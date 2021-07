Le Tennessee redémarre la vaccination ; Le CDC dit que la grippe, les virus en hausse

Les virus respiratoires courants font leur retour et une saison grippale particulièrement sévère pourrait se profiler à l’horizon, ont averti vendredi les Centers for Disease Control and Prevention.

Les virus respiratoires les plus courants – virus de la grippe, coronavirus humains courants, rhinovirus et plus – ont circulé à des niveaux historiquement bas en 2020, probablement en raison des mesures d’atténuation du COVID-19 telles que le port de masques faciaux et la distanciation sociale, a déclaré le CDC dans sa mise à jour hebdomadaire.

Mais maintenant, alors que ces mesures se relâchent, certains virus ont commencé à circuler à des niveaux accrus à une période inhabituelle de l’année, a déclaré le CDC.

« La circulation réduite des virus de la grippe au cours de l’année écoulée pourrait affecter la gravité de la prochaine saison grippale étant donné l’absence prolongée d’exposition naturelle continue aux virus de la grippe », a écrit le CDC. « Des niveaux inférieurs d’immunité de la population, en particulier chez les jeunes enfants, pourraient laisser présager une maladie plus répandue et une épidémie potentiellement plus grave lorsque la circulation du virus de la grippe reprendra. »

Vous ne savez pas comment faire la différence entre les symptômes du COVID-19 et le rhume ? Consultez notre guide ici.

Aussi dans l’actualité :

►La cérémonie d’ouverture de vendredi a marqué le début officiel de Jeux olympiques sans précédent et tant attendus au milieu de la pandémie de coronavirus. Une centaine d’athlètes américains n’ont toujours pas été vaccinés contre le COVID-19.

►Alors que la Géorgie constate une augmentation du nombre de nouveaux cas au cours des dernières semaines, le gouverneur Brian Kemp a déclaré que l’État n’appliquerait pas de restrictions et a encouragé les gens à se faire vacciner.

►La variante delta est l’une des maladies respiratoires les plus infectieuses que les scientifiques aient jamais vues, a déclaré la directrice des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Rochelle Walensky, selon CNBC. « La variante delta est plus agressive et beaucoup plus transmissible que les souches qui circulaient auparavant », a déclaré Walensky aux journalistes lors d’un briefing jeudi. « C’est l’un des virus respiratoires les plus infectieux que nous connaissions, et que j’ai vu au cours de mes 20 ans de carrière. »

►Neuf pompiers combattant le plus grand incendie de forêt du pays, le Bootleg Fire dans la forêt nationale de Fremont-Winema dans le sud de l’Oregon, ont été testés positifs pour COVID-19. Ils sont mis en quarantaine loin du feu de camp.

►Les étudiants, les enseignants et le personnel des écoles publiques de Chicago devront porter des masques à l’intérieur lorsque l’école commencera en août, ont déclaré des responsables.

📈Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 34,2 millions de cas confirmés de COVID-19 et 610 264 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 192 millions de cas et 4,1 millions de décès. Plus de 162 millions d’Américains – 48,8% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

📘Ce que nous lisons : Les personnes gravement immunodéprimées devraient envisager de recevoir une troisième dose d’un vaccin COVID-19, ont déclaré jeudi plusieurs membres d’un comité consultatif fédéral. Lire la suite ici.

83% des olympiens américains sont vaccinés

Environ 83 % de la délégation olympique américaine, qui comprend 613 athlètes, ont été vaccinés, a déclaré Jonathan Finnoff, médecin-chef du Comité olympique et paralympique des États-Unis. Le Comité international olympique a déclaré qu’il exhorterait les participants à se faire vacciner mais ne l’exigerait pas.

Depuis le report des Jeux olympiques, le coronavirus a été une ombre constante sur les Jeux d’été, modifiant le paysage de l’événement et ce qui fait craindre qu’il n’augmente la propagation du coronavirus au Japon avant de le distribuer dans le monde. D’autres insistent sur le fait que les Jeux olympiques pourraient apporter un soupçon de joie et de soulagement après une année difficile pour tant de personnes à travers le monde.

