Le terrain du GOP dans la course au Sénat de Pennsylvanie est toujours grand ouvert alors qu’un législateur d’extrême droite dit qu’il ne se présentera pas

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Un législateur d’extrême droite de l’État de Pennsylvanie a déclaré jeudi soir qu’il ne défierait pas le sénateur démocrate Bob Casey, laissant le champ du GOP grand ouvert alors que les responsables du Parti républicain tentent de recruter un candidat fort dans l’État modéré du champ de bataille. pour aider à obtenir une majorité au Sénat en 2024.

Doug Mastriano, qui a été soutenu par l’ancien président Donald Trump lors de la course au poste de gouverneur de l’année dernière, mais a perdu dans un glissement de terrain, a déclaré lors d’une apparition en direct avec sa femme qu’il ne se présenterait pas au Sénat « pour le moment, dans l’état actuel des choses ».

L’ancien PDG de fonds spéculatifs, David McCormick, est le favori des chefs de parti et a obtenu des promesses de soutien financier de la part de hauts responsables républicains – s’il décidait de se présenter.

McCormick, cependant, est confronté à une décision compliquée, Trump cherchant la nomination du parti à la présidence. Une candidature de Mastriano aurait pu compliquer davantage le chemin de McCormick, et son annonce a permis aux responsables du Parti républicain, pendant une nuit, de pousser un soupir de soulagement – ​​ou, comme l’a plaisanté un, « pop Champagne ».

Il y a un an, le parti a résisté à une primaire meurtrière à sept voix pour le siège ouvert du Sénat américain de Pennsylvanie. Cela a coûté plus de 85 millions de dollars, lancé des mois de publicités télévisées et infligé des dommages durables à l’éventuel candidat, le chirurgien cardiaque devenu célébrité de la télévision, le Dr Mehmet Oz.

Un recomptage de trois semaines dans le concours primaire a laissé McCormick derrière Oz par moins de 1 000 voix.

La décision de Mastriano donne au GOP de Pennsylvanie l’espoir d’éviter une autre primaire controversée et coûteuse comme celle de 2022, qui a conduit à des élections générales difficiles qui ont entraîné des pertes dans les courses pour le gouverneur et le Sénat.

« Cela nous donne, en tant que parti, la chance de fusionner derrière un candidat », a déclaré Sam DeMarco, un allié de McCormick et président du GOP du comté d’Allegheny. « J’espère que ce serait Dave McCormick. »

Cela pourrait également donner à un éventuel candidat du GOP la possibilité de « vous définir selon vos propres termes au lieu d’entrer dans une campagne générale avec des attaques contre vous et votre personnage jouant sur les écrans de télévision de tout l’État de Pennsylvanie », a déclaré DeMarco.

Mastriano, un sénateur de l’État, n’a pas exprimé de soutien explicite à McCormick ou à tout autre candidat, mais a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’un éventuel candidat du GOP soit à la hauteur de ses promesses de campagne.

Pour les républicains, la Pennsylvanie est une cible de choix dans leur quête pour reconquérir la majorité au Sénat, tandis que les démocrates sont confrontés à une carte sénatoriale difficile en 2024.

Sur 34 sièges à pourvoir, les démocrates doivent défendre les titulaires dans les États rouges – Montana, Ohio et Virginie-Occidentale – et plusieurs États swing, dont la Pennsylvanie, s’ils veulent conserver leur majorité de 51 sièges.

La perspective d’une victoire de Mastriano dans une primaire avait incité certains républicains à grincer des dents.

Mastriano avait passé les derniers mois à dire qu’il pouvait gagner une primaire du Sénat « haut la main » et à blâmer l’establishment du parti pour sa perte de 15 points lors de l’élection du gouverneur en novembre.

Mais de nombreux responsables républicains affirment que les compétences politiques médiocres de Mastriano, son incapacité à collecter des fonds et ses positions extrêmes sur l’avortement – ​​entre autres problèmes – garantiraient une victoire de Casey dans un État qui a longtemps adopté des voix plus modérées.

Les espoirs républicains de victoire peuvent reposer sur McCormick.

McCormick a des promesses de soutien de la part des chefs du parti, y compris un super PAC lié au chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell et au Comité sénatorial national républicain.

McCormick a également des poches profondes et des relations dans les sphères de la politique, des affaires et du gouvernement à partir desquelles tirer des approbations et des contributions à la campagne – dont aucune n’a suffi à l’emporter contre Oz, le candidat soutenu par Trump qui a ensuite perdu les élections générales face au démocrate John. Fetterman.

S’il se présente, McCormick devra peut-être partager un billet avec Trump, qui a fustigé McCormick lors de la primaire de l’année dernière et continue de dire le mensonge que l’élection présidentielle de 2020 a été volée.

Dans un livre qu’il a publié en mars, McCormick a raconté un échange avec Trump dans lequel l’ancien président lui a dit que, pour gagner la primaire du Sénat de l’année dernière, McCormick devrait dire que les élections de 2020 avaient été volées.

« Je lui ai fait comprendre que je ne pouvais pas faire ça. Trois jours plus tard, Trump a approuvé Mehmet Oz », a écrit McCormick.

Trump a continué à faire campagne contre McCormick, le ridiculisant à un moment donné comme le «candidat des intérêts particuliers et des mondialistes et de l’establishment de Washington».

McCormick a perdu contre Oz par moins de 1 000 voix.

