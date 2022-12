Le tennis de l’US Open revient à Sky Sports à partir de 2023 dans le cadre d’un nouvel accord de cinq ans | Actualités Tennis

Sky Sports a conclu un accord de cinq ans pour montrer l’US Open, à commencer par l’édition 2023 de l’événement du Grand Chelem.

Le partenariat avec l’Association de tennis des États-Unis (USTA) accueille le retour du tennis sur Sky Sports et réaffirme que le diffuseur est le foyer du sport en direct au Royaume-Uni et en Irlande.

Le nouvel accord commencera avec l’US Open 2023 à Flushing Meadows, à partir du 28 août, Sky Sports détenant les droits de diffusion exclusifs jusqu’à l’événement 2027 inclus.

“Nous sommes très heureux de nous associer à nouveau à l’USTA pour organiser l’US Open, l’un des plus grands tournois de tennis du Grand Chelem au monde”, a déclaré Jonathan Licht, directeur général de Sky Sports.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Retour sur l’incroyable victoire d’Emma Raducanu à l’US Open 2021. Le tournoi reviendra sur Sky Sports en 2023.



“Nous avons eu une grande histoire avec l’USTA et nous nous souvenons de la victoire d’Andy Murray à l’US Open 2012 comme l’un des grands moments sur Sky Sports. C’est un autre événement sportif énorme pour nos téléspectateurs, et nous sommes impatients d’apporter aux fans de tennis plus de ce qu’ils l’amour et l’accueil des nouveaux fans du sport.”

Dans le cadre de sa couverture, Sky Sports aura accès à tous les flux individuels des courts, diffusant un minimum de 135 heures de compétition tout au long des deux semaines du tournoi du Grand Chelem. Une couverture étendue fournira du contenu à la fois aux fans de tennis existants et aux nouveaux publics sur les canaux linéaires, numériques et sociaux de Sky Sports.

L’accord comprend la couverture des tournois masculins et féminins, ainsi que les compétitions respectives en double, double mixte, junior et fauteuil roulant.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



À partir de 2023, Sky Sports détiendra les droits de diffusion exclusifs de l’US Open – revenons à 2012 où Andy Murray a remporté son tout premier titre du Grand Chelem à Flushing Meadows.



Le partenariat intervient à un moment où le tennis britannique est également en plein essor, avec l’ancienne championne de l’US Open Emma Raducanu et l’équipe de la Billie Jean Cup composée de Harriet Dart, Heather Watson et Katie Boulter en tête du jeu féminin, Alfie Hewett remportant l’US Open 2022. titre en simple en fauteuil roulant, et Cameron Norrie, Andy Murray, Jack Draper et Dan Evans ont tous joué à Flushing Meadows l’année dernière.

L’USTA et Sky Sports partagent l’ambition de fournir une couverture en direct de classe mondiale, en utilisant une technologie innovante pour montrer l’étendue de ce que l’US Open a à offrir et en engageant un public nouveau et plus jeune dans le sport.

Sky Sports entretenait auparavant une longue relation avec l’USTA, en tant que partenaire pendant 25 ans entre 1991 et 2015, et accueille le tennis sur ses chaînes l’année prochaine, l’US Open étant l’un des tournois du Grand Chelem les plus prestigieux de l’ère Open.

“L’USTA et Sky Sports ont une longue histoire ensemble et c’est une période passionnante pour s’associer à nouveau”, a déclaré Kirsten Corio, directrice commerciale de l’USTA.

“Nous sommes impatients de présenter l’US Open à un nombre croissant de fans au Royaume-Uni et en Irlande au cours des cinq prochaines années, alors que le sport continue de se développer et qu’une nouvelle génération de stars émerge.”