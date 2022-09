Le tennis de table indien profite de l’âge d’or, se sent Sathiyan Gnanasekaran

G Sathiyan, le pagayeur indien le mieux classé au monde, estime que le pays connaît une époque dorée dans le tennis de table et pense que les choses ne feront que s’améliorer à partir d’ici.

Au cours des 6 à 7 dernières années, l’Inde a remporté la médaille d’or par équipe masculine aux Jeux du Commonwealth de 2018 et 2022. À Birmingham le mois dernier, Achnata Sharath Kamal a remporté la médaille d’or du simple masculin aux Jeux du Commonwealth tandis que Sathiyan a décroché la médaille de bronze. L’Inde a remporté deux médailles de bronze aux Jeux asiatiques de 2018 tandis que des joueurs comme Sharath, Sathiyan et Manika Batra ont remporté des titres sur le circuit WTT Contender.

“Je pense que c’est l’âge d’or du tennis de table indien. Nous remportons des médailles dans toutes les catégories, hommes, femmes, junior, sub-junior et même cadet. C’est incroyable. L’Inde est une grande force du tennis de table mondial maintenant », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse le jour de l’ouverture des 36e Jeux nationaux ici mardi.

Le joueur de 29 ans, qui, avec Sharath Kamal et Manika Batra, a commencé la charge des médailles sur la scène internationale, voit une grande promesse et un grand potentiel dans la prochaine ligne de joueuses.

« Au cours des sept dernières années, le tennis de table s’est transformé en un tout nouveau sport. C’est probablement l’un des sports qui s’est le plus amélioré dans tout le pays », a déclaré Sathiyan.

Parlant du rôle des Jeux nationaux dans l’amélioration du tennis de table, Sathiyan a déclaré : « Les Jeux m’ont donné une excellente plateforme en 2015, pour savoir où j’en étais. Lorsque vous participez à un événement multisport, c’est un jeu de balle très différent. Vous apprenez beaucoup de choses et ils nous aident dans des événements plus importants comme les Jeux du Commonwealth, les Jeux asiatiques et les Jeux olympiques.

“Pour les jeunes, c’est une excellente plateforme pour tester leurs compétences et se tester sous pression”, a déclaré Sathiyan, cité par les organisateurs mardi.

Incidemment, lors de la dernière édition des Jeux au Kerala, Sathiyan faisait partie de l’équipe masculine du Tamil Nadu qui avait remporté la médaille d’or. Cette année, le Tamil Nadu ne s’est pas qualifié pour l’événement à huit équipes et il convient que le sport a raté un affrontement potentiellement formidable contre les hôtes du Gujarat.

Le numéro 37 mondial est , cependant, désireux de donner le meilleur de lui-même en individuel avant de se diriger vers les Championnats du monde à Chengdu.

« Ça ne va pas être facile ici car je joue directement en simple. Mais j’ai deux jours pour m’habituer aux conditions. Je vais m’entraîner un peu et jouer de mon mieux aux Jeux”, a-t-il promis.

“J’espère que je pourrai vraiment faire un bon tournoi, déguster des plats gujarati et profiter ici”, a-t-il ajouté.

