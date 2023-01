Le tenace agent de la circulation de Kelowna remporte un prix provincial

Un agent de la GRC responsable d’avoir retiré près de 80 conducteurs aux facultés affaiblies des rues de Kelowna a reçu un prix provincial pour son travail.

Const. Brad Smith a passé toute sa carrière de 13 ans dans les services de la circulation.

Chaque année, l’Association des chefs de police de la Colombie-Britannique (BCACP) décerne des prix de la sécurité routière pour des performances remarquables et Smith est souvent un récipiendaire.

En 2021, il a retiré 78 conducteurs aux facultés affaiblies des rues de la ville, bien au-dessus de la moyenne provinciale.

Smith est également l’un des trois seuls experts en reconnaissance de drogues (ERD) en poste à Kelowna. L’équipe a effectué 52 évaluations en 2021, Smith étant responsable de 40 d’entre elles, soit environ 77 %. La moyenne provinciale est de sept.

Il a été nommé Alexa’s Team All-Star pour la sixième fois de sa carrière et est sur le point d’être à nouveau nommé Alexa’s Team Top Cop pour 2021.

L’équipe d’Alexa est nommée en l’honneur d’Alexa Middelaer, quatre ans, qui a été tuée par un conducteur aux facultés affaiblies à Delta en 2008.

Smith a également remporté le prix Excellence in Outstanding Traffic Law Enforcement Award du BCACP en 2021.

Le prix est décerné à un membre qui se distingue par ses actions personnelles qui illustrent les valeurs fondamentales de la GRC.

« Const. Smith est un membre motivé qui prend au sérieux son rôle de membre de la circulation », a déclaré le Sgt. Mark Booth, services municipaux de la circulation. “Il a assumé son rôle de membre de la circulation et sans aucun doute, il illustre les valeurs fondamentales de leadership, de pensée novatrice et de dévouement envers l’organisation et la communauté qu’il sert.”

