Le tennis de Crystal Lake Central remporte deux victoires : résumé des sports du Northwest Herald du lundi 25 septembre

Bella Lisle de Crystal Lake Central renvoie le ballon lors d’un match lundi contre McHenry à Crystal Lake. (Grégory Shaver/)

Tennis filles

Triangulaire Crystal Lake Central : À Crystal Lake, les Tigers, hôtes, ont remporté deux victoires lundi, battant McHenry 6-1 et Marian Central 3-2.

Central a balayé le jeu en double contre Marian, qui a remporté des victoires en simple contre Kaitlyn Remke et Madison Kenyon, pour remporter la victoire.

Photos : tennis féminin Crystal Lake Central, McHenry, Marian Central et Wauconda

Kaitlyn Coffey et Katie Hamill (n°1), Lexi Mailey et Maggie O’Connell (n°2) ainsi que Maddie Corpolongo et Maddie Reeser (n°3) ont remporté les victoires en double.

Contre McHenry, les Tigers ont balayé le double et ont remporté des victoires en simple contre Bella Lisle (n°2) et Emily Pinion (n°3).

Lorelei Galvicius a remporté une victoire au premier rang en simple pour McHenry.

Huntley 6, Cary-Grove 1 : À Huntley, les Red Raiders ont remporté 6 matchs sur 7 pour remporter la victoire de la Fox Valley Conference.

Ella Doughty et Gia Patel ont gagné respectivement aux positions n°1 et n°2 en simple. Le Red Raider a balayé les matchs de double avec Ari Patel et Julie Klockner repoussant Katelyn O’Malley et Aubrey Lonergan de Cary-Grove, 6-7 (3), 6-2, 6-3.

Volley-ball féminin

Johnsburg 2, Récolte chrétienne 0 : À Johnsburg, le senior Delaney Stern est devenu le leader de tous les temps en matière de passes décisives lors d’une victoire hors conférence 25-19, 25-12 pour les Skyhawks.

Félicitations à Delaney Stern! Elle est la leader assistante de tous les temps dans l’histoire du lycée de Johnsburg ! Bravo Delaney. pic.twitter.com/0aftv05OqI – Skyhawks de Johnsburg (@JHSSkyhawks) 26 septembre 2023

Stern a terminé la soirée avec 17 passes décisives, trois récupérations et quatre as. Juliana Cashmore a ajouté sept attaques décisives et deux as, et Abri Bruns a réalisé sept récupérations.

Richmond-Burton 2, Lacs 0 : À Richmond, Alex Hopp a contribué avec 27 passes décisives et deux as alors que les Rockets (13-3) ont battu les Eagles 25-22, 27-25 dans leur match hors conférence.

Maggie Uhwat a réussi 11 attaques décisives, 12 récupérations et trois as, Elissa Furlan a réussi neuf attaques décisives et sept récupérations et Dani Hopp a ajouté cinq attaques décisives et deux blocs.

Marengo 2, Byron 0 : À Marengo, Leila Becovic a mené les Indiens avec sept attaques décisives, un bloc et quatre récupérations lors de leur victoire hors conférence 25-15, 25-17 contre les Tigres.

Alana Hartel était au service 10 sur 10 et a réalisé 10 récupérations. Addison Sanchez a réussi trois blocs, tandis que Sydney Andrews et Madalyn Mardock ont ​​chacun réussi trois attaques décisives.

Golf filles

Hampshire 194, Marengo 208 : À Marengo Ridge, les 46 de Jaina Farnam ont mené les Whip-Purs à une double victoire hors conférence.

Kaylee Seo et Madison Bilek ont ​​chacune ajouté 48, et Lorna Bachta et Maddie Franz ont chacune tiré 52 pour égaliser pour le dernier buteur individuel du Hampshire.

Emma Leucht a tiré 47 pour les Indiens hôtes. Cadence Leucht a tiré 51, Maggie Hanson a suivi avec un 52.

FOOTBALL GARÇONS

Harvard 10, Sandwich 1 : À Harvard, les Hornets ont marqué 24 secondes après le début du match et ont remporté une victoire décisive contre les Indiens lors de leur match de premier tour du tournoi KRC.

Miguel Mercado a marqué deux buts pour Harvard, qui menait 5-0 dans les 16 premières minutes.

Marco Herrera, David Pichardo et William Salgado ont également marqué tôt pour les Hornets.

Harvard accueille mercredi un match de demi-finale contre Johnsburg ou Plano.