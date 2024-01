Le Tennessee fait l’objet d’une enquête de la NCAA pour violations de NIL ; Le chancelier de l’UT riposte sur le processus « défaillant »

Par Bruce Feldman, Joe Rexrode, David Ubben et Chris Vannini

Le Tennessee fait l’objet d’une enquête de la NCAA pour des violations présumées du nom, de l’image et de la ressemblance dans plusieurs sports, a confirmé une source scolaire. Sports Illustrated a été le premier à rapporter la nouvelle de l’enquête de la NCAA pour ce que SI a décrit comme des violations « majeures ».

Le Tennessee n’a pas encore reçu d’avis d’allégations, a déclaré une source proche du dossier, ajoutant : “Le Tennessee est convaincu que l’UT a suivi les directives de la NCAA relatives à NIL.”

Dans une lettre adressée lundi au président de la NCAA, Charlie Baker, la chancelière du Tennessee, Donde Ploughman, a critiqué ce qu’elle a appelé « deux ans et demi de mémos, de courriels et de « conseils » vagues et contradictoires de la NCAA sur le nom, l’image et la ressemblance » et a déclaré que l’organisation est « échouer.” Elle a déclaré que les allégations de la NCAA sont « factuellement fausses et viciées sur le plan de la procédure ». Un groupe de l’Université du Tennessee a rencontré lundi des membres du personnel chargé de l’application de la loi de la NCAA, selon la lettre.

“Les étudiants-athlètes, les étudiants-athlètes potentiels, les parents, les entraîneurs, les institutions membres de la NCAA, les collectifs et toute personne travaillant dans le sport universitaire aujourd’hui doivent avoir des règles claires à suivre”, a écrit Ploughman. « Comme vous l’avez reconnu lors de la récente audition au Congrès, les directives NIL de la NCAA aux étudiants-athlètes et aux institutions ont été « incohérentes et peu claires, et l’ambiguïté a rempli les écoles, les étudiants-athlètes et les collectifs d’incertitude sur la manière de suivre les règles. ‘»

La NCAA autorise les joueurs à monétiser leur nom, leur image et leur ressemblance depuis le 1er juillet 2021, mais ces avantages ne peuvent pas être utilisés comme incitations au recrutement. Les enquêtes liées à NIL ont été rares et présumées inefficaces, mais un règlement de 2023 qui autorise les enquêteurs de la NCAA à utiliser des preuves circonstancielles – et pas seulement des sources directes – dans les enquêtes leur donne plus de pouvoir pour poursuivre de telles affaires. Les règles et les lois qui entourent le marché sont si nouvelles et changent si souvent que leur application n’a pas été largement redoutée, mais le Comité des infractions de la NCAA a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il avait imposé des sanctions contre le programme de football de l’État de Floride, un entraîneur adjoint, l’un de ses collectifs et un booster pour les violations de recrutement liées au NIL.

La Floride fait également l’objet d’une enquête pour violations dans l’espace NIL ; la NCAA enquête sur la Floride concernant le recrutement en 2022 du quart-arrière Jaden Rashada, ont confirmé une personne qui a été interrogée, ainsi qu’une deuxième personne qui a été informée de l’enquête. Mais le manque de précédent et d’application de ces règles, ainsi que le manque de détails entourant les allégations, rendent impossible de prévoir comment ces affaires pourraient finalement se dérouler.

Le directeur général de l’application du développement de la NCAA, Mark Hicks, a déclaré à une salle de conférence d’administrateurs lors de la convention de la NCAA plus tôt ce mois-ci que l’application se concentrerait sur la falsification et les incitations au recrutement via NIL et qu’elle avait la preuve de diverses violations, bien qu’il n’ait pas révélé où. Il a ajouté que les entraîneurs leur ont parlé de moyens créatifs pour inciter les joueurs à venir sur le campus, comme des véhicules, des appartements ou des moyens de transport pour les familles. Une partie n’était pas nouvelle, mais NIL et les transferts en avaient fait une « machine à laver » compte tenu de la rapidité avec laquelle les choses circulaient.

Lors de cette convention de la NCAA, le Conseil de la Division I a proposé d’autoriser les écoles à connecter les athlètes avec des boosters, mais cela ne s’appliquerait qu’aux athlètes inscrits ou inscrits, et non aux prospects de recrutement ou de transfert. Cela survient un an après qu’une précédente modification des statuts de la NCAA ait permis au processus d’infraction de présumer qu’une entité avait violé les règles NIL sur la base de preuves circonstancielles, à moins que l’entité ne puisse clairement prouver qu’elle s’est conformée aux règles de la NCAA.

Le conseil d’administration de la Division I a publié des « directives » aux écoles en mai 2022, précisant que les collectifs étaient qualifiés de boosters et étaient soumis aux mêmes règles de longue date concernant les boosters et les recrues. À l’époque, le conseil d’administration avait déclaré que les violations de NIL au cours des 10 mois précédents pourraient être poursuivies, mais uniquement pour les violations les plus graves, dans le cadre d’une tentative d’anticipation.

La nouvelle enquête au Tennessee fait suite à une précédente enquête de la NCAA qui s’est terminée en juillet dernier. Au cours de cette enquête, la NCAA a déterminé qu’au cours de trois saisons, le programme de football du Tennessee avait commis 18 violations de niveau I comprenant plus de 200 infractions individuelles. Dans le cadre des sanctions de la NCAA, le Tennessee a été condamné à une amende de 8 millions de dollars, jugée équivalente à l’impact financier auquel l’école aurait été confrontée si elle avait raté les séries éliminatoires au cours des saisons 2023 et 2024.

Une question pour le Tennessee est de savoir si le résultat de l’année dernière des années Jeremy Pruitt – au cours desquelles un changement de philosophie a été cité pour l’absence d’interdiction en séries éliminatoires – rend l’athlétisme de l’UT plus vulnérable cette fois-ci. Le programme de football du Tennessee a été placé en probation pendant cinq ans dans le cadre des sanctions imposées par la NCAA en juillet dernier.

Compte tenu du statut du Tennessee en tant que délinquant récent, les Vols devront peut-être faire preuve de légèreté dans cette affaire, mais cela n’empêche pas une défense juridique acharnée contestant les règles que la NCAA tente d’appliquer.

« Il est intellectuellement malhonnête de la part du personnel de la NCAA de publier des lignes directrices selon lesquelles un collectif/entreprise tiers peut rencontrer des étudiants-athlètes potentiels, discuter de NIL, voire conclure un contrat avec des étudiants-athlètes potentiels, mais en même temps dire que le collectif ne peut pas s’engager dans des conversations qui seraient de nature recruteuse », a écrit Ploughman à Baker. « Toute discussion sur NIL pourrait être prise en compte dans la décision d’un futur étudiant-athlète de fréquenter un établissement.

“Nous avons souligné auprès du personnel chargé de l’application de la loi de la NCAA que les actions qu’ils envisagent sont contradictoires et saperont la vision et le ‘nouveau jour’ que vous avez vous-même tracés pour NIL.”

Cette histoire sera mise à jour.

