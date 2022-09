Le tennis résistera aux départs à la retraite de grands noms

Roger Federer était attentif avec tout le monde lorsque Serena Williams a joué ce qui devrait être son dernier match il y a trois semaines à l’US Open.

“Pas surpris. Juste très similaire à moi, à bien des égards. Nous nous attendions à ce que cela arrive à un moment donné », a déclaré Federer à l’Associated Press. “Vous ne voulez jamais que des joueurs comme Serena prennent leur retraite. … J’ai juste pensé, ‘Quelle belle carrière.’

Il reconnaît que leurs sorties consécutives après environ un quart de siècle chacune dans le tennis – il a 41 ans et repart avec 20 titres du Grand Chelem et elle a 41 ans lundi et a 23 championnats majeurs en simple – incitera certains fans à passer à autre chose du sport.

Federer insiste cependant sur le fait que beaucoup resteront.

«Je veux dire, écoutez, ça va laisser certains fans avec pas le même goût pour le jeu. Nous pourrions en perdre, car ils disent: “OK, ce chapitre se ferme pour moi et je passerai à un autre sport ou à un autre athlète”, a déclaré Federer dans une interview mercredi à la Laver Cup, où le dernier match de sa brillante carrière sera en double aux côtés de son rival Rafael Nadal pour Team Europe vendredi soir.

“Et certains resteront avec le jeu pour toujours, car le tennis n’est qu’un sport (qui), une fois que vous y êtes, vous y êtes normalement. C’est pourquoi je ne crois pas que beaucoup de gens partiront », a-t-il poursuivi. “Mais ils ne se réveilleront peut-être plus à 3 heures du matin pour l’Open d’Australie. Ou ils pourraient ne pas utiliser leur temps de vacances pour se rendre dans un endroit. Peut-être qu’ils disent pendant quelques années, “OK, laisse-moi partir avec un de mes amis et faire un bon voyage d’aventure quelque part”, jusqu’à ce qu’ils retrouvent leur chemin.

Lui et Williams – avec Nadal, un homme de 36 ans qui a un record masculin de 22 titres en Chelem, et Novak Djokovic, un homme de 35 ans avec 21 titres – ont contribué à créer une ère dorée dans le sport, attirant de nouveaux téléspectateurs. et inspirer de nouveaux joueurs.

“Serena et Roger ont probablement plus de fans que n’importe qui dans le tennis”, a déclaré Taylor Fritz, un Californien de 24 ans qui est l’Américain le mieux classé au n ° 12 et fait partie de Team World à Londres. “Il est difficile de remplacer deux personnes aussi emblématiques qu’eux, mais je pense toujours qu’il y a beaucoup de moments passionnants à venir.”

Pourtant, que se passe-t-il après leur départ ?

« Ces deux joueurs sont irremplaçables. Je ne pense pas qu’il y ait de doute là-dessus », a déclaré John McEnroe, qui a remporté sept trophées majeurs de 1979 à 1984. Il a ajouté cette mise en garde : « Le sport continue, quoi qu’il arrive, et nous avons été témoins de cela dans chaque sport. heures supplémentaires.”

C’est pourquoi Federer fait partie de ceux qui sont optimistes quant à l’avenir.

“Je suis un grand croyant, toujours, que le tennis est plus grand que n’importe qui”, a-t-il déclaré, “et il créera toujours de nouvelles superstars.”

Federer pense que les clichés en surbrillance qui circulent sur les réseaux sociaux peuvent aider. Il en va de même pour le récit de «l’histoire captivante» de chaque nouveau joueur de haut niveau.

McEnroe a mentionné le besoin du sport de mieux commercialiser les nouveaux visages.

Selon Federer, quelqu’un qui pourrait entrer dans la catégorie “superstar” est Carlos Alcaraz, l’Espagnol de 19 ans qui a remporté l’US Open et est devenu le plus jeune homme au n ° 1 de l’histoire du classement informatisé ATP, qui date de 1973.

Federer a regardé – à la télévision – certains des quarts de finale épiques d’Alcaraz à Flushing Meadows contre Jannik Sinner, un Italien de 21 ans. Cela a duré 5 heures et 15 minutes, se terminant à 2 h 50 à New York – c’est-à-dire 8 h 50 dans le pays d’origine de Federer, la Suisse, donc le père de deux paires de jumeaux a raté le cinquième set, a-t-il expliqué, «parce que j’avais amener les enfants à l’école.

Il est reparti impressionné par les deux joueurs.

“De super déménageurs. Excellents frappeurs de balle, coup droit et revers », a déclaré Federer. « Et je l’ai toujours dit : les meilleurs déménageurs sont les meilleurs joueurs. Nous l’avons vu avec Novak, nous l’avons vu avec Rafa, nous l’avons vu avec moi-même, Lleyton (Hewitt). Vous le nommez. … Et parce que vous couvrez si bien le terrain, vous finissez par vous donner plus de temps et moins de stress.

La capacité d’Alcaraz sur tous les terrains a été comparée, bien qu’il soit beaucoup trop tôt pour mettre leurs noms dans la même phrase, à celle de Federer.

Federer n’a pas rejeté la comparaison.

«Il a une grande puissance avec son coup droit. Et cela met tout en place pour lui. En ce sens, lorsque vous pouvez faire cela, comme je l’ai fait, vous pouvez alors décider : « Dois-je abandonner ? » Dois-je frapper gros? Dois-je encore frapper gros? Ou devrais-je vraiment opter pour l’angle? Ou devrais-je entrer? “, A expliqué Federer, dont le premier titre du Grand Chelem est venu à 21 ans. “Mon problème quand j’étais plus jeune – et je ne pense pas que j’étais aussi bon que lui à son âge – est, pour moi, c’était si dur quelle décision prendre. Il semble avoir plus de clarté. Il est plus fort mentalement. Il a travaillé plus dur. Vous pouvez voir son corps; si vous regardez nos deux corps, nous étions des gars différents. Il a beaucoup de choses qui vont déjà dans une très bonne direction. Ensuite, c’est juste une question de puissance, de labour.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici