Si vous êtes facilement dégoûté, celui-ci peut être un peu difficile à lire. Notre corps abrite des milliards et des billions de micro-organismes, en particulier dans notre intestin. Mais ils font partie d’un corps sain, fonctionnel et non inquiétant. L’inquiétude survient lorsque d’autres organismes pénètrent dans notre corps. Dans un mystère médical horrible, la cause des flatulences chroniques et des maux d’estomac d’un homme s’est avérée être un parasite infestant ses intestins inférieurs. Le ténia qui résidait à l’intérieur de l’homme mesurait 59 pieds de long Taenia saginata.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy