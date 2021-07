Le terrien le plus riche Jeff Bezos s’apprête à effectuer un vol spatial milliardaire pas si révolutionnaire – RT USA News

Jeff Bezos doit effectuer son premier voyage dans l’espace mardi. L’homme le plus riche du monde a été éclipsé par son collègue milliardaire Richard Branson, qui a écumé l’atmosphère extérieure plus tôt ce mois-ci.

L’ancien PDG d’Amazon fera une excursion de 11 minutes au bord de la Terre à bord du vaisseau spatial New Shepard de Blue Origin. Bezos a fondé Blue Origin en 2000 dans le but d’utiliser une partie de sa vaste fortune pour développer la technologie des fusées à des fins commerciales. Ce ne sera pas un voyage en solo, cependant: Bezos sera rejoint dans la capsule spatiale par son frère Mark, le pilote de 82 ans et pionnier de l’aviation Wally Funk, et un étudiant en physique de 18 ans nommé Oliver Daemen, dont le père propriétaire d’une entreprise d’investissement a payé son billet de 28 millions de dollars.

Si tout se passe comme prévu, l’heure de lancement sera 9h EDT (13h00 GMT). Pour ceux qui envisagent d’organiser une soirée de pré-lancement, la diffusion en direct de Blue Origin commencera à 7h30 HAE (11h30 GMT).

La société a publié dimanche une vidéo détaillant le « programme de lancement méticuleux et rigoureux » qui a ouvert la voie au vol de mardi. New Shepard a déjà effectué 15 vols d’essai automatisés sans pilote. Les essais réussis ont incité Bezos à annoncer en juin qu’il participerait au premier vol en équipage du vaisseau spatial.

Conçu pour décoller verticalement d’une rampe de lancement, New Shepard est capable de faire des balades courtes mais à grande vitesse, offrant aux passagers de brefs moments d’apesanteur alors qu’ils zooment sur plus d’une douzaine de kilomètres à la surface de la Terre. L’engin aurait atteint des vitesses allant jusqu’à 2 300 mph – environ trois fois la vitesse du son – ce qui rend peut-être difficile la prise de photos des vues panoramiques de notre planète.

Alors que le vol marque sans aucun doute une étape importante pour les vols spatiaux commerciaux, Bezos a été dépassé par son compatriote très riche Richard Branson. Le fondateur de Virgin Galactic faisait partie des six personnes qui ont effectué le vol inaugural de l’avion spatial Unity 22 de sa société le 11 juillet.





Le vol a été un succès, mais il y a un débat pour savoir s’il comptait réellement comme une véritable visite dans l’espace. L’engin lancé par voie aérienne n’a pas franchi la ligne Karman, considérée comme la frontière entre la Terre et l’espace à 100 kilomètres (ou environ 62 miles) au-dessus du niveau de la mer.

Malgré les détails techniques, Bezos a félicité Branson pour sa réussite après le vol et a déclaré qu’il était impatient de « joindre le club » – vraisemblablement la Société des milliardaires qui ont voyagé dans l’espace.

Les deux hommes semblent viser les bénéfices cosmiques qui pourraient provenir du tourisme spatial, bien qu’il reste à voir qui pourra conquérir le marché extraterrestre en premier.

