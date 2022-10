Le terrain de conditionnement physique ouvrira le 14 octobre au parc Kiwanis à Ottawa – Shaw Local

Un événement de lancement et une cérémonie d’inauguration d’un nouveau terrain de conditionnement physique au parc Kiwanis à Ottawa sont prévus à 10 h le vendredi 14 octobre.

Blue Cross et Blue Shield de l’Illinois, la ville d’Ottawa et National Fitness Campaign ont annoncé un accord pour construire le terrain de fitness extérieur.

Ce terrain de fitness élargira l’accès gratuit aux séances d’entraînement et créera un accès équitable à l’exercice. Le terrain de fitness est conçu pour permettre aux gens d’utiliser leur propre poids corporel pour obtenir un entraînement complet à l’aide de sept stations d’exercice.

Créés avec des personnes âgées de 14 ans et plus, et avec toutes les capacités à l’esprit, les entraînements sont adaptables à tous les niveaux de condition physique, permettant aux participants de se déplacer à leur propre rythme. Les utilisateurs peuvent également télécharger gratuitement Application de terrain de fitness qui agit comme un entraîneur dans votre poche et améliore la salle de sport en plein air en une expérience de bien-être assistée numériquement.

“L’exercice régulier est essentiel pour maintenir sa santé personnelle et réduire les coûts des soins de santé”, a déclaré Katie Cangemi, responsable principale du programme, investissement communautaire, Blue Cross et Blue Shield of Illinois. « La Croix Bleue s’engage à promouvoir une meilleure santé dans nos communautés, et ce terrain de fitness permet à quiconque, quel que soit son niveau de condition physique, de faire facilement un bon entraînement en plein air, de se connecter avec ses voisins et de rester en bonne santé.

L’équipement a été rendu possible grâce à une subvention de 50 000 $ de la National Fitness Campaign et de Blue Cross Blue Shield.

L’achat de l’ensemble de gym extérieur a été approuvé lors de la réunion du conseil municipal d’Ottawa en août. Ottawa verse 93 350 $ supplémentaires pour couvrir ce qui n’est pas couvert par la subvention dans le but de fournir au côté sud des commodités similaires à ce que le côté nord a déjà.

« La Ville d’Ottawa est ravie d’offrir aux résidents une salle de conditionnement physique extérieure gratuite au parc Kiwanis », a déclaré la commissaire Marla Pearson. “Le terrain offrira à chacun l’occasion de vivre une expérience d’entraînement unique.”

Pour plus d’informations, contactez Tami Koppen, à tkoppen@cityofottawa.org ou 815-433-0161, ext. 240. Pour plus d’informations sur la prise en charge de la NFC par Blue Cross et Blue Shield of Illinois, visitez nationalfitnesscampaign.com/illinois.