Le Tennessee se rapproche de l’interdiction des soins aux jeunes trans; procès engagé

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le Sénat dirigé par les républicains du Tennessee a approuvé lundi une mesure qui interdirait les soins affirmant le genre pour les mineurs transgenres, incitant les groupes de défense des droits civiques à promettre un procès immédiat si et quand cela devient loi.

Le vote 26 contre 6 du Sénat maintient le projet de loi sur une voie rapide pour être adopté même s’il reste encore du travail à faire du côté de la Chambre. Les dirigeants législatifs du GOP et le gouverneur républicain Bill Lee ont parlé favorablement de l’interdiction avant même qu’un projet de loi ne soit déposé.

«Je crois que chaque Tennessean devrait avoir la possibilité de vivre une vie de but et de dignité d’une manière légale qu’il choisit. Et si cela implique de rechercher des modifications permanentes et irréversibles de votre corps, je soutiens votre droit de le faire – lorsque vous êtes un adulte », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Jack Johnson, un républicain.

L’American Civil Liberties Union, l’ACLU du Tennessee et Lambda Legal ont promis lundi qu’ils préparaient un procès.

La poussée dans le Tennessee survient alors que les législateurs des États des États-Unis lancent des attaques contre les soins médicaux affirmant le genre pour les jeunes. Des factures similaires sont avancées dans le Nebraska, l’Oklahoma et le Dakota du Sud. Dans l’Utah, le gouverneur républicain a récemment signé une interdiction et les juges ont temporairement bloqué des lois similaires dans l’Arkansas et l’Alabama.

Pourtant, le Tennessee en particulier a été pris au centre de ce conflit depuis que la vidéo a fait surface sur les réseaux sociaux l’année dernière d’un médecin de Nashville vantant que les procédures d’affirmation de genre sont « d’énormes sources d’argent » pour les hôpitaux.

La vidéo a suscité des appels des dirigeants républicains du Tennessee pour une enquête sur le centre médical de l’université Vanderbilt, mais à ce jour, on ne sait pas si des autorités l’ont fait. L’hôpital privé à but non lucratif a déclaré qu’il n’avait fourni qu’une poignée de chirurgies d’affirmation de genre aux mineurs au fil des ans, mais qu’il avait suspendu temporairement les procédures de révision de ses politiques.

En moyenne, VUMC a fourni cinq chirurgies d’affirmation de genre à des mineurs chaque année depuis l’ouverture de sa clinique transgenre en 2018. Tous avaient plus de 16 ans et avaient le consentement parental, et aucun n’a subi de chirurgie génitale.

Pendant ce temps, les dirigeants du GOP ont utilisé l’incident pour tenter d’étendre l’interdiction du Tennessee sur les traitements médicaux transgenres pour les enfants. Ces services sont disponibles aux États-Unis depuis plus d’une décennie et sont approuvés par les principales associations médicales.

“Nous soulevons des problèmes qui privent les gens de leurs libertés et nous nous concentrons sur des choses pour lesquelles les gens doivent ensuite se battre afin qu’ils puissent simplement être qui ils sont”, a déclaré la sénatrice démocrate Heidi Campbell.

Si la version du Sénat est promulguée, il serait interdit aux médecins de fournir des soins d’affirmation de genre à toute personne de moins de 18 ans, y compris de prescrire des bloqueurs de la puberté et des hormones.

Cependant, la législation énonce certaines exceptions, notamment en autorisant les médecins à fournir ces services médicaux si les soins du patient avaient commencé avant le 1er juillet 2023, date à laquelle l’interdiction est proposée pour entrer en vigueur. Le projet de loi stipule ensuite que ces soins doivent prendre fin le 31 mars 2024.

“Les législateurs du Tennessee semblent déterminés à rejoindre la liste croissante d’États déterminés à mettre en péril la santé et la vie des jeunes transgenres, en opposition directe avec le nombre écrasant de preuves scientifiques et médicales soutenant ces soins comme appropriés et nécessaires”, a déclaré Lambda Legal Staff Attorney for La jeunesse Sruti Swaminathan dans un communiqué. “Et, tout comme nous l’avons fait dans d’autres États engagés dans cette campagne de peur anti-scientifique et discriminatoire, nous le ferons aussi dans le Tennessee et contesterons ce projet de loi s’il est promulgué.”