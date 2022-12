Le tennis britannique écope d’une amende de 1 million de dollars pour l’interdiction russe

L’ATP a infligé l’amende aux autorités britanniques du tennis

Le circuit de tennis masculin de l’ATP a infligé une amende de 1 million de dollars à la Lawn Tennis Association (LTA) pour avoir interdit aux joueurs masculins de Russie et de Biélorussie les événements britanniques sur gazon menant à Wimbledon cet été.

Les athlètes des deux pays ont été bannis de nombreux événements mondiaux sur la base d’une recommandation du Comité international olympique (CIO) émise en réponse à l’opération militaire de Moscou en Ukraine.

Le tennis a cependant été une valeur aberrante, permettant aux joueurs russes et biélorusses de continuer à concourir en tant que neutres sur les circuits ATP et WTA.

Le All English Lawn Tennis Club (AELTC) et la LTA ont pris les choses en main en excluant l’ancien numéro un mondial masculin russe Daniil Medvedev de Wimbledon et d’autres tournois sur gazon au Royaume-Uni cette année – dans un geste qui a été condamné. à l’époque par l’ATP et la WTA.

Près de cinq mois après le Grand Chelem sur gazon, l’ATP a infligé la lourde amende que la LTA a déclarée être “profondément déçu” avec dans une déclaration.

“L’ATP, dans ses conclusions, n’a montré aucune reconnaissance des circonstances exceptionnelles créées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ou de la réponse de la communauté sportive internationale et du gouvernement britannique à cette invasion”, a-t-il ajouté. a déclaré la LTA.

“L’ATP semble considérer cette affaire comme une simple violation de ses règles – avec un manque surprenant d’empathie pour la situation en Ukraine et un manque évident de compréhension des circonstances uniques auxquelles la LTA a été confrontée.”

L’amende de la LTA, que l’ATP versera à l’aide humanitaire en Ukraine, consiste en des sanctions de 200 000 $ pour chacun des cinq événements ATP qu’elle a organisés cette année sans les Russes et les Biélorusses.

Il s’agissait des événements de niveau tour au Queen’s Club et à Eastbourne, ainsi que des tournois Challenger à Surbiton, Nottingham et Ilkley.

“L’impact financier de cette amende et de l’amende de la WTA aura un impact important sur la capacité de la LTA à développer et à accueillir le tennis dans ce pays”, a-t-il ajouté. le LTA a réclamé.

“Par exemple, nous avions l’intention d’organiser un certain nombre d’événements de niveau ATP Challenger pour donner plus d’opportunités aux joueurs les moins bien classés au premier trimestre 2023 et nous ne pourrons plus le faire, en particulier compte tenu de la possibilité de nouvelles amendes.

“Nous examinerons attentivement notre réponse et nous attendons le résultat de notre appel contre la décision et la sanction de la WTA”, il a conclu.

L’ATP a déclaré en avril que le “décision unilatérale” des autorités britanniques du tennis d’interdire les Russes et les Biélorusses était injuste. Aux côtés de la WTA, elle a ensuite dépouillé Wimbledon de points de classement.

Comme l’indique la déclaration de la LTA, la WTA a déjà infligé une amende de 750 000 $ à la LTA pour avoir exclu les joueuses russes et biélorusses de ses événements sur gazon organisés à Nottingham, Birmingham et Eastbourne.

Mercredi, la secrétaire britannique à la Culture, Michelle Donelan, a critiqué les tournées masculines et féminines, ce qui, selon elle, “sont déterminés à être des parias dans ce domaine, ce qui entrave l’investissement dans la croissance de notre jeu national”, malgré la “large condamnation” de l’opération militaire

“C’est la mauvaise décision de l’ATP et de la WTA. Je les exhorte à réfléchir attentivement au message que cela envoie et à reconsidérer », Donelan a ajouté.