie de Knull, alors il fit ce que tout être ancien raisonnable aurait fait et déclara la guerre aux Célestes. Il le fit à l’aide d’une lame puissante appelée All-Black the Necrosword, la lame que Gorr manie dans le livre d’Aaron ThorLa lame a été forgée à partir du vide lui-même et est utilisée par Knull pour couper la tête d’un Céleste.

Bien qu’il soit une menace majeure, Knull n’a pas pu détruire tous les Célestes comme il l’avait prévu. Banni dans le vide, Knull a emporté avec lui son épée et sa tête céleste coupée. Dans cette tête, il a créé une forge où il a donné naissance au reste de la race des symbiotes. Vous savez peut-être que les symbiotes tels que Venom et Carnage sont faibles face aux flammes et aux bruits forts. Eh bien, cela est expliqué ici par Cates et Stegman. Le feu et le bruit rappellent aux symbiotes leur douloureuse création dans la forge de cette tête céleste coupée. Spider-Man utilise donc essentiellement le traumatisme de l’enfance des symbiotes contre eux pour gagner des batailles.

Après la création des Symbiotes, Knull mène une guerre à travers l’univers. L’un de ses symbiotes comprend une grande créature ressemblant à un dragon nommée Grendel qui a combattu Thor pendant l’ère viking sur Terre et qui, comme l’expliquent les bandes dessinées, deviendrait finalement la base du monstre de la Beowulf Légende, parce que pourquoi pas. Quoi qu’il en soit, les symbiotes finissent par se rebeller contre Knull et l’emprisonnent une fois de plus dans le vide.

Knull se libère de sa prison et déclare la guerre à Eddie Brock, Venom et à toute la Terre dans le point culminant Roi en noir événement de Cates et Stegman qui s’est déroulé de 2020 à 2021. Cette prémisse de Knull venant sur Terre pour combattre Venom ressemble beaucoup à l’intrigue de La dernière danseil pourrait donc y avoir des similitudes entre les deux histoires. Quoi qu’il en soit, l’apparition de Knull au cinéma ne sera qu’une partie de la finale époustouflante du roman de Tom Hardy Série Venomet maintenant vous saurez qui il est vraiment quand il apparaîtra.

