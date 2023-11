Le tennis féminin en ajoute trois le jour de la signature – Tennis féminin – Georgia Tech Yellow Jackets

LES APPARTEMENTS – Le tennis féminin de Georgia Tech a signé trois futurs Yellow Jackets lors de la Journée nationale de signature, a annoncé jeudi l’entraîneur-chef du tennis féminin de Byers, Rodney Harmon.

“Les trois signataires ont des styles de jeu très différents et c’est excitant de voir ce type de jeu arriver à Georgia Tech”, a commenté Harmon. “Nous sommes très enthousiasmés par ce groupe de joueurs et par ce qu’ils pourront apporter à l’équipe.”

Olivia Carneiro (São Paulo, Brésil/Colegio Sabre)

Actuellement au 48e rang mondial des juniors de l’ITF, son sommet en carrière, Olivia Carneiro a récemment remporté le titre en simple ITF J200 à La Paz, en Bolivie, en octobre. Plus tôt cet été, Carneiro a participé aux demi-finales sur deux ITF J200 et a également remporté le titre en simple aux ITF J5 au Brésil en 2021 et 2022. Pendant ce temps, du côté du double, le natif de São Paulo, au Brésil, a remporté quatre Titres ITF juniors en double. De plus, Carneiro a été demi-finaliste du Banana Bowl en mars 2023, et a participé au tableau principal de l’Open de France junior 2022 et un participant de qualification à Wimbledon junior 2023.

«Olivia est l’une des joueuses qui progressent le plus rapidement au monde chez les juniors», a déclaré Harmon. « Actuellement à son plus haut classement junior, elle a connu un énorme succès ces derniers temps, notamment sur terre battue, ce qui est de bon augure pour elle jouant en extérieur à Georgia Tech. Grande compétitrice, Olivia est très forte et frappe la balle très fort et proprement. Nous sommes ravis de l’avoir dans notre équipe.

Taly Licht (Fort Lauderdale, Floride/École virtuelle Broward)

Recrue de premier ordre de Fort Lauderdale, en Floride, Taly Licht a été classée au 20e rang de la promotion 2024 par Tennis Recruiting Network. En janvier 2023, Licht a été finaliste en simple au ITF J100 Mexico et elle a été championne en double au tournoi ITF J4Boca Raton en octobre 2022. Licht apporte une expérience de jeu internationale aux Flats après avoir été membre de l’équipe Uruguay dans le tournoi panaméricain. Games et Billie Jean King Cup en 2023. Licht s’entraîne actuellement à la ONE Tennis Academy.

“Taly est actuellement l’un des attaquants de balle les plus talentueux des États-Unis chez les juniors”, a noté Harmon. « Elle frappe extrêmement proprement et est capable de générer un rythme énorme. Taly joue un style de tennis agressif et s’intégrera bien dans l’environnement universitaire car elle peut si bien attaquer depuis toutes les parties du terrain.

Scarlett Nicholson (Toronto, Ontario/École secondaire Bill Crothers)

Originaire de Toronto, en Ontario, Scarlett Nicholson a remporté six titres juniors en double de l’ITF et deux titres juniors en simple de l’ITF depuis ses débuts sur le circuit junior de l’ITF et a été finaliste à trois autres occasions. Elle s’est récemment qualifiée pour le 60 km féminin à Saguenay, au Canada, après avoir battu trois joueuses classées WTA en route vers les huitièmes de finale. Nicholson occupe actuellement le classement WTA en simple et en double, se classant respectivement 1007 et 1112. a été classé au 173e rang du classement junior de l’ITF. Elle est quatre fois championne nationale canadienne – deux fois championne en double U12 et deux fois championne en simple (U12 et U14). Elle a également été finaliste en simple U18.

Nicholson arrivera sur le campus en janvier 2024 et sera éligible immédiatement.

“Scarlett a un gros service et un gros coup droit”, a commenté Harmon. «Elle utilise sa taille (près de six pieds) à son avantage et se déplace extrêmement bien sur le terrain. C’est une grande attaquante de balle et une joueuse agressive et très douée sur le plan athlétique. Scarlett nous aidera considérablement en simple et en double.

