Le terrain gelé de Chelsea contre Liverpool met en lumière de gros problèmes pour la WSL

Chelsea contre Liverpool n’a duré que cinq minutes avant que les managers ne conviennent que le terrain était injouable. Le fait que personne au bureau de la ligue n’ait pris la décision intelligente quelques heures plus tôt est un point de discorde majeur. Clive Rose/Getty Images

L’Angleterre a eu froid ce mois-ci. Cela ne devrait être une nouvelle pour personne; c’est, après tout, janvier en Europe du Nord. Nous sommes au tiers de l’hiver, et la plupart d’entre nous ont déjà eu nos moments de “chien sur des planchers de bois franc polis” en essayant de se rendre dans les magasins, nos semelles en caoutchouc ne réussissant pas à obtenir beaucoup d’achat sur le trottoir glacé.

Pourtant, pour ceux qui se sont connectés dimanche avec l’intention de se régaler du choc de Chelsea avec Liverpool, ils auraient été surpris de voir les joueurs glisser et s’écraser sur le terrain gelé de Kingsmeadow. Eh bien, pendant un peu moins de cinq minutes au moins.

Après que l’ailier de Liverpool, Shanice van de Sanden, ait vu son tir éraflé récupéré par le gardien de but Zećira Mušović, et que le milieu de terrain de Chelsea, Erin Cuthbert, ait mis du temps à se relever après une chute brutale en essayant de se mettre devant l’effort, l’arbitre Neil Hair a sifflé. . L’horloge du match indiquait 4 h 53 lorsqu’il a fait signe aux deux capitaines d’arriver – leur conversation n’a pas duré longtemps avant qu’il ne se dirige vers les deux entraîneurs, puis le directeur du match.

Il y avait confusion dans la boîte de commentaires et à Kingsmeadow avant que les huées ne commencent à retentir : game over.

Fournissant le commentaire en couleur pour la BBC, l’ancienne gardienne de but de l’Angleterre et d’Everton, Rachel Brown-Finnis, a raconté une histoire de ses jours de jeu, et de ce qui semble être une page de la finale de la Coupe de la Ligue nationale 2009-10 qui s’est tenue début février à Rochdale : ” Je me souviens avoir joué dans une finale de coupe de la ligue [about] Il y a 10 ans, c’était un jeu télévisé et, à cette époque, il n’y avait pas beaucoup de jeux télévisés. Ils nous ont essentiellement fait jouer. [The pitch] c’était pointu, c’était dur comme de la pierre, c’était difficile de garder les pieds – c’était dangereux en fin de compte.”

La BBC a nié toute influence sur le match à venir, dire à The Athletic“La BBC n’a exercé aucune pression pour que le match soit joué. La sécurité des joueurs est toujours primordiale.”

Il y a une certaine coïncidence autour du fait que les deux matchs choisis pour être diffusés dimanche (Brighton contre Arsenal, dont le coup d’envoi est prévu à 18h45 heure locale, étant l’autre) semblaient avoir de très longues inspections de terrain alors que Spurs contre Leicester City (non sélectionné pour la diffusion) a été annulé la veille.

En effet, l’inspection du terrain à Crawley Town, où Brighton joue la plupart de ses matchs à domicile, a pris tellement de temps que le match n’a été déclaré reporté qu’à 16h11 – près de deux heures après que l’inspection était censée avoir commencé à 14h : 30 h. Appeler le match si tard dans la journée était aussi une insulte: de nombreux fans avaient déjà commencé leur voyage vers le sol sud, y compris un fort contingent du Arsenal Women Supporters Club qui s’était accroupi dans un pub à un demi-mile du sol. .

Si le match Chelsea-Liverpool avait simplement été annulé à la suite de l’inspection initiale du terrain à 9h30 alors qu’il était, selon certaines sources, jugé injouable, nous serions simplement en train de gâcher le temps froid et peut-être de parler de l’impact du changement climatique ou flottant l’idée d’un chauffage sous-terrain dans le WSL. Cependant, regarder deux équipes de premier plan, dont les champions actuels, essayer de garder leur équilibre sur une patinoire pendant 293 secondes avant que l’arbitre n’arrête la farce, a accéléré la question des surfaces de jeu dans la ligue.

Ce n’est bien sûr pas la première fois qu’un affrontement entre les Blues et les Reds suscite un débat sur la qualité des lancers dans la WSL – leur affrontement à Prenton Park en décembre 2019 est devenu viral grâce à une indignation similaire.

Ce jour-là, le terrain boueux de Birkenhead a attiré la colère de la patronne de Chelsea, Emma Hayes, qui l’a qualifié de “tache sur le club”. Des images de Cuthbert agenouillé sur un terrain marécageux, le kit et la chair arrosés de boue qui coule, ont circulé parmi les fans et les joueuses de football féminin pendant des semaines. Cette fois, c’est un supercut vidéo de joueurs luttant (et échouant) pour garder leur pied sur le terrain gelé avec Niamh Charles le point culminant malchanceux, le défenseur de Chelsea incapable de se remettre sur ses pieds après avoir glissé sur la surface inflexible.

Après le match, Hayes a appelé à un chauffage sous le terrain dans toute la ligue, mais rien n’empêche Chelsea, qui possède sa maison de Kingsmeadow, d’en installer une. (À moins, bien sûr, qu’ils ne soient bloqués par les pouvoirs en place.)

