Le Tennessee est en tête du pays avec le niveau de maladie le plus élevé, selon le CDC

L’activité grippale ne continue d’augmenter qu’au Tennessee.

Selon la mise à jour des Centers for Disease Control and Prevention Rapport hebdomadaire de surveillance de la grippe aux États-Unis, le Tennessee est l’État avec le niveau de maladie le plus élevé du pays. Alors que d’autres États voisins, comme la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Géorgie, l’Alabama, le Mississippi et l’Arkansas, déclarent être « très élevés » ou « élevés », le Tennessee est l’État avec le niveau le plus élevé d’activité de maladie « très élevée ».

Le dernier rapport date de la semaine 2, qui s’est terminée le 13 janvier et a été mis à jour le 19 janvier.

Dans tout le pays, il y a eu un total de sept décès pédiatriques associés à la grippe pour la saison (du 2 décembre au 6 janvier), ce qui porte le total à 47, a indiqué le CDC. Le CDC estime également qu’il y a eu au moins 16 millions de maladies, 180 000 hospitalisations et 11 000 décès dus à la grippe jusqu’à présent cette saison.

Le CDC recommande à toute personne de six mois et plus de se faire vacciner chaque année contre la grippe tant que les virus de la grippe se propagent. La vaccination peut encore apporter des avantages cette saison, ont-ils déclaré. En outre, il existe également des médicaments antiviraux contre la grippe sur ordonnance qui peuvent traiter la grippe. Ils doivent être commencés le plus tôt possible et sont particulièrement importants pour les patients à risque élevé.

Lisez à l’avance pour examiner de plus près le rapport sur la grippe au Tennessee.

Quels sont les taux de grippe les plus élevés au Tennessee ?

Selon le Département de la Santé du Tennesseeune éclosion de grippe a été signalée au cours de la semaine du 31 décembre 2023, dernière date pour laquelle les données sont disponibles, et cinq depuis le 31 octobre 2023. Également au cours de la semaine du 31 décembre, il y a eu quatre cas ouverts. éclosions de grippe signalées dans la région métropolitaine de Nashville/Davidson, dans la région du Haut Cumberland et dans la région de l’Est.

Il y a eu deux décès pédiatriques au Tennessee depuis le 31 octobre.

Vous trouverez ci-dessous le pourcentage de visites ambulatoires pour un syndrome grippal et leurs différences selon les régions.

Moyenne de l’État du Tennessee : 11,3%

Métro de Memphis/Comté de Shelby : 18,1%Métro Chattanooga/Comté de Hamilton : 15%Région Sud-Est : 11,1%Région Nord-Est : 9,7%Métro de Nashville/Comté de Davidson : 9,6%Métro du comté de Sullivan : 9,2%Région Est : 8,3%Métro du comté de Jackson/Madison : 8,2%Région du centre de Cumberland : 7,6%Métro du comté de Knox : 4,8%Région Ouest : 2,5%Région du Haut-Cumberland : 1,3%Région Centre-Sud : 0%

