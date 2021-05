Le temps violent frappe la Louisiane et la côte du golfe alors que de nouvelles tempêtes se profilent

Un déluge de pluie a martelé lundi certaines parties de la côte du Golfe, laissant des voitures bloquées, inondant les maisons et les rues et menaçant des orages pour la semaine prochaine.

Le National Weather Service a publié des prévisions météorologiques dangereuses pour des parties du centre-sud de l’Arkansas, du sud-ouest de l’Arkansas, du centre-nord de la Louisiane, du nord-ouest de la Louisiane, du sud-est de l’Oklahoma, de l’est du Texas et du nord-est du Texas.

Le NWS a également émis une urgence de crue éclair à Lake Charles, en Louisiane, car certaines régions ont signalé jusqu’à 12 pouces de pluie. Des photos sur les médias locaux montraient de l’eau jusqu’aux seuils de la ville tandis que les véhicules cherchaient à naviguer dans les rues inondées dans une autre partie de la ville.

Le maire de Lake Charles, Nic Hunter a dit aux journalistes que les totaux de précipitations atteindront probablement le seuil pour un événement de 100 ans. Lundi soir, c’était la troisième journée la plus humide jamais enregistrée pour Lake Charles, a rapporté Accuweather.

« Nous devons regarder de très près et avoir une conversation très audacieuse et honnête sur ces événements météorologiques. Ils se produisent plus souvent », a-t-il déclaré. « Le changement climatique est quelque chose qui affecte cette communauté. »

Lake Charles fait partie de la paroisse de Calcasieu, où « toutes les zones de la paroisse subissent des inondations sur les routes et les conditions se détériorent et changent rapidement », a déclaré le bureau du shérif sur Facebook.

«Nous exhortons également les résidents à rester sur place et à ne pas voyager sur les routes», a déclaré le shérif Tony Mancuso sur Facebook. «Conduire sur les routes en ce moment vous met en danger et endommage les biens des autres résidents en raison de la montée des eaux.»

Un certain nombre d’avertissements de tornade ont également été émis dans diverses villes et le NWS a exhorté les habitants à risque à chercher un terrain plus élevé. Le service météorologique a déclaré que la probabilité d’inondations était élevée avec les tempêtes entrantes tout au long de la semaine.

Le gouverneur de la Louisiane John Bel Edwards dit sur Twitter que la Sécurité intérieure de l’État était en contact avec les dirigeants locaux au sujet de leurs besoins pendant les crues éclair «dangereuses et potentiellement mortelles».

«Veuillez vous joindre à moi pour prier pour les familles de Lake Charles qui ont déjà vu tant de pertes», a-t-il écrit.

L’ouest de la Louisiane se remet toujours de l’ouragan Laura et de l’ouragan Delta l’année dernière. Et puis, en février, les températures glaciales ont gelé les tuyaux et ont entraîné des problèmes d’approvisionnement en eau potable pour les habitants de la région.

Le bureau de Little Rock du National Weather Service a déclaré sur Twitter que certaines parties du centre de l’Arkansas avaient également vu de deux à plus de quatre pouces de pluie lundi matin. Plus de précipitations sont attendues cette semaine, a indiqué l’agence.

À Fannett, au Texas, l’eau montait dans les maisons, KFDM-TV a rapporté. La ville a signalé au moins 13 pouces de pluie, bien queune jauge météorologique juste au nord de là a signalé au moins 17 pouces.

Dimanche après-midi, plusieurs maisons avaient subi des dommages mineurs en raison d’une tornade dans le comté de Bell, au Texas, un comté situé juste au nord d’Austin. Certaines dépendances et poulaillers ont également été endommagés ou détruits, a rapporté Accuweather.

Des taux de pluie élevés et peut-être des orages violents sont presque certains mardi au Texas, a déclaré le NWS, alors que des vents de 10 à 15 mph fournissent un air humide et riche en humidité de la côte du Golfe, ainsi que des rafales aussi fortes que 25 mph.

La nouvelle norme météorologique aux États-Unis:Plus chaud qu’auparavant, grâce au changement climatique

« L’homme le plus chanceux du monde »:Qu’est-ce que ça fait d’être pris au piège dans une voiture écrasée par un arbre qui tombe?

La semaine dernière, des scientifiques américains de la National Oceanic and Atmospheric Administration ont déclaré la fin de La Niña, ce qui est une bonne nouvelle pour le centre du Texas, où les sources de La Niña ont toujours eu tendance à être plus chaudes et plus sèches que la normale et à aggraver les conditions de sécheresse au cours de l’été. .

La Niña, le refroidissement saisonnier des eaux tropicales de l’est de l’océan Pacifique, a eu une forte influence sur les conditions météorologiques du centre du Texas au cours des derniers mois. Les prévisionnistes ont déclaré que le phénomène avait joué un rôle dans la saison des ouragans record de l’année dernière dans l’Atlantique, tout en gardant inversement une grande partie de la région d’Austin plus sèche que la normale en automne et en hiver.

Contribuant: Makenzie Boucher, Shreveport Times; Roberto Villalpando, homme d’État américain d’Austin; The Associated Press