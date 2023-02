Le tennis britannique voit une augmentation de la participation des femmes et des enfants en 2022 | Actualités Tennis

Le tennis britannique a connu une poussée positive au cours de la dernière année avec plus de femmes et d’enfants participant au sport que jamais auparavant.

La LTA a annoncé que la participation des adultes au tennis avait augmenté de 43% par rapport à l’année précédente en 2022.

Le nombre d’adultes ayant déclaré avoir joué au tennis est passé de 3,3 millions à 4,7 millions pour marquer le total le plus élevé enregistré depuis 2017.

La LTA a ajouté que plus de trois millions et demi d’enfants ont joué au tennis en 2022, tandis que la participation des femmes a augmenté de 34% l’année dernière, dans un sport où 41% des joueurs de tennis adultes sont des femmes.

Le directeur général de LTA, Scott Lloyd, a déclaré: “Nous sommes ravis de ces chiffres et du fait que de plus en plus de gens choisissent le tennis. À la LTA, notre vision est l’ouverture du tennis, et nous avons travaillé dur pour mettre en place des bases solides pour faire tennis plus accessible.

“Nous avons un fantastique réseau d’entraîneurs, de bénévoles, de clubs et de terrains de parc – et nous investissons dans tous ces éléments pour qu’il soit aussi facile que possible pour les gens de s’impliquer.”

Lloyd a poursuivi: “Nous nous engageons également à rendre notre sport plus inclusif et à faire en sorte qu’il plaise à un public plus large grâce à des initiatives spécialement adaptées.

“Nous avons également des joueurs brillants au sommet du jeu qui portent le drapeau du tennis britannique à l’échelle internationale et inspirent les fans et la prochaine génération. J’aimerais remercier toutes les personnes impliquées dans le tennis britannique d’avoir joué leur rôle. dans la croissance du jeu.”

Quelle est l’importance d’Andy Murray et d’Emma Raducanu dans le succès du tennis britannique ?

Image:

Emma Raducanu et Andy Murray ont contribué au succès du tennis britannique





Le directeur de la participation de la LTA, Olly Scadgell, a expliqué : “Andy et Emma ont eu un grand succès, mais nous avons vu beaucoup de succès parmi un très grand nombre de joueurs britanniques au cours des 12 à 18 derniers mois.

“Nous savons certainement que le succès sur le court conduit à la visibilité du tennis, ce qui a un impact, espérons-le, sur le fait d’encourager les gens à prendre une raquette et à jouer, c’est donc fondamentalement important.

« Pas plus tard que la semaine dernière, Alfie Hewett et Gordon Reid ont de nouveau réussi dans les épreuves en fauteuil roulant à l’Open d’Australie, il est donc vraiment, vraiment important que nous continuions à voir du succès au sommet du sport.

“Nous avons vu notre équipe Billie Jean King Cup se comporter extrêmement bien et atteindre les demi-finales de cet événement à la fin de l’année dernière et tout cela contribue vraiment à rehausser le profil du tennis et, espérons-le, à inspirer plus de gens à prendre une raquette et jouer .”

Principaux secteurs de croissance du tennis britannique

Les jeunes: La participation annuelle des 16-34 ans a bondi de 48 % en un an – plus que toute autre catégorie d’âge.

Groupes socio-économiques inférieurs : La plus forte augmentation de la pratique (53 %) a été enregistrée parmi les groupes socio-économiques défavorisés.

Enfants: 3,63 millions (âgés de 4 à 15 ans, dont 49 % de femmes) jouent désormais au tennis, ce qui représente une augmentation de 418 000 en 2022.

Participation des femmes : Une croissance de 34% l’an dernier, dans un sport où 41% des joueurs de tennis adultes sont des femmes, ce qui signifie que le tennis est l’un des sports les plus équilibrés entre les sexes dans le pays.