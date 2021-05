L’invaincu de 25 ans a gagné lors de ses débuts à l’UFC en janvier et a admis qu’un futur combat avec l’ancien champion Yan pourrait être sur les cartes alors qu’il propose de suivre les traces de son illustre frère roi des poids légers.

Yan cherche désespérément à regagner sa couronne après avoir subi une disqualification grotesque à l’UFC 259 en mars, lorsqu’il a été détrôné par Aljamain Sterling après ce qui a été jugé comme un coup de genou illégal à la tête.

N’ayant remporté le titre que lors de son combat précédent huit mois plus tôt, ‘No Mercy’ a fustigé Sterling pour avoir joué un rôle après avoir reçu le genou, qualifiant son rival de « acteur » sur les réseaux sociaux et affirmant qu’il esquivait une revanche parce qu’il sentait qu’il perdait le combat.

Nurmagomedov soutient son compatriote s’il rencontre à nouveau Sterling, mais estime que le concours n’est pas aussi clair que Yan l’avait prédit. « Celui qui s’entraîne le plus gagne » a expliqué le jeune homme de 25 ans.

« Si un combattant dort dans le gymnase, il a de meilleures chances de réussir. Si l’un ou l’autre n’acquiert rien de nouveau purement stylistiquement, Yan gagnera. Je pensais qu’il prendrait le premier combat.

« Sterling ne pourra pas éviter ce match revanche. Je pense que les patrons de l’UFC ne lui donneront pas d’autre combat à choisir. Il taquine juste Yan, le met en colère. Petr est très bien équipé techniquement. Mais au combat, tout peut arriver .

« Aljamain est un gars positif. Je n’ai pas l’impression que Sterling est mauvais et Yan est bon ou vice versa. Ce sont des rivaux potentiels.

« Si vous devez concourir pour la ceinture de championnat, je serai prêt à combattre n’importe qui, et donc il n’y a aucune relation spéciale avec aucun d’entre eux. »

Les espoirs de Nurmagomedov d’une année active ont été réduits par une chirurgie des ligaments croisés en avril, qui devrait nécessiter six mois pour se remettre.

Il soutenait Yan contre Sterling parce qu’il voulait le titre en Russie, mais croit fermement qu’il régnera finalement au poids coq.

« Je soutenais Petr parce que Khabib avait mis fin à sa carrière et qu’il n’y avait plus de ceintures de champion en Russie », il a dit.

« Il est trop tôt pour parler d’un combat potentiel [for me] avec Petr. Tout le monde va commencer à détester puisque nous sommes tous les deux de Russie.

« Le temps viendra [for us to] parler de ça. Je viens de faire mes débuts – c’est trop tôt pour des déclarations bruyantes.

« Je n’ai pas dit que je l’écraserais. Mon anglais n’est pas assez bon pour choisir les bons mots. Je disais à mon entraîneur que je devais traverser tout le monde pour devenir un champion.

« Je ne voulais insulter personne. En tout cas, je cherche à traverser toute la division, à travers le feu et le soufre. »