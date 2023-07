Le Tennessee peut faire appliquer l’interdiction des soins transgenres pour les mineurs, selon les règles de la cour d’appel

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

L’interdiction par le Tennessee des soins d’affirmation de genre pour les jeunes transgenres peut entrer en vigueur – du moins pour le moment – ​​après qu’une cour d’appel fédérale a temporairement annulé samedi une décision d’un tribunal inférieur.

À la fin du mois dernier, un juge du tribunal de district du Tennessee a conclu que la nouvelle loi de l’État interdisant les thérapies transgenres comme les inhibiteurs hormonaux et les chirurgies pour les jeunes transgenres était inconstitutionnelle car elle discriminait sur la base du sexe. Le juge a bloqué l’entrée en vigueur de larges pans de la loi.

Samedi, cependant, la sixième cour d’appel du circuit américain de Cincinnati a accordé un appel d’urgence du Tennessee. Dans une décision 2-1, la majorité a écrit que les décisions sur les questions politiques émergentes telles que les soins aux transgenres sont généralement mieux laissées aux législatures plutôt qu’aux juges.

« Compte tenu des enjeux élevés de ces délibérations politiques naissantes – la santé à long terme des enfants confrontés à la dysphorie de genre – un gouvernement sain bénéficie généralement de plus de débats plutôt que de moins », a écrit le juge en chef Jeffrey Sutton, nommé par l’ancien président George W. Bush.

Le procureur général du Tennessee, Jonathan Skrmetti, a salué la décision, affirmant que l’interdiction pouvait désormais être pleinement appliquée. « L’affaire est loin d’être terminée, mais c’est une grande victoire », a-t-il déclaré dans un communiqué.

La décision est préliminaire et ne reste en vigueur que jusqu’à ce que la cour d’appel procède à un examen complet de l’appel. Sutton a écrit que le processus d’appel sera accéléré, dans le but de résoudre l’affaire d’ici le 30 septembre.

Le Tennessee est l’un des nombreux États du pays qui ont récemment promulgué des interdictions sur les soins d’affirmation de genre pour les mineurs. Les juges fédéraux de l’Arkansas, de l’Indiana et du Kentucky ont également annulé les interdictions de ces États.

Sutton a reconnu que d’autres juges ont statué différemment.

« Nous apprécions leurs points de vue et ils nous font réfléchir », a-t-il écrit. « Mais ils n’éliminent pas nos doutes. »

Le juge Amul Thapar, nommé par l’ancien président Donald Trump, s’est joint à la décision de White. Une troisième juge, Helene White, était en partie dissidente et en partie d’accord.

White – qui a d’abord été nommée par l’ancien président Bill Clinton et plus tard nommée par Bush – a déclaré qu’elle pensait que la loi du Tennessee était probablement inconstitutionnelle, mais a déclaré qu’elle n’aurait pas appliqué sa décision à l’échelle de l’État, comme l’a fait le tribunal de district. Elle a dit qu’elle aurait limité sa décision à s’appliquer uniquement aux neuf plaignants qui ont déposé la plainte et au centre médical de l’université Vanderbilt, où certains des plaignants avaient demandé des soins.

« Je ne vois pas comment l’État peut justifier de refuser l’accès aux thérapies hormonales pour le traitement de la dysphorie de genre des demandeurs mineurs tout en permettant l’accès à d’autres, en particulier à la lumière des conclusions factuelles solides du tribunal de district sur les avantages de ces traitements pour les jeunes transgenres », Blanc a écrit.

Gillian Branstetter, porte-parole de l’American Civil Liberties Union, a déclaré que le sixième circuit est le premier circuit fédéral à autoriser l’entrée en vigueur d’une interdiction des soins de santé transgenres pour les mineurs. Le sixième circuit couvre le Michigan, l’Ohio, le Tennessee et le Kentucky.

Le gouvernement fédéral a également déposé sa propre contestation de la loi du Tennessee.

La loi interdit aux prestataires de soins de santé du Tennessee de proposer des traitements hormonaux ou des chirurgies aux jeunes transgenres dans le but de permettre à l’enfant d’exprimer une identité de genre « incompatible avec les caractéristiques immuables du système reproducteur qui définissent le mineur comme un homme ou une femme ».

L’Assemblée générale à dominante républicaine du Tennessee, ainsi que certains législateurs démocrates, ont adopté la loi après que le centre médical de l’université Vanderbilt a été accusé d’avoir ouvert sa clinique de santé transgenre parce qu’elle était rentable. Des vidéos ont fait surface d’un médecin vantant que les procédures d’affirmation de genre sont « d’énormes sources d’argent ». Une autre vidéo montrait un membre du personnel disant que toute personne ayant une objection religieuse devrait démissionner.