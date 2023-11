Le terrain du tournoi de saison des Mavericks retardé par un « problème »

Tim MacMahonRédacteur d’ESPNLecture de 2 minutes

DALLAS — Les débuts du terrain de tournoi des Dallas Mavericks seront retardés en raison d’un “problème de fabrication”, a déclaré un porte-parole de la NBA à ESPN.

Les Mavericks utiliseront leur « terrain principal » lors du match du tournoi de saison de vendredi soir contre les LA Clippers à l’American Airlines Center.

Les tests du terrain des Mavs, qui est principalement peint avec une nuance de gris clair et une nuance de gris plus foncée comme bande au milieu, ont déterminé qu’il y avait un défaut de fabrication et que la surface de jeu nécessitait plus de travail pour répondre aux normes de la ligue. .

Le bureau de la ligue a pris la décision fin juillet d’utiliser un modèle de terrain audacieux pour les matchs de tournoi en cours de saison, un outil de marketing qui rend les matchs facilement identifiables. Les terrains entiers sont peints, la majeure partie de chaque terrain dans une couleur liée à l’uniforme City Edition de l’équipe locale, avec une bande centrale de la largeur de la voie courant au milieu du sol dans une autre teinte. Un trophée géant du tournoi de saison sert de logo sur le terrain central, superposé au logo individuel de l’équipe locale, et une version renversée du trophée se trouve dans le couloir à l’intérieur de la ligne des fautes aux deux extrémités du terrain.

Les équipes ont été informées lors d’un appel Zoom le 10 août, créant un délai d’exécution rapide qui, selon la ligue, serait difficile.

“Nous avons commencé à prendre des décisions plus tard que nous n’aurions probablement pu le faire”, a déclaré Christopher Arena, responsable des partenariats sur le terrain et des marques de la NBA, à Zach Lowe d’ESPN en octobre. “Et c’est devenu : ‘OK, comment allons-nous faire ça ? Comment allons-nous avoir 30 courts pour 30 équipes dans 29 bâtiments, et le faire à temps ? Sommes-nous fous ?'”

Les Mavericks ont ouvert le tournoi de la saison avec une défaite 125-114 sur la route contre les Denver Nuggets le 3 novembre, lorsque le tribunal a exigé un ajustement le jour du match après avoir déterminé que la ligne des 3 points avait été mal peinte. L’attaquant des Mavericks Grant Williams a remis en question la mesure après que son tir ait été raté pendant le tir, et la correction a été effectuée dans l’après-midi.

Le tournoi inaugural de la saison comprend trois groupes de cinq équipes dans chaque conférence. Les six vainqueurs de groupe accèdent aux quarts de finale, aux côtés de deux équipes wild-card (les deux meilleurs deuxièmes des groupes).

Les matchs des quarts de finale auront lieu les 4 et 5 décembre aux têtes de série les plus élevées ; les demi-finales auront lieu le 7 décembre à Las Vegas et le match pour le titre aura lieu le 9 décembre à Las Vegas alors que les équipes s’affronteront pour la Coupe NBA.

Tous les matchs comptent également dans le classement de la saison régulière, à l’exception de la finale.