Les Jeux olympiques ont régulièrement fait la une des journaux pour les tests COVID-19 positifs dans le village olympique. « À court terme, l’excitation pourrait se produire et les gens apprécieront de regarder la télévision, d’encourager les athlètes, et cela pourrait avoir une atmosphère un peu olympique », a déclaré Shinsuke Kobayashi, directeur général du bureau de presse olympique et paralympique de l’agence de presse japonaise Kyodo. , dans une interview cette semaine. « Mais je suis inquiet de ce qui viendra après. »

Les délégations d’athlètes qui arrivent devraient être plus petites après que les organisateurs ont demandé aux athlètes d’arriver au plus tôt cinq jours avant leur premier jour de compétition pour éviter la surpopulation. Cette décision fait partie d’un ensemble de contre-mesures COVID-19 qui seront désormais testées lors de la cérémonie d’ouverture.

Mais les experts en santé publique ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’efficacité des contre-mesures, qui sont prévues depuis des mois et décrites dans des manuels pour les participants.

Le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, déclare qu' »il est temps de commencer à blâmer les non vaccinés »

Le gouverneur républicain de l’Alabama, Kay Ivey, a fait feu vendredi après disant qu’il était « temps de commencer à blâmer les personnes non vaccinées » pour un pic dans les cas de COVID-19 dans son état, les critiques accusant qu’elle n’a pas fait preuve de leadership dans la lutte contre la pandémie.

Interrogé jeudi sur ce qu’il faudrait pour lever le faible taux de vaccination de l’Alabama, Ivey a répondu à un journaliste : « Je ne sais pas, vous me le dites ! »

« Les gens sont censés avoir du bon sens », a poursuivi Ivey. « Mais il est temps de commencer à blâmer les personnes non vaccinées, pas les personnes ordinaires. Ce sont les personnes non vaccinées qui nous laissent tomber. »

Ses remarques interviennent alors que l’effort de vaccination américain faiblit et que les cas augmentent en raison de la variante delta plus contagieuse. L’Alabama a signalé plus de 11 000 nouvelles infections au COVID-19 au cours des 14 derniers jours, selon le département de la santé publique de l’Alabama. L’État a signalé un taux de positivité de 11,7% à la fin de la semaine dernière, contre 7,6% la semaine précédente. Lire la suite.

-Taylor Avery

Le Tennessee va redémarrer la vaccination après une pause face à la pression politique

Le gouvernement de l’État du Tennessee reprendra toutes les formes de sensibilisation aux vaccins, à l’exception des publications sur les réseaux sociaux visant spécifiquement les enfants, après avoir interrompu de nombreuses formes de plaidoyer pour les vaccins ce mois-ci en réponse à la pression politique conservatrice, a déclaré vendredi le plus haut responsable de la santé de l’État.

La commissaire à la santé, la Dre Lisa Piercey, a déclaré que l’agence reprendrait ses activités de sensibilisation en recommandant des vaccins pour les enfants et organiserait à nouveau des événements de vaccination sur la propriété de l’école. Certains événements dans les écoles auront lieu dès la semaine prochaine, a déclaré Piercey.

Le ministère de la Santé du Tennessee a attiré l’attention du pays ce mois-ci après qu’un reportage exclusif de The Tennessean, qui fait partie du réseau USA TODAY, a révélé que l’agence avait considérablement réduit ses efforts pour promouvoir le vaccin contre le coronavirus auprès des mineurs. Les changements sont intervenus après que les législateurs conservateurs de l’État ont fustigé l’agence pour avoir fait la promotion du vaccin auprès des mineurs et proposé de dissoudre l’ensemble de l’agence pour mettre fin à la sensibilisation. Lire la suite.

— Brett Kelman, le Tennessee

3 états contribuent à plus de 40% des cas positifs

Alors que le nombre de cas de COVID-19 à travers le pays augmente, trois États ont contribué à plus de 40% de tous les cas positifs récents, selon la Maison Blanche jeudi.

Le coordinateur de la réponse COVID-19 de la Maison Blanche, Jeff Zients, a déclaré que la Floride, le Texas et le Missouri contribuaient au plus grand nombre de cas, la Floride représentant un cas positif sur cinq pour la deuxième semaine consécutive.

Ces États ont également certains des taux de vaccination les plus bas, a déclaré Zients, ajoutant qu' »au sein des communautés, ces cas concernent principalement des personnes non vaccinées ».

Mais en Floride et dans d’autres États où le nombre de cas est élevé, a-t-il déclaré, comme l’Arkansas, la Louisiane, le Missouri et le Nevada, les gens se font également vacciner à des taux plus élevés que le reste du pays, une tendance encourageante.

« Les gens dans ces États ressentent l’impact de ne pas être vaccinés et réagissent par l’action », a déclaré Zients.

Les États avec les plus fortes augmentations de cas, notamment la Louisiane, la Floride, l’Arkansas, le Missouri et le Nevada, connaissent une augmentation des vaccinations, a déclaré Ashish K. Jha, doyen de l’école de santé publique de l’Université Brown sur Twitter.

« Que ce soit de voir des êtres chers malades ou autre chose, cela a un impact », a-t-il écrit.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a récemment déclaré qu’il n’imposerait pas un autre mandat de masque, tandis que d’autres États et responsables locaux les ont mis en œuvre pour lutter contre la variante delta.

Près de la moitié du pays a été entièrement vacciné, selon les dernières données des Centers for Disease Control and Prevention, mais une augmentation du nombre de cas est attribuée à la variante delta hautement transmissible.

Alors que des infections à percée se produisent parmi les vaccinés, Zients a déclaré que 97% des hospitalisations et des décès concernaient des personnes non vaccinées.

Un rappel de COVID-19 pourrait aider les personnes immunodéprimées, selon les experts

Les personnes gravement immunodéprimées devraient envisager de recevoir une troisième dose d’un vaccin COVID-19, ont déclaré jeudi plusieurs membres d’un comité consultatif fédéral. Les membres du comité ont ajouté que les personnes immunodéprimées devraient prendre d’autres précautions, comme porter des masques et s’assurer que ceux qui les entourent sont vaccinés.

Le comité consultatif sur les pratiques d’immunisation, qui n’a pas l’autorité réglementaire pour recommander une troisième injection, a présenté jeudi lors de sa réunion des données suggérant qu’une injection de rappel n’était pas susceptible de causer des dommages et pourrait bénéficier à une personne gravement immunodéprimée à cause d’un cancer ou qui prend des médicaments puissants pour prévenir les réactions auto-immunes ou le rejet d’organes.

« Il existe suffisamment de données pour suggérer qu’une dose supplémentaire serait utile », a déclaré le Dr Grace Lee, membre du comité et professeur de pédiatrie à la Stanford University School of Medicine en Californie. Lire la suite.

– Karen Weintraub

L’Italie exigera des cartes de santé pour les activités publiques

Le gouvernement italien a approuvé jeudi une mesure qui obligera les personnes participant à la vie publique à présenter des cartes de santé contenant des informations sur leur statut COVID-19 à partir du 6 août.

Les laissez-passer « verts » seront délivrés à ceux qui peuvent prouver qu’ils ont reçu au moins une dose de vaccin au cours des neuf derniers mois, récupérés du COVID au cours des six derniers mois ou testés négatifs au cours des 48 dernières heures.

Les gens devront avoir des laissez-passer pour accéder aux espaces publics comme les restaurants, les cinémas, les gymnases et les événements sportifs.

Les cas quotidiens en Italie sont en augmentation, en partie à cause des grandes célébrations organisées après que l’Italie a remporté le championnat d’Europe de football contre l’Angleterre au début du mois.

Le Premier ministre italien, Mario Draghi, a déclaré que l’objectif des laissez-passer était de maintenir l’économie ouverte tout en garantissant que les gens puissent profiter de la vie publique « avec l’assurance qu’ils ne seront pas à côté de personnes contagieuses ».

Contributeurs : Christine Brennan et Rachel Axon, USA TODAY ; The Associated Press.