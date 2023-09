Le Tensor G3 du Pixel 8 fonctionnera plus froid que le G2

La puce Tensor G3, qui serait fabriquée par Samsung et basée sur son Exynos 2400, pourrait être la première puce Samsung Foundry à intégrer un emballage FO-WLP (Fan-out wafer-level packaging). Ce packaging amélioré au niveau de la tranche permettra, en théorie, une meilleure efficacité, des performances graphiques améliorées et davantage d’économies d’énergie.

FO-WLP a été utilisé par Qualcomm et MediaTek, mais c’est censé être la première fois que Samsung Foundry utilise cette technologie.

Le Tensor G3 de 4 nm sera intégré aux Pixel 8 et Pixel 8 Pro et disposera d’un processeur à 9 cœurs : un cœur principal Cortex-X3, quatre Cortex-A715 et quatre Cortex-A510. Pour les graphiques, il utilisera le GPU Arm Immortalis G715 à 10 cœurs – en hausse par rapport au G710 à 7 cœurs.

La série Pixel 8 arrivera le 4 octobre.