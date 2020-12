MEMPHIS, Tennessee: l’armée est passée de la gauche hors des bols au remplacement du Tennessee dans le Liberty Bowl lundi soir, quelques heures après le retrait des volontaires en raison de COVID-19[feminine résultats de test.

WERE BOWL BOUND #GoARMY », a écrit le football de l’armée sur Twitter.

Les 9-2 Black Knights se sont retrouvés sans bol dimanche soir après un engagement de près de deux mois dans l’Independence Bowl lorsque le match du 26 décembre en Louisiane a été annulé sans équipe disponible pour jouer.

Une place est devenue disponible lundi lorsque le Tennessee est devenu la première équipe à reculer depuis l’annonce des places dans le bol et a suspendu toutes les activités de football après avoir reçu les résultats des tests du dimanche.

Les résultats des tests ont révélé une augmentation des cas positifs parmi les étudiants-athlètes et le personnel et la recherche des contacts ultérieure, a déclaré le Tennessee dans un communiqué. La décision a été prise en consultation avec les responsables de la santé, la Southeastern Conference et l’AutoZone Liberty Bowl.

Le changement d’adversaire n’a pas posé de problème pour la Virginie-Occidentale, l’autre équipe originale du match prévu le 31 décembre à Memphis, Tennessee.

Étaient jeu! Jouons au ballon @ArmyWP_Football, a écrit l’entraîneur de Virginie-Occidentale Neal Brown sur Twitter.

Les bénévoles termineront leur saison à 3-7 avec des défaites dans sept de leurs huit derniers matchs. Ils ont perdu 34-13 contre le n ° 5 Texas A&M samedi.

L’entraîneur de troisième année Jeremy Pruitt fait partie de ceux qui ont été testés positifs. Pruitt a déclaré avoir été informé plus tôt lundi qu’il avait été testé positif et avait commencé à s’isoler chez lui.

Je ressens des symptômes bénins mais je vais bien, a déclaré Pruitt. Nous sommes évidemment déçus de ne pas pouvoir jouer dans l’AutoZone Liberty Bowl, mais la santé et la sécurité de nos étudiants-athlètes resteront toujours notre priorité absolue.

