Le Tennessee a abandonné le Liberty Bowl et a suspendu les activités de l’équipe après des résultats positifs aux tests COVID-19 issus des tests de dimanche.

L’entraîneur du Tennessee, Jeremy Pruitt, faisait partie de ceux qui ont été testés positifs. Pruitt a déclaré dans un communiqué qu’il présentait des symptômes bénins mais qu’il «allait bien».

Les Vols (3-7) dimanche avaient été sélectionnés pour jouer contre la Virginie-Occidentale (5-4) lors du match de bowling du 31 décembre (16 h HE, ESPN) à Memphis.

« Les résultats des tests ont révélé une augmentation des cas positifs parmi les étudiants-athlètes et le personnel et la recherche des contacts ultérieure », a annoncé le Tennessee dans un communiqué. «La décision a été prise en consultation avec les responsables de la santé, la Southeastern Conference et l’AutoZone Liberty Bowl.

<< Les étudiants-athlètes et le personnel concernés prennent les mesures de sécurité appropriées conformément aux directives de l'université, du CDC et du département de santé local. L'Université du Tennessee exprime sa sincère reconnaissance à l'AutoZone Liberty Bowl et à la ville de Memphis et est déçue de ne pas être en mesure de remplir son engagement le soir du Nouvel An. "

Les bénévoles entreront dans l’intersaison après une saison décevante au cours de laquelle ils ont perdu sept de leurs huit derniers matchs.

Le Tennessee a eu deux matchs reportés au cours de la saison régulière, mais aucun de ces reports ne découlait de problèmes de COVID-19 dans son programme, et les deux matchs ont été reportés et joués.

Le Tennessee est la première équipe de la SEC à abandonner son match de bowling.

« Plus tôt dans la journée, notre personnel médical m’a informé que j’avais testé positif au COVID-19, et j’ai immédiatement commencé à m’isoler à la maison », a déclaré Pruitt dans un communiqué. « Je ressens des symptômes légers mais je vais bien. Nous sommes évidemment déçus de ne pas pouvoir jouer dans l’AutoZone Liberty Bowl, mais la santé et la sécurité de nos étudiants-athlètes resteront toujours notre priorité absolue. Je suis particulièrement fier de. notre équipe et notre personnel médical ont traversé en toute sécurité une saison unique où nous avons disputé nos 10 matchs de saison régulière. »