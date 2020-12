Un terrain de cricket en béton sur lequel Don Bradman aurait perfectionné ses talents de frappeur inégalés en tant que garçon a été sauvé des promoteurs immobiliers.

La dalle fissurée se trouve sur une parcelle de terrain à Bowral, dans les Southern Highlands de la Nouvelle-Galles du Sud, où la famille de Bradman a emménagé en 1911 alors qu’il avait environ deux ans et demi.

Bradman, qui a vécu au 52 Shepherd Street jusqu’à l’âge de 15 ans, a développé son bâton à la maison en frappant à plusieurs reprises une balle de golf dans un support de tank avec une souche.

Il a fréquenté l’école publique Bowral et a chanté dans la chorale de l’église anglicane St Jude, toutes deux situées dans la rue Bendooley, près du terrain en béton.

La lutte pour sauver le terrain a notamment été soutenue par l’animateur de télévision Michael Parkinson et intervient alors que la première casquette verte ample de Bradman portée lors de la série Ashes de 1928 doit être vendue aux enchères pour la première fois.

Un terrain de cricket en béton à Bowral dans les NSW Southern Highlands sur lequel Don Bradman aurait pu perfectionner ses talents de frappeur inégalés en tant que garçon a été sauvé des développeurs qui voulaient le déterrer. Bradman est photographié à Leeds en 1930

Le terrain se trouve sur une petite parcelle de terrain à Bowral dans les Highlands du Sud de la Nouvelle-Galles du Sud où la famille de Bradman a déménagé en 1911. Bradman a fréquenté l’école publique de Bowral et a chanté dans la chorale de l’église anglicane St Jude, tous deux près du terrain en béton ( sur la photo)

Alors que Bradman a joué une grande partie de son enfance au cricket à Glebe Park, maintenant connu sous le nom de Bradman Oval, il est probable qu’il a également utilisé le terrain d’Edward Street, qui a été installé en 1892. Il est représenté comme un garçon avec son chien Teddy

Alors que Bradman a joué une grande partie du cricket de son enfance à Glebe Park, maintenant connu sous le nom de Bradman Oval, il est probable qu’il a utilisé le terrain du 11 Edward Street, qui a été posé en 1892.

Bradman deviendrait le plus grand batteur que le jeu ait jamais vu, marquant 6996 points à 99,94 en 52 tests entre 1928 et 1948.

Le chercheur local Nick Corbett pense que Bradman a joué sur le terrain en béton avec son équipe du lycée le mercredi après-midi.

L’un des camarades d’école de Bradman a décrit jouer avec le prodige du bâton sur ce que M. Corbett dit être probablement le terrain d’Edward Street.

« J’ai joué au cricket avec Don Bradman, nous avons joué à l’arrière de l’église d’Angleterre là-bas », a déclaré Harry Smith en 1994.

«Nous étions en plein champ extérieur. Bradman en frappait un là-bas et vous courriez dessus et il vous battait jusqu’à la limite. Bradman était partout sur vous.

Le Bowral Volunteer Fire Brigade est représenté sur le terrain de cricket en béton du 11 Edward Street en 1909. On pense que Don Bradman a joué sur la même longueur de béton

L’emplacement du terrain au 11 Edward Street, Bowral est encerclé et indiqué en relation avec l’église anglicane St Jude, le parc Glebe (Bradman Oval) et l’école publique Bowral.

ERF Hospice Foundation Ltd souhaitait enlever le terrain et 30 arbres pour construire un lotissement pour personnes âgées avec 13 maisons de ville et 26 places pour voitures.

Le Wingecaribee Shire Council s’est opposé à l’aménagement du site de 6 470 mètres carrés, qui est maintenant largement entouré de chalets de plain-pied dans un parc paysager.

Le soutien à la préservation du terrain est venu du légendaire journaliste anglais, présentateur et auteur de cricket Michael Parkinson.

« Son importance est d’une importance internationale dans l’histoire du jeu et dans la vie du plus grand batteur de tous », a déclaré Sir Michael.

M. Corbett a déclaré que les futures générations de fans de cricket se demanderaient pourquoi le site n’avait pas été préservé, en particulier si des preuves supplémentaires de ses liens avec Bradman étaient révélées.

Le terrain est également à proximité du musée Bradman et, avec Bradman Oval et la maison d’enfance de Sir Donald à Shepherd Street, pourrait devenir une autre attraction touristique de la ville.

Don Bradman a vécu au 52 Shepherd Street à Bowral de l’âge d’environ deux ans et demi à 15 ans. La maison est photographiée en 2013 après avoir été récemment restaurée

Bradman est photographié en train de recréer l’exercice au bâton qu’il a pratiqué à plusieurs reprises lorsqu’il était garçon – frapper une balle de golf avec une souche de cricket contre un support de char dans sa maison d’enfance

Dans un jugement rendu vendredi dernier, le commissaire de la Cour foncière et environnementale, Timothy Horton, a noté le lien Bradman avec le site.

« Lorsque vous entrez dans la ville de Bowral par la route, un panneau de bienvenue présente l’image d’un joueur de cricket adoptant une large tribune et jouant sur le pied arrière, dans l’intention de ce qui semble être une ligne droite lissée au milieu, ou la tête du quilleur, à la frontière », écrit-il.

«Bowral est clairement fier de son association avec le jeu de cricket. Un objectif particulier de cette association est la période de temps passée par Bradman à Bowral et son développement en tant que joueur de cricket de renommée internationale.

Le commissaire Horton a déclaré que si le « degré d’association » entre les années scolaires de Bradman et le terrain faisait l’objet de différends, la recherche de M. Corbett était « fortement suggestive » d’un tel lien.

Si rien d’autre, M. Corbett a soutenu que le site était une voie de passage pour le jeune Bradman qui a fréquenté l’école voisine jusqu’en 1922 et la chorale jusqu’en 1923.

Au final, ce n’est pas l’existence du pitch qui a sauvé le site.

Bradman est devenu le plus grand batteur que le monde ait jamais vu, atteignant 6 996 courses à 99,94 en 52 tests entre 1928 et 1948. Il est photographié à Nottingham en 1948.

La première casquette verte ample de Don Bradman (photo) des Ashes de 1928 doit être mise aux enchères pour la première fois. Bradman a donné la casquette à un ami de la famille Peter Dunham dans les années 1950

Le commissaire Horton a estimé que l’aménagement proposé aurait un impact indu sur la zone de conservation du patrimoine de Bowral plus large et l’a rejeté pour des raisons environnementales.

Alors que le terrain était sauvegardé, il a été révélé que la première casquette verte baggy de Bradman Test de la série Ashes 1928/1929 serait vendue aux enchères pour la première fois.

La casquette a été prêtée à la State Library of South Australia par Peter Dunham, un ami de la famille Bradman, qui l’a reçue en cadeau du grand joueur de cricket dans les années 1950.

Bradman a reçu la casquette avant que l’Australie ne joue contre l’Angleterre au parc des expositions de Brisbane en novembre 1928.

Gavin Dempsey des commissaires-priseurs de Pickles espérait que la vente de la casquette battrait des records.

Le prix le plus élevé payé pour une casquette Bradman était de 425 000 $ pour le vert baggy qu’il portait lors de la tournée des Invincibles de 1948 en Angleterre.

« Il s’agit d’une occasion unique d’acheter l’une des pièces les plus emblématiques des souvenirs sportifs australiens », a déclaré M. Dempsey.

Le plafond relève de la loi sur le patrimoine culturel et ne peut pas être retiré d’Australie.