Des équipes comme Arsenal et Brighton, qui ne possèdent pas leurs maisons de ligue régulière – Borehamwood et Crawley, respectivement – ​​ne sont pas aussi chanceuses étant donné qu’elles sont locataires, même si elles ont l’argent à dépenser pour cela. En effet, seuls Chelsea, Leicester City, Manchester City et Reading possèdent leur terrain typique. Avec les Foxes et les Royals utilisant les stades masculins pour leurs matchs, la qualité de leurs terrains est rarement remise en question, mais pour tout le monde, et où les terrains hors championnat sont depuis si longtemps la norme pour les équipes féminines en Angleterre, c’est une pomme de discorde constante.

Il y a l’argument, bien sûr, que si un club ne peut pas se permettre d’installer un chauffage sous le terrain ou, disons, de payer ses joueuses tout au long de leur grossesse – l’histoire de Sara Björk Gunnarsdóttir a été un autre point faible difficile ce mois-ci – ou même de remplir ce que nous avons commencé à considérer comme des exigences de base, devraient-ils avoir une équipe féminine en premier lieu ? Nous savons que même parmi les clubs qui ont assez d’argent pour financer leurs équipes féminines, il y a toujours une tendance à mettre un peu plus que le strict minimum.

Un problème vu et ressenti tout au long du jeu vient de la vitesse accélérée de développement et de croissance, notamment en Angleterre où depuis la saison 2018-19, toutes les équipes de la WSL sont à temps plein. Alors que le football masculin s’est développé de manière organique, traversant des ponts et se hissant au-dessus des obstacles lorsqu’il les a atteints, il y a un degré d’avance rapide dans le football féminin qui voit la charrue passer avant les boeufs. Par exemple, l’accord de diffusion de la WSL met en évidence l’appétit de la nation pour le sport, mais les terrains utilisés par les 12 équipes étant généralement de qualité inférieure, il y a un décalage, mais certainement pas le seul, car de nombreux clubs échouent sur les bases. comme des soins médicaux appropriés.

Liverpool et Chelsea ont eu la chance qu’aucun joueur n’ait subi de blessure grave pendant les échauffements ou les cinq minutes de jeu, mais la ligue doit faire mieux pour s’occuper de ses joueurs. Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

Pourtant, avec des images de Charles & Co. dérapant sur le terrain de Kingsmeadow comme Bambi s’habituant à ses jambes fraîches dans l’esprit, plusieurs joueurs – à la fois en WSL et ailleurs – ont utilisé les médias sociaux pour déclarer que ce qui s’est passé dimanche n’était pas assez bon et que ce n’est pas juste pour une ligue qui se positionne comme l’une des meilleures de voir encore autant de matchs annulés à cause de les éléments.

CHE – LIV… 🤦🏼‍♀️ et (TOT – LEI) #WSL La sécurité des joueurs doit toujours passer en premier. Heureusement, personne n’a été blessé aujourd’hui. La seule façon de résoudre ce problème est d’exiger un chauffage par le sol ou de jouer nos matchs dans des stades masculins. FA et clubs, faites mieux s’il vous plaît. 🙏🏽 — Vivianne Miedema (@VivianneMiedema) 22 janvier 2023

Mais ce n’est même pas que Chelsea contre Liverpool a été annulé, mais plutôt qu’il a déjà commencé. La chronologie des événements menant au coup d’envoi est confuse et contradictoire, et la déclaration lapidaire de la FA qui a même pris plus de trois heures pour être livrée renforce la colère et soulève la question de savoir qui essayait de forcer le jeu à avoir lieu.

Selon le manager de Liverpool, Matt Beard, il a parlé à l’arbitre avant le coup d’envoi en disant qu’il pensait que le terrain était injouable – les Reds ont même dû déplacer leur échauffement d’avant-match vers une autre partie du terrain qui n’était pas à l’ombre. De plus, le directeur général de Liverpool, Russ Fraser a même envoyé un e-mail à la FA pour enregistrer les inquiétudes du club quant à la possibilité que le match se déroule.

Comme l’entraîneur l’a dit directement à la BBC après la suspension du match, “Celui qui a pris la décision de lancer le match a mis les joueurs en danger aujourd’hui.”

Les @ChelseaFCW v @LiverpoolFCW le match aurait dû être annulé à 9h30 une fois que les officiels ont jugé le terrain injouable. Quand allons-nous prendre au sérieux la sécurité et le bien-être des joueuses dans le football féminin ? — Fara Williams MBE (@fara_williams47) 22 janvier 2023

Alors que l’horloge tournait jusqu’à 18h45, lorsque Brighton devait donner le coup d’envoi contre Arsenal, on craignait de voir des scènes similaires avec un match forcé. Ce n’aurait même pas été la première fois cette saison qu’un match à domicile de Brighton était joué sur un sujet douteux surface de jeu détrempée. Cependant, le bon sens a prévalu et le match a été reporté.

Non seulement les scènes de Kingsmeadow dimanche ainsi que de Crawley plus tôt dans la saison font ressembler la ligue à une blague, dévalorisant le produit, mais elles mettent également les joueurs en danger. Comme Beard l’a dit hier, le terrain ne pouvait pas “prendre un poteau” lors de l’échauffement, d’où les scènes farfelues de footballeurs professionnels glissant sur l’herbe solide. Heureusement, à l’exception de quelques ecchymoses, aucun joueur n’a été blessé dimanche, mais cela ne les excuse pas d’avoir été mis en danger en premier lieu.

Bien que le chauffage coûteux du sous-sol ne soit peut-être pas la solution globale pour la ligue, quelque chose doit être fait pour s’assurer que les joueurs ne sont pas obligés de se rendre sur le terrain dans des conditions dangereuses.