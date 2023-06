Le terminal de Long Beach, en Californie, est frappé par des troubles sociaux et n’ouvrira pas lundi

Le plus grand opérateur de terminaux du port de Long Beach et de Seattle a déclaré dimanche aux camionneurs qu’il fermerait lundi pour les quarts de jour et de nuit, selon un e-mail obtenu par CNBC. Les ports et les travailleurs sont enfermés dans un différend non officiel sur les salaires, ainsi que sur la sécurité, l’automatisation et les prestations de retraite.

« Pour le dire à la légère, les perturbations aux portes rendent difficile pour nos membres de planifier et de déployer la capacité des camions », a déclaré Schrap. « Malheureusement, nous ne savons pas quels terminaux vont limiter ou arrêter les opérations jusqu’à ce que cela se produise et, à ce moment-là, il est souvent trop tard pour réagir, car les camions sont déjà dépêchés pour la journée. »

« Le fret du port de Long Beach a transité par les terminaux et nous nous attendons à ce que les parties s’engagent à continuer et à encourager les parties à mettre [a] effort de pleine foi pour une résolution finale », a déclaré Mario Cordero, directeur exécutif du port de Long Beach.

L’avis a été envoyé par Total Terminals International (TTI), le plus grand terminal de Long Beach et une unité de MSC .

Les ports de la côte ouest ce week-end ont vu les deux débardeurs ne pas se présenter au travail, ainsi que les «quotidiens», ces membres qui remplissent le calendrier pour compléter la main-d’œuvre.

« L’effet d’entraînement de ces arrêts modérés nous fera reculer de plus en plus dans le ramassage des conteneurs où nous aurons besoin de deux à trois camionneurs supplémentaires pour déblayer » la congestion, a prévenu Paul Brashier, vice-président factage et intermodal chez ITS Logistics. « Ce sera vraiment mauvais pour nos clients, qui sont les expéditeurs et les camionneurs, car les coûts de main-d’œuvre supplémentaires seront ajoutés à leur facture ainsi que les pénalités de détention supplémentaires. Ces coûts supplémentaires seront ensuite répercutés sur le consommateur. »

Aucun débardeur ne s’est présenté au port d’Oakland depuis jeudi.

« Nous continuons à surveiller la situation de près et nous espérons que cela sera bientôt résolu, afin que le flux commercial puisse continuer », a déclaré Robert Bernardo, directeur des communications du port d’Oakland. « D’autant plus que nous constatons une amélioration des volumes de fret » et que davantage de navires reviennent en service, a-t-il ajouté.

Aux ports de Los Angeles et de Long Beach, aucun quotidien ne s’est signalé au travail dimanche. Étant donné que le volume de conteneurs déplacés pendant la fin de semaine est inférieur à celui de la semaine, certains camionneurs ont pu ramasser des conteneurs, et non les déposer.

Les allégations se sont multipliées selon lesquelles des membres du Union internationale des débardeurs et des entrepôts disposer d’un équipement « étiqueté en rouge » pour les contrôles de sécurité, en le retirant du service. L’ILWU a refusé de commenter CNBC.

« Un problème à un terminal gâchera une journée entière et se répercutera bien au-delà de ce seul quart de travail », a ajouté Schrap de Harbour Trucking. « Si un complexe entier est fermé, la clé qui est jetée dans les engrenages perturbe non seulement l’activité de ce jour particulier, mais les impacts résiduels prennent des jours à être déterrés car de nouveaux rendez-vous doivent être pris, les horaires doivent être modifiés et les clients doivent ajuster les horaires de réception. »

Les entreprises de camionnage fonctionnent plus efficacement lorsque leurs chauffeurs effectuent une « double transaction » consistant à déposer et à récupérer un conteneur le même jour.

Le port de Los Angeles, le plus grand port du pays, a traité 2,5 millions de conteneurs de janvier à avril.