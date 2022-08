“Le temps s’est arrêté”: les Ukrainiens ont hâte de rentrer chez eux alors que la guerre s’éternise

VARSOVIE, Pologne (AP) – Le 8 mars, près de deux semaines après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Taisiia Mokrozub a emmené son fils en bas âge, s’est séparée de son mari et a rejoint un exode vers la sécurité en Pologne. Elle croyait que la guerre se terminerait rapidement et qu’elle serait à la maison en mai.

Mais six mois plus tard, avec des bombardements près d’une centrale nucléