Le Tensor G4 est à peine plus rapide que le Tensor G3 dans 3DMark Wild Life Extreme, il est plus lent qu’un Snapdragon 8 Gen 1, mais avec une efficacité énergétique supérieure

La série Pixel 9 de Google, équipée du nouveau Tensor G4 amélioré, est sortie depuis un certain temps, mais les premières fuites de performances montrent que le chipset continue d’être très en retard sur la concurrence. Cet attribut est mis en évidence lors d’un test 3DMark Wild Life Extreme, où le Pixel 9 Pro est mis à l’épreuve. Malheureusement, le Tensor G4 est à peine plus rapide que le Tensor G3 et est à la traîne par rapport au Snapdragon 8 Gen 1, beaucoup plus ancien. Heureusement, le dernier SoC affiche une efficacité énergétique bien meilleure, comme vous le découvrirez bientôt.

Le Snapdragon 8 Gen 1 consomme 48,2 % d’énergie de plus que le Tensor G4, ce qui laisse penser que le processus 4 nm amélioré de Samsung a fait l’affaire

Un testeur de smartphones du nom de Golden Reviewer a publié un tableau de performances, montrant différents chipsets de smartphones et de tablettes exécutés sous 3DMark Wild Life Extreme. Comme vous pouvez le constater, le dernier venu est le Tensor G4, et il obtient un score de 2 618, ce qui le place légèrement au-dessus des 2 445 du Tensor G3. Le benchmark utilise une combinaison de tests qui sollicitent à la fois le CPU et le GPU, de sorte que le Tensor G4 a probablement atteint un score plus élevé grâce au cluster CPU amélioré.

Nous doutons que le GPU du Tensor G4 ait fait la différence, car il reste inchangé par rapport au Tensor G3. Si l’aspect décevant de ces résultats est que le dernier silicium de Google est plus lent que le Snapdragon 8 Gen 1, un chipset lancé en 2021, il y a aussi un autre côté de la médaille : l’efficacité énergétique. Grâce au processus 4 nm amélioré de Samsung, le Tensor G4 bat sans effort le Tensor G3 et le Snapdragon 8 Gen 1 et obtient un score élevé de « performance par watt ».

En fait, le Tensor G4 affiche de meilleures mesures d’efficacité que le Snapdragon 8+ Gen 1, mais il faut aussi garder à l’esprit la disparité de performances entre ces deux-là. Un dirigeant de Google avait déjà déclaré que son dernier SoC n’était pas conçu pour remporter des prix de benchmarking et qu’il était fait pour des tâches spécifiques dont les utilisateurs pourraient bénéficier. On ne sait pas si cette déclaration a été faite pour encourager les acheteurs potentiels du Pixel 9 Pro à ignorer le fait que les benchmarks synthétiques ne font pas tout.

Cependant, pour 2025, nous attendons avec impatience la sortie du Tensor G5, car il devrait être produit en masse sur le processus 3 nm de deuxième génération de TSMC et utilisera le packaging InFO-POP, qui réduit la taille de la puce et améliore l’efficacité énergétique.

Source de l’information : Critiqueur d’or

