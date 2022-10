Le terrain virtuel “Horizon Worlds” de Meta n’attire pas les utilisateurs, selon un rapport

“Un monde vide est un monde triste.” C’est apparemment l’une des préoccupations exprimées dans un document Meta interne lié à la centrale de l’entreprise métaverse offrant aux consommateurs, un territoire virtuel qu’il appelle Mondes d’Horizon.

Des documents internes, y compris des mémos d’employés, montrent qu’Horizon Worlds n’attire pas le nombre de visiteurs que Meta espérait, et que les visiteurs qui se présentent ne retournent généralement pas à Horizon après le premier mois, The Wall Street Journal signalé Samedi.

Avec la plate-forme de réalité virtuelle sociale de Meta, la société mère de Facebook, les utilisateurs peuvent enfiler l’un des casques de réalité virtuelle Quest de l’entreprise pour explorer des espaces numériques tels qu’un club de comédie ou une salle de concert en tant qu’avatars. Les utilisateurs peuvent également créer leurs propres mondes virtuels. Meta a présenté l’application pour la première fois en 2019 et l’a ouverte au public fin 2021.

C’est une partie importante du gros pari de Meta que un domaine virtuel plus vaste connu sous le nom de métaverse sera l’avenir de l’informatique, remplaçant les réseaux sociaux actuels ainsi que les outils de réunion en ligne comme Zoom.

“Nous pensons que la prochaine plate-forme informatique a le potentiel d’être plus sociale, plus humaine que tout ce qui a précédé”, a déclaré le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, lors d’une présentation liminaire au salon de l’entreprise. Conférence Meta Connect ce mardi passé.

Jusqu’à présent, cependant, Horizon Worlds semble avoir des problèmes.

Meta s’est d’abord fixé pour objectif d’atteindre 500 000 utilisateurs actifs mensuels d’Horizon Worlds d’ici la fin de cette année, avant de revoir l’objectif à 280 000. Mais le nombre actuel est inférieur à 200 000, a rapporté le Journal, citant les documents. Combinés, les produits de médias sociaux de Meta, y compris Facebook, Instagram et WhatsApp, attirent plus de 3,5 milliards d’utilisateurs mensuels moyens, note le Journal.

Autres informations des docs internes, selon le Journal :

Depuis le printemps, la base d’utilisateurs d’Horizon Worlds n’a cessé de diminuer.

Les utilisateurs ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas trouver de mondes qu’ils aimaient ou d’autres personnes avec qui passer du temps et qu’ils n’aimaient pas l’apparence des avatars. Ils ont également dit que d’autres utilisateurs se comportaient mal.

Seulement 9 % des mondes construits par les créateurs sont déjà visités par au moins 50 utilisateurs, et la plupart ne sont jamais visités. La remarque “monde vide est un monde triste” dans l’un des documents fait référence aux efforts de Meta pour diriger les utilisateurs vers des zones d’Horizon Worlds où ils rencontreront d’autres personnes, a déclaré le Journal.

Les taux de rétention pour le Casque de réalité virtuelle Quest — c’est-à-dire l’utilisation continue par les propriétaires — ont chuté au cours de chacune des trois dernières années. Le Journal a rapporté que des sources anonymes connaissant les données ont déclaré que plus de la moitié des casques Quest ne sont pas utilisés six mois après l’achat.

Meta n’a pas immédiatement répondu samedi à une demande de commentaire sur le rapport du Journal. Un porte-parole de la société a déclaré à la publication que Meta travaillait sur des améliorations à Horizon Worlds, y compris des changements destinés à assurer la sécurité des utilisateurs. Le porte-parole a également déclaré que Meta continue de penser que le métaverse est l’avenir de l’informatique et que ses efforts dans ce domaine ont toujours été destinés à un projet pluriannuel.

La société a aurait est entré dans un “verrouillage de qualité” pour le reste de l’année pour résoudre les problèmes de performances et d’autres problèmes dans Horizon Worlds, et des notes de service internes antérieures auraient déclaré que les employés travaillant sur le projet ne passaient pas beaucoup de temps à Horizon et devaient commencer à le faire.

En août, quand Zuckerberg a posté une image de son avatar pour annoncer la sortie d’Horizon Worlds en France et en Espagne, les utilisateurs se sont moqués des graphismes de mauvaise qualité. Zuckerberg puis a partagé une nouvelle image avec un rendu plus détaillé de son avatar et a noté qu’il partagerait “des mises à jour majeures d’Horizon et des graphiques d’avatar”.

Lors de la conférence Meta Connect plus tôt cette semaine, Zuckerberg a dévoilé à quoi ressemble son nouvel avatar et a déclaré que la société prévoyait également d’ajouter une fonctionnalité très demandée : les jambes. Les avatars actuels de l’entreprise n’apparaissent que comme des torses flottants avec des têtes, des bras et des mains.

Queenie Wong de CNET a contribué à ce rapport.