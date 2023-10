Le tennis féminin de Warren se qualifie pour la finale du D10 | Actualités, Sports, Emplois

ERIE — L’équipe féminine de tennis de Warren a remporté sa demi-finale des séries éliminatoires du District 10 2A, 5-0, contre Grove City, mardi au Westwood Racquet Club. La victoire des Dragons prépare une revanche du championnat D10 de l’année dernière contre Cathedral Prep.

« Nous avons battu Grove City lors de notre premier match de la saison, mais lors des événements de district qui ont précédé celui-ci, nous avons réalisé à quel point leur équipe s’était améliorée, nous savions donc que nous ne pouvions pas les négliger avant ce match », a déclaré l’entraîneur de Warren, Thomas Pellegrino.

« Nos équipes de double ont donné le ton aujourd’hui aux Dragons, qui n’ont concédé qu’un seul match en quatre sets », il a dit.

Au premier double, Izzy Heacox et Natasha Ferry ont inscrit Warren très tôt avec une victoire 6-0, 6-0 contre Ava Dlugonski et Helen Hatfield.

« Ces deux-là ont joué de manière agressive dès le premier ballon aujourd’hui et ont maintenu une pression constante sur leurs adversaires », dit Pellegrino.

En deuxième double, Grace Carr et Alannah Garza ont emboîté le pas en battant Katy Panazzi et Haley Lords, 6-0, 6-1.

« Grace et Alannah commencent vraiment à atteindre leur apogée au bon moment et jouent de superbes doubles », dit Pellegrino.

Lucy Harrison a remporté le match avec le troisième point avec une victoire en simple 6-1, 6-2 contre Emily Williams.

« Lucy a été notre pilier toute la saison et elle a continué ainsi aujourd’hui, remportant sa 20e victoire de la saison. » dit Pellegrino.

Au deuxième simple, Mary Gerace a vengé sa défaite de Tri-County contre Jane Coulter avec une victoire de 6-3, 6-1.

« Mary a perdu contre elle, 9-8, il y a quelques semaines à peine lors d’un tournoi par équipe, nous avons donc fait quelques ajustements hier à l’entraînement et avons obtenu ses points finaux plus tôt aujourd’hui en jouant un peu plus agressif », dit Pellegrino. « Elle a respecté le plan de match et a couru avec, réalisant une performance dominante. »

Iris Kiehl a remporté son match au premier simple aujourd’hui, remportant une victoire 6-4, 6-3 contre Ella West.

« Ella a un jeu astucieux et est prête à jouer 30 à 40 balles à chaque point », a déclaré Pellegrino. «Une fois qu’Iris s’est installée et s’est sentie à l’aise, elle a commencé à prendre le ballon tôt et a profité des points du jeu, réalisant de gros tirs aux bons moments.

« C’est une belle victoire pour notre équipe et cela montre la cohérence du programme », il a dit. « Nous retrouvons la finale par équipes de D10 pour la deuxième année consécutive. Nous affronterons Cathedral Prep jeudi à 13 heures au Westwood Racquet Club. Cathedral Prep a remporté ce titre au cours des sept dernières années consécutives et nous a battus deux fois cette saison, faisant de nous un outsider majeur, ce qui est exactement là où nous aimons être. Les filles sont impatientes de tenter leur dernière chance à Prep, d’avoir la chance de remporter le tout premier titre par équipe D10 de ce programme et d’avoir l’opportunité de passer au tournoi d’État.

Les Dragons ont une fiche de 13-3 cette saison.

« Il s’agit du plus grand nombre de victoires d’équipe que le programme ait remporté au cours d’une saison depuis la fin des années 90 », dit Pellegrino.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception