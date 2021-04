Un grand requin blanc de 17 pieds pourrait se diriger vers la Grande-Bretagne après avoir « pris un mauvais virage ».

Nukumi – qui pèse 253 pierres – n’est devenu que le deuxième de l’histoire à traverser l’Atlantique.

3 Un grand requin blanc de 17 pieds pourrait se diriger vers la Grande-Bretagne après avoir « pris un mauvais virage » Crédit: SWNS

3 Le requin femelle Nukumi a été localisé à seulement 1700 miles nautiques au large des côtes britanniques Crédit: SWNS

Elle nage habituellement le long de la côte ouest de l’Amérique et du Canada, mais semble avoir fait un écart vers l’est.

Et maintenant, la matriarche âgée de 50 ans – la plus grande jamais marquée dans la région par des scientifiques qui la surveillent – a été localisée à seulement 1700 milles marins au large des côtes britanniques.

Les espèces migratrices comme les grands requins blancs traversent rarement la dorsale médio-atlantique – une barrière au milieu de l’océan – mais Nukumi a franchi le pas plus tôt ce mois-ci.

Et elle a continué, remontant assez longtemps pour que l’étiquette de sa nageoire dorsale « envoie » une localisation GPS aux traqueurs de requins agrippés de l’organisation scientifique OCEARCH.

Le seul autre grand requin blanc suivi en effectuant la traversée était Lydia, en avril 2014, qui a stupéfié les scientifiques avec un voyage épique sur la côte portugaise.

Le voyage de deux mois de Nukumi l’a jusqu’ici amenée assez près des côtes britanniques pour que les experts l’admettent: «Elle est capable d’atteindre les côtes britanniques».

Ils estiment qu’elle est en déplacement parce qu’elle pourrait être enceinte et cherche un endroit pour accoucher loin de ses homologues masculins agressifs.

« CAPABLE DE ATTEINDRE LE ROYAUME-UNI »

Le scientifique en chef d’OCEARCH, le Dr Bob Hueter, a déclaré: «À ce stade de sa trajectoire, Nukumi a traversé de l’Atlantique Ouest à l’Atlantique Est en passant par la dorsale médio-atlantique, la division entre l’ouest et l’est.

«Elle nage vers l’est depuis environ deux mois depuis qu’elle a quitté la côte américaine au large de l’état de Caroline du Nord.

«À sa dernière position connue, Nukumi était toujours à environ 1 700 milles marins du Royaume-Uni.

« Maintenant, c’est moins que sa distance de la côte américaine, donc elle est capable d’atteindre la côte britannique. Mais nous ne prédirions pas qu’elle le fera, car les requins blancs sont rares au large du Royaume-Uni. »

Au lieu de cela, ils pensent qu’elle pourrait se rendre sur des îles au large ou sur des monts sous-marins de l’Atlantique Est – peut-être les Açores.

Ou elle pourrait se diriger vers l’ouverture sur la mer Méditerranée, « comme il y a des requins blancs en Méditerranée ».

Mais le plus probable est qu’elle fera un virage et «reviendra dans l’Atlantique ouest».

3 Les experts estiment qu’il est possible, bien que peu probable, qu’elle se retrouve encore plus proche du Royaume-Uni – juste à temps pour l’été Crédit: SWNS

En général, les eaux britanniques sont considérées comme trop froides pour que les grands blancs puissent survivre, mais certains scientifiques pensent que cela pourrait changer en raison du changement climatique.

L’expert des requins, le Dr Ken Collins, a précédemment déclaré que dans les 30 prochaines années, des conditions plus chaudes et la disponibilité des proies pourraient faire des eaux britanniques un terrain de chasse idéal pour la bête redoutée.

Le Dr Collins, de l’Université de Southampton, a déclaré: «Vous obtenez de superbes blancs au large des côtes de l’Afrique du Sud où l’eau est plus froide qu’ici et je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne devrions pas les avoir dans nos eaux.

« Il y a des Grands Blancs dans la Méditerranée, ce qui n’est pas trop loin et donc je ne vois aucune raison pour laquelle ils ne devraient pas être repérés ici, en particulier au large des côtes de Cornwall où il y a une abondance de phoques, leur nourriture préférée . «

Nukumi est le plus grand requin blanc marqué dans l’Atlantique Nord-Ouest par OCEARCH à ce jour, et les chercheurs pensent qu’elle a plus de 50 ans à en juger par ses grandes cicatrices.

Le suivi d’OCEARCH à but non lucratif, qui a attaché une étiquette à sa nageoire dorsale en Nouvelle-Écosse en octobre 2020, montre qu’elle parcourt en moyenne 44 miles par jour.

Les requins reçoivent une étiquette de position et de température qui utilise des satellites pour envoyer leur position chaque fois qu’ils atteignent la surface.

Nukumi a quitté la côte de la Caroline du Nord le 22 février et, depuis son marquage, a parcouru environ 5570 miles.

Elle a traversé la crête vers le 5 avril et a «cinglé» à plusieurs reprises depuis.

Elle a potentiellement eu 15 cycles de reproduction et jusqu’à une centaine de bébés, qui seraient maintenant assez vieux pour avoir les leurs.

Son nom signifie «grand-mère» dans la langue miꞌkmaq des peuples autochtones de la Nouvelle-Écosse.

Le Dr Hueter pense que Nukumi pourrait être enceinte et s’éloigne des mâles prédateurs plus près des États-Unis.

Il a déclaré: «Nukumi est le plus grand requin de notre étude sur le requin blanc de l’Atlantique Nord, il est donc possible qu’elle puisse nous montrer de nouvelles rides dans la migration de cette espèce dans l’Atlantique Nord.

«Une partie des grands requins blancs femelles adultes que nous avons marqués ont fait ces incursions au large, en boucle, loin dans l’Atlantique ouest.

«L’hypothèse que nous avons développée est que ces femelles sont enceintes, s’étant accouplées au large des côtes américaines et s’éloignant maintenant de la population principale pour mettre au monde leurs petits.

«Elle profite probablement des proies profondes telles que les calmars et les poissons qui vivent en haute mer en profondeur.

Mais il a dit que rien ne serait confirmé tant que l’équipe « ne verrait pas plus de sa piste », avec plus de détails attendus d’un satellite pop-up qui devrait rapporter en septembre.

Il a ajouté que son équipe est préoccupée par les principales activités de pêche, avec d’énormes flottes de palangriers pêchant d’autres espèces.

« C’est un énorme requin blanc qui pourrait déchirer de nombreux engins de pêche, mais toute interaction avec des hameçons et des lignes pourrait poser un risque grave pour sa survie », a-t-il déclaré.