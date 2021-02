Le Tennessee rapporte 2 400 doses gaspillées; dangereuse variante sud-africaine balayant la nation: Dernières mises à jour du COVID-19.

Des variantes menaçantes de coronavirus balayent le pays alors même que les nouveaux cas du virus d’origine chutent rapidement.

Les États-Unis ont signalé 1 932 cas de variantes jusqu’à mardi soir, en hausse de 49% par rapport à la semaine précédente. Les variantes semblent se propager plus facilement, éviter certaines immunités et traitements, ou les deux. Ils restent, cependant, un très faible pourcentage de tous les cas.

Le variant B.1.351 détecté pour la première fois en Afrique du Sud a été signalé la semaine dernière dans l’Idaho, le Nouveau-Mexique, le Nevada, New York et le Tennessee pour la première fois. Dimanche, la Caroline du Sud a déclaré qu’elle avait deux cas de cette variante; mardi, il a signalé 21 cas.

La variante est préoccupante car les experts préviennent qu’elle pourrait se propager plus facilement que le virus d’origine et pourrait réduire l’efficacité de certains vaccins COVID-19.

Les États-Unis ont signalé mardi 220 nouveaux cas, pour un total de 1881 cas, de la variante B.1.1.7 observée pour la première fois au Royaume-Uni. Le variant semble être nettement plus infectieux que le virus d’origine. Les Centers for Disease Control indiquent que la variante britannique se trouve maintenant dans 45 États et territoires; la variante sud-africaine en 14; et la variante P.1 vue pour la première fois au Brésil se trouve dans quatre.

Également dans l’actualité:

►Le gouverneur de Pennsylvanie, Tom Wolf, a déclaré que tous les résidents et membres du personnel des établissements de soins pour personnes âgées de l’État qui sont inscrits au Federal Pharmacy Partnership ont reçu au moins la première dose de vaccin s’ils le voulaient.

►La Chine va de l’avant avec deux autres vaccins COVID-19 dans le processus de réglementation, un de la société publique Sinopharm et un autre d’une société privée CanSino.

►Le Ghana est devenu le premier pays au monde à recevoir des vaccins acquis dans le cadre de l’initiative COVAX soutenue par l’ONU, avec une livraison mercredi de 600 000 doses du vaccin AstraZeneca. Le Ghana fait partie des 92 pays qui ont adhéré au programme COVAX.

►La Chambre des représentants américaine votera vendredi sur le paquet de secours COVID-19 du président Joe Biden de 1,9 billion de dollars Chef de la majorité Steny Hoyer dit mardi.

►Une variante découverte pour la première fois en Californie en décembre est plus contagieuse que les formes antérieures du coronavirus, suggère une nouvelle étude de l’Université de Californie à San Francisco.

►Le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, appelle à un meilleur accès au vaccin COVID-19 pour les pays pauvres, déclarant: «Plus de 210 pays n’ont pas encore administré une seule dose.»

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 28,2 millions de cas confirmés de coronavirus et 502400 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 112 millions de cas et 2,48 millions de décès. Plus de 82,1 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 65 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: En un an, COVID-19 a fait plus de 500 000 morts aux États-Unis. Si nous devions les réunir, la communauté qui en résulterait serait remplie de grands-parents, d’arrière-oncles et de tantes, ce qui en ferait la plus ancienne grande ville d’Amérique. Affichez les données.

USA TODAY suit l'actualité COVID-19.

2400 doses perdues au Tennessee

Plus de 2400 doses de vaccins COVID-19 dans le comté le plus peuplé du Tennessee ont été gaspillées au cours du mois dernier, tandis que les responsables locaux se sont assis sur des dizaines de milliers de vaccins qu’ils pensaient déjà allés dans les bras, a déclaré le plus haut responsable de la santé de l’État. La découverte intervient après que le département de la santé de l’État a lancé une enquête au cours du week-end sur un rapport selon lequel de violentes tempêtes hivernales ont provoqué le rejet de 1000 doses dans le comté de Shelby, qui comprend Memphis. La commissaire à la Santé, Lisa Piercey, a déclaré que les problèmes étaient beaucoup plus répandus et remontaient au 3 février.

«Les habitants du comté de Shelby méritent des vaccinations efficaces et efficientes», a déclaré Piercey. «C’est notre plus grand centre de population. C’est aussi l’un de nos centres de couleur, dans la mesure où les communautés défavorisées et minoritaires, mais les gens méritent d’avoir un bon accès aux vaccins.

L’offre américaine de doses de vaccin augmente à nouveau

Les États recevront environ 14,5 millions de doses de vaccin cette semaine, marquant une augmentation de près de 70% de la distribution au cours du mois dernier, a déclaré mardi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. Psaki a également déclaré que les gouverneurs avaient été informés que le nombre de doses envoyées directement aux pharmacies augmenterait d’environ 100 000 cette semaine. Avant que la tempête hivernale de la semaine dernière ne retarde les doses de vaccin dans de nombreux États, le déploiement des vaccins avait augmenté régulièrement. Au moins dans certains États, comme le Texas, les vaccinations avaient repris le week-end. Mais d’autres espéraient se remettre sur les rails cette semaine.

Le déploiement pourrait être encore plus rapide, car la Food and Drug Administration américaine envisage une autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin à dose unique Johnson & Johnson. Richard Nettles, vice-président des affaires médicales de la société, a déclaré mardi que J&J espérait fournir 100 millions de doses de vaccin d’ici la fin juin.

Les centres de santé communautaires comptent sur la vaccination des patients à faible revenu

L’administration Biden cible les centres de santé communautaires, qui desservent environ 30 millions de patients dans tout le pays, en tant que centres de distribution de vaccins. Les deux tiers de ces patients vivent au niveau de la pauvreté ou en dessous, la moitié sont des minorités raciales ou ethniques et la plupart ne sont pas assurés ou sous Medicaid.

Le Dr Marcella Nunez-Smith, présidente du groupe de travail sur l’équité en santé COVID-19, a annoncé plus tôt ce mois-ci que l’administration commencerait à expédier des doses à 250 centres, au moins un dans chaque État ou territoire.

À l’Initiative de santé rurale du sud-est du Mississippi, la directrice des opérations, Janice Robinson, a déclaré que plus de 3 000 patients sont sur des listes d’attente pour une injection dans les 17 centres de santé communautaires du réseau.

«Nous n’en avons pas assez», a déclaré Robinson. «Cela va certainement faire un changement.»

– Nada Hassanein

Une femme décédée après une chirurgie de transplantation a reçu un COVID de poumons, selon une étude

Une femme qui décédé après avoir subi une double transplantation pulmonaire à la faculté de médecine de l’Université du Michigan semble être la première personne connue à contracter le COVID-19 à partir de poumons de donneurs, selon un rapport de cas publié dans l’American Journal of Transplantation.

Le cas est rare et représente «le pire scénario possible» à jouer dans une pandémie qui a tué un demi-million d’Américains, a déclaré Bruce Nicely, directeur clinique de Gift of Life Michigan, le programme de récupération d’organes et de tissus désigné par le gouvernement fédéral.

« A ma connaissance, c’est la première, et en fait la seule, transmission documentée de COVID-19 à un receveur » à partir d’organes donnés, a déclaré Nicely, notant que Gift of Life Michigan n’était pas impliqué dans ce don. La greffe a eu lieu à la fin d’octobre et le donneur venait de l’extérieur.

– Kristen Jordan Shamus, Detroit Free Press

L’administration Biden enverra des millions de masques dans tout le pays

Le président Joe Biden, qui a demandé à tous les Américains de porter des masques pendant les 100 premiers jours de son mandat pour limiter la propagation du coronavirus, a déclaré mardi que son administration avait l’intention d’envoyer prochainement des millions de couvertures faciales à des personnes dans tout le pays.

Biden a confirmé le plan lors d’une table ronde virtuelle avec quatre travailleurs essentiels noirs, en disant: « Nous allons probablement envoyer très prochainement un très grand nombre de masques à travers le pays, des millions d’entre eux. »

Il n’a pas donné de détails sur le moment ou le type de masque envisagé.

Contribuant: Mike Stucka, USA TODAY; The Associated Press