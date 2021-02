Le terrain d’entraînement de Luke Shaw et Harry Maguire a craché après la dispute avec Dan James

Manchester United pourrait avoir une avance de 4-0 avant son match retour contre la Real Sociedad en finale de la Ligue Europa jeudi.

Mais il ne semble certainement pas y avoir de complaisance dans le camp si la séance d’entraînement de mercredi est quelque chose à passer.

Les Red Devils ont été mis à l’épreuve avant l’affrontement avec l’équipe de la Liga à Old Trafford.

Et les côtés compétitifs des amis de longue date Harry Maguire et Luke Shaw ont fait surface vers la fin d’une session de rondo.

Pendant l’exercice – dans lequel les joueurs d’une équipe doivent tenter d’éviter d’être dépossédés par des plaqués d’une autre équipe avec des passes à une touche – c’était au tour de Daniel James et Shaw d’essayer de faire une interception.

Shaw a semblé convaincu qu’il avait recueilli une touche égarée par Maguire, et a pointé vers lui et James tout en tenant le ballon.

Cependant, Maguire a fait valoir son cas et Shaw a fini par lancer le ballon avec une frustration apparente lorsqu’un entraîneur s’est rangé du côté de Maguire.

Après un certain temps, on pouvait voir les deux souriants, cependant, et il ne fallut pas longtemps avant que Shaw ne soit autorisé à sortir du centre après avoir bloqué une passe.