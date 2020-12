KNOXVILLE, Tennessee: Tennessee a été renvoyé de l’équipe de football devant le secondeur Kivon Bennett mardi, quelques heures après avoir été arrêté lors d’un arrêt de la circulation.

Il y a une norme que nos étudiants athlètes du Tennessee devraient respecter, et l’incident d’aujourd’hui est loin de correspondre à cette norme, a déclaré l’entraîneur Jeremy Pruitt dans un communiqué.

Bennett a été arrêté par la police du campus vers 11 h 21 mardi, qui l’a conduit à 59 mi / h dans une zone de 45 mi / h. Selon le rapport de police, un policier a demandé à Bennett s’il avait de la marijuana dans le véhicule, et Bennett a dit que oui.

La police a déclaré qu’elle avait trouvé plus de 44 grammes de marijuana, des balances, 58 sacs en plastique et un pistolet 9 mm chargé, selon le rapport de police. Avoir plus d’une demi-once de marijuana est un crime au Tennessee.

Bennett est le fils de Cornelius Bennett, qui était le deuxième choix du repêchage de la NFL en 1987 et cinq fois Pro Bowler.

Le plus jeune Bennett a été accusé de possession de marijuana et de possession d’une arme à feu lors de la commission ou de la tentative de commettre un crime, ainsi que de deux crimes: possession illégale d’une arme et possession d’accessoires de drogue.

Le cabinet d’avocats Greg Isaacs représente Bennett et il a déclaré au Knoxville News Sentinel que la société enquêtait sur la fermeture de Bennett et son arrestation.

Bennett est à égalité pour le chef d’équipe avec 4 1/2 sacs et avait commencé quatre des sept matchs cette saison.

