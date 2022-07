Le tennis est terminé avec Covid-19, mais le virus n’est pas terminé avec le tennis

En novembre dernier, lorsque la NFL, la NBA, la Premier League et la plupart des autres organisations sportives avaient repris une vie qui ressemblait largement à 2019, les joueurs de tennis vivaient toujours avec des restrictions sur leurs mouvements, organisaient des conférences de presse vidéo en ligne et avaient des cotons-tiges collés. nez aux tournois.

Un mois plus tard, Novak Djokovic, alors joueur n ° 1 du simple masculin, a contracté un deuxième cas de Covid juste à temps pour s’assurer, pensait-il, une entrée spéciale en Australie pour jouer l’Open d’Australie, même s’il n’était pas vacciné contre Covid-19 et le pays était encore largement réservé aux personnes vaccinées. Les responsables australiens ont fini par l’expulser parce qu’ils disaient qu’il pourrait inciter d’autres personnes à ne pas se faire vacciner, un drame qui a dominé la préparation du tournoi et ses premiers jours.

L’épisode a cristallisé comment le tennis, avec son calendrier international cinétique, avait été soumis à la volonté et aux caprices des gouvernements locaux, avec des règles et des restrictions changeant parfois chaque semaine. Les voyages fréquents et les vestiaires communs ont fait des joueurs quelque chose comme des canards assis, toujours à un prélèvement nasal d’être enfermés dans une chambre d’hôtel pendant 10 jours, parfois loin de chez eux, quelle que soit leur prudence.

Le tennis, contrairement à d’autres sports qui ont dépassé les directives sanitaires et médicales pour garder leurs coffres remplis, a dû refléter où en était la société dans son ensemble à chaque étape de la pandémie. Ses principaux organisateurs ont tout annulé ou reporté au printemps et au début de l’été 2020, bien que Djokovic ait organisé un tournoi d’exhibition qui a fini par être une sorte d’événement à grande diffusion.