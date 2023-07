Le temps torride de ce week-end dans le monde entier

Les avertissements de chaleur excessive sont restés en vigueur dimanche pour les personnes du monde entier, des États-Unis à l’Europe et au Japon.

La vague de chaleur qui se propage à travers une bande des États-Unis depuis l’Oregon, le long de la côte ouest et dans le sud-ouest, y compris le Texas en passant par l’Alabama, est inhabituelle, a déclaré Zack Taylor, météorologue au centre de prévision météorologique du National Weather Service à College Park, Md .

Il y a une masse d’air à haute pression assis comme un dôme « garé » au-dessus des zones touchées et il dévie tous les systèmes de pluie et de tempête qui pourraient apporter un soulagement à plus de 100 millions d’Américains sous les avertissements de chaleur et les mises en garde, a déclaré Taylor.

Phoenix, en Arizona, est centrée sous le dôme de chaleur, et la température devrait grimper à 47 ° C dimanche, correspondant au maximum de samedi, selon le National Weather Service.

Un homme marche sous des brumisateurs au centre-ville de Phoenix, en Arizona, vendredi. (Matt York/Associated Press)

Les températures dans la capitale de l’Arizona ont été égales ou supérieures à 43 ° C tous les jours pendant 16 jours consécutifs, approchant le record de 1974 de 18 jours consécutifs pour ce niveau de chaleur.

Certains des 200 centres de refroidissement estimés dans la région métropolitaine de Phoenix prévoyaient de prolonger leurs heures de week-end, et les salles d’urgence étaient prêtes à traiter les personnes souffrant de maladies liées à la chaleur.

Vendredi, des sans-abri se rassemblent dans un centre de refroidissement pour personnes âgées de 55 ans et plus au centre-ville de Phoenix alors que la température atteignait 44 ° C. (Matt York/Associated Press)

Au Nevada, une vague de chaleur intense menace de battre le record absolu de Las Vegas de 47,2 ° C ce week-end. Des brumisateurs ont été installés le long du Strip de Las Vegas pour apporter un certain soulagement.

Un homme se rafraîchit dans des brumisateurs le long du Strip de Las Vegas jeudi. (John Locher/Associated Press)

Le National Weather Service indique que la chaleur extrême se poursuivra jusqu’au milieu de cette semaine. Les prévisionnistes ont averti les gens de prendre des précautions pour se protéger de la chaleur, comme l’annulation des activités de plein air pendant la journée.

La chaleur déclenche des incendies de forêt en Europe

Les températures élevées qui ont déjà déclenché des incendies de forêt en Espagne et en Croatie se sont également fait sentir dans les régions centrales de l’Europe, notamment en Allemagne, en Pologne et en République tchèque – et avec une autre vague de chaleur dans les prévisions, des températures plus élevées étaient attendues sur le continent dans les prochains jours. .

Les gens se rafraîchissent dimanche à une fontaine à Messine sur l’île italienne de Sicile. (Giovanni Isolino/AFP/Getty Images)

Sur l’île espagnole de La Palma Canaries, les autorités ont ordonné samedi à plus de 4 000 personnes d’évacuer leurs maisons en raison d’un incendie de forêt qui faisait rage.

L’incendie, qui a détruit au moins 20 habitations, coïncide avec une canicule qui dure depuis près d’une semaine dans le sud et le centre de l’Europe.

Les résidents locaux regardent un feu de forêt en feu, près de Puntagorda sur l’île canarienne de La Palma, le samedi 15 juillet 2023. Les autorités espagnoles affirment avoir évacué de manière préventive quelque 500 personnes. (Europa Press/Associated Press)

L’Italie a émis dimanche des alertes rouges par temps chaud pour 16 villes, les météorologues avertissant que les températures atteindront des records dans le sud de l’Europe dans les prochains jours.

Une fille se verse une bouteille d’eau sur le visage et la tête alors qu’elle se rafraîchit devant une église de Messine, sur l’île de Sicile, dimanche. (Giovanni Isolino/AFP/Getty Images) L’Espagne, l’Italie et la Grèce connaissent des températures caniculaires depuis plusieurs jours déjà, endommageant l’agriculture et laissant les touristes se précipiter à l’ombre.

Les prévisionnistes disent qu’un nouveau système météorologique avec une chaleur extrême a poussé dimanche dans le sud de l’Europe depuis l’Afrique du Nord et pourrait faire monter les températures au-dessus de 45 ° C dans certaines parties de l’Italie au début de cette semaine.

« Nous devons nous préparer à une violente tempête de chaleur qui, jour après jour, couvrira tout le pays », a rapporté dimanche le service météorologique italien Meteo.

« Dans certains endroits, d’anciens records de chaleur seront battus. »

Dans certaines parties de l’est du Japon, des températures maximales de 38 et 39 ° C étaient attendues dimanche et lundi, les prévisionnistes prévenant que les températures pourraient battre des records.

Un travailleur de la circulation monte la garde dimanche à l’entrée d’un passage souterrain inondé à Akita, au Japon. (STR/JIJI Press/AFP via Getty Images)

Le Japon étouffe, un tunnel inondé en Corée du Sud

Le Japon a lancé dimanche des alertes à la chaleur à des dizaines de millions de personnes dans 20 des 47 préfectures du pays en raison des températures élevées, tandis que des pluies torrentielles ont frappé d’autres régions, a rapporté l’agence de presse AFP.

Des inondations soudaines ont frappé dimanche la ville d’Akita, dans le nord du Japon, faisant un mort et quatre blessés.

En Corée du Sud, des journées de fortes pluies ont déclenché des crues soudaines et des glissements de terrain. Dimanche, les sauveteurs ont retiré neuf corps d’un tunnel inondé où une quinzaine de véhicules étaient piégés dans de l’eau boueuse, ont indiqué des responsables.

Les sauveteurs recherchent des survivants le long d’une route submergée par les eaux de crue menant à un tunnel souterrain à Cheongju, en Corée du Sud, dimanche. (Kim Ju-hyung/Yonhap/Associated Press)

Au total, 37 personnes sont mortes et des milliers ont été évacuées depuis le 9 juillet, lorsque de fortes pluies ont commencé à frapper les régions centrales de la Corée du Sud.