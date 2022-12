Le Tennessee suspend la licence d’un ex-sénateur suite à un plaidoyer de culpabilité

NASHVILLE, Tennessee (AP) – La Cour suprême du Tennessee a suspendu la licence d’un ancien sénateur de l’État du Tennessee qui a plaidé coupable le mois dernier d’avoir enfreint les lois fédérales sur le financement des campagnes.

Le tribunal a suspendu jeudi la licence de droit de l’ancien sénateur républicain Brian Kelsey à la demande du Conseil de la responsabilité professionnelle, en attendant de nouvelles ordonnances du tribunal. La Cour suprême de l’État a cité ses propres règles exigeant la suspension en raison du plaidoyer de culpabilité de Kelsey.

Le conseil, qui supervise la réglementation de la pratique du droit dans le Tennessee, a déclaré qu’il tiendrait une procédure officielle pour déterminer la discipline finale contre Kelsey.

Kelsey avait précédemment plaidé non coupable des accusations de financement de campagne dans l’affaire liée à l’échec de sa campagne au Congrès de 2016, les qualifiant de “chasse aux sorcières politique” et affirmant qu’il était “totalement innocent”. Il a ensuite modifié son plaidoyer devant un juge fédéral à la fin du mois dernier.

Cette décision est intervenue après que son coaccusé, le propriétaire du club social de Nashville, Joshua Smith, a plaidé coupable en octobre à un chef d’accusation en vertu d’un accord qui l’oblige à “coopérer pleinement et honnêtement” avec les autorités fédérales.

Kelsey a plaidé coupable à deux chefs d’accusation : complot en vue de frauder la Commission électorale fédérale et aide et complicité dans l’acceptation de contributions excessives au nom d’une campagne fédérale. Il risque jusqu’à cinq ans de prison pour chaque chef d’accusation. Lui et Smith attendent tous deux leur condamnation.

Kelsey a ignoré les questions des journalistes sur l’entrée et la sortie du tribunal lors de son audience de changement de plaidoyer, et il n’a toujours pas abordé publiquement son changement de plaidoyer.

En octobre 2021, un grand jury fédéral de Nashville a inculpé Kelsey et Smith, propriétaire du club The Standard, pour plusieurs chefs d’accusation chacun. L’acte d’accusation alléguait que Kelsey, Smith et d’autres avaient violé les lois sur le financement des campagnes en dissimulant illégalement le transfert de 91 000 $ – 66 000 $ du comité de campagne du Sénat de l’État de Kelsey et de 25 000 $ d’une organisation à but non lucratif qui défendait les questions de justice juridique – à une organisation politique nationale pour financer des publicités appelant à un soutien de la campagne électorale ratée de Kelsey en 2016 au Congrès.

Les procureurs allèguent que Kelsey et d’autres ont amené l’organisation politique nationale à faire des contributions de campagne illégales et excessives à Kelsey en se coordonnant avec l’organisation sur les publicités, et qu’ils ont amené l’organisation à déposer de faux rapports auprès de la Commission électorale fédérale.

Kelsey, un avocat de 44 ans de Germantown, a été élu pour la première fois à l’Assemblée générale en 2004 en tant que représentant de l’État. Il a ensuite été élu au Sénat de l’État en 2009.

En mars, Kelsey a annoncé sur Twitter qu’il ne se représenterait pas.

Après son inculpation, Kelsey a continué à représenter les parents et les écoles en tant qu’intervenants dans une affaire dans laquelle ils souhaitaient que le programme de bons scolaires de l’État dans deux comtés prenne effet. Le programme soutenu par le gouverneur du GOP Tennessee, Bill Lee, était depuis longtemps bloqué devant les tribunaux jusqu’à ce que la Cour suprême de l’État se prononce en sa faveur en mai.

