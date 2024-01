Le Tennessee fait l’objet d’une enquête de la NCAA concernant des violations potentielles du NIL dans plusieurs sports

Icône Sportswire



La NCAA enquête sur le Tennessee pour ce qui serait des violations majeures présumées liées aux transactions NIL dans plusieurs sports, ont confirmé des sources à Dennis Dodd de CBS Sports. L’affaire du football est centrée sur le quart-arrière Nico Iamaleava, qui a signé un contrat record avec Spyre Sports Group, le principal collectif du Tennessee et membre de The Collective Association, une association professionnelle regroupant plus de 30 collectifs à travers le pays. TCA a plaidé en faveur d’un modèle de partage des revenus pour les athlètes qui ne les obligerait pas à devenir employés.

Le Tennessee n’a pas reçu de notification formelle d’allégations de la part de la NCAA, mais il est courant dans certains cas que l’instance dirigeante envoie un projet d’avis de violations préliminaires faisant l’objet d’une enquête.

Le personnel chargé de l’application de la loi de la NCAA pourrait accuser le Tennessee de plusieurs violations de niveau I et II, selon ESPN. Ceci moins d’un an après que le programme ait été frappé par 18 violations de haut niveau en raison de pratiques de recrutement illégales survenues sous la direction de l’ancien entraîneur Jeremy Pruitt.

Ayant déjà été mis en probation à la suite des conclusions de cette affaire, le Tennessee pourrait être qualifié de « contrevenant répété » aux yeux de la NCAA, ce qui signifierait des sanctions plus sévères. Cependant, la NCAA n’applique l’étiquette de récidiviste que si une école manque de « coopération exemplaire ».

La NCAA a également évité d’imposer des interdictions en séries éliminatoires si elles impactent les athlètes et entraîneurs actuels qui n’ont rien à voir avec les cas précédents.

“Les allégations de la NCAA sont factuellement fausses et viciées sur le plan de la procédure”, a écrit le chancelier de l’Université du Tennessee, Donde Plowman, dans une lettre à la NCAA obtenue par ESPN. “De plus, il est intellectuellement malhonnête de la part du personnel chargé de l’application de la loi de la NCAA de poursuivre les cas d’infractions comme si les étudiants-athlètes n’avaient aucun droit nul et comme si les institutions fonctionnaient toutes après Alston avec un ensemble de règles claires et immuables et les violaient délibérément.”

Le Tennessee adopte clairement une position selon laquelle il n’a violé aucune politique NIL telle qu’elle l’était.

“Nous sommes extrêmement confiants et convaincus que nous avons suivi toutes les directives de la NCAA liées à NIL”, a déclaré à Dodd une personne familière avec le processus du Tennessee.

Les Volontaires ne sont pas le seul programme important soumis à un examen minutieux en raison de leurs pratiques NIL. La NCAA est enquêtant sur la Floride recrutement de l’ancien quart-arrière Jaden Rashada, selon plusieurs rapports. Plus tôt ce mois-ci, la NCAA a infligé sa sanction la plus sévère liée au NIL à l’État de Floride après qu’un entraîneur adjoint aurait facilité un contact interdit entre un rappel et un prospect de transfert. Entre autres sanctions, les Séminoles ont écopé de deux ans de probation et de dissociations temporaires d’un booster et d’un collectif.