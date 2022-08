Le Tennessee poursuit Walgreens pour attaque d’opioïdes sur ordonnance

Le procureur général du Tennessee a déclaré mercredi qu’il avait poursuivi Walgreens, accusant la chaîne de pharmacies de contribuer à la crise des opioïdes de l’État en omettant de maintenir des contrôles efficaces contre l’abus d’analgésiques sur ordonnance.

Le procès demandant des sanctions civiles non spécifiées a été déposé devant le tribunal de circuit du comté de Knox par le procureur général Herbert H. Slatery III et allègue des violations de la loi sur la protection des consommateurs du Tennessee.

Le procès a déclaré qu’entre 2006 et 2020, les magasins de détail Walgreens du Tennessee ont distribué plus de 1,1 milliard de pilules d’oxycodone et d’hydrocodone. Une seule pharmacie à Jamestown a distribué suffisamment d’opioïdes au cours de cette période pour fournir à chaque résident 2 104 pilules.

“Walgreens n’a pas inondé l’État du Tennessee d’opioïdes par accident”, a déclaré Slatery dans un communiqué. «Au contraire, le carburant que Walgreens a ajouté au feu de l’épidémie d’opioïdes était le résultat de décisions d’entreprise conscientes – ou délibérément ignorantes. Walgreens a ignoré de nombreux drapeaux rouges et n’a pas réussi à détecter et à prévenir l’abus et le détournement de stupéfiants dangereux.

Walgreens n’a pas fait de commentaire immédiat mercredi.

La poursuite a déclaré que Walgreens a créé une nuisance publique et pendant des années n’a pas fait preuve de diligence raisonnable ni formé ses pharmaciens sur la façon de reconnaître les activités suspectes d’abus et de détournement d’opioïdes. La poursuite a déclaré que les pharmacies du Tennessee Walgreens distribuaient des opioïdes à des patients d’au moins 31 États différents.

De juin 2013 à mars 2014, les pharmacies Walgreens du Tennessee ont distribué 103 000 pilules prescrites par un obstétricien de Germantown. Près de 20% d’entre eux concernaient des patients hors de l’État, selon le procès.

Walgreens a rempli de nombreuses ordonnances d’opioïdes pour des enfants aussi jeunes que 2 ans. Un dentiste d’Erin a rédigé une telle ordonnance qui représentait 2,5 fois la dose quotidienne maximale recommandée d’opioïdes pour un adulte, selon le procès.

L’épidémie de dépendance aux opioïdes et de surdose a été liée à plus de 500 000 décès aux États-Unis au cours des deux dernières décennies.

Les gouvernements des États et locaux, les tribus amérindiennes, les syndicats, les hôpitaux et d’autres entités ont déposé plus de 3 000 poursuites concernant l’épidémie d’opioïdes devant les tribunaux d’État et fédéraux.

Le fabricant de médicaments Johnson & Johnson a finalisé un règlement national de 5 milliards de dollars plus tôt cette année. Les sociétés nationales de distribution de médicaments AmerisourceBergen, Cardinal Health et McKesson en ont finalisé un d’une valeur de 21 milliards de dollars. Le fabricant d’OxyContin, Purdue Pharma, tente de persuader un tribunal de le laisser aller de l’avant avec un accord qui pourrait inclure jusqu’à 6 milliards de dollars de membres de la famille Sackler.

John Raby, l’Associated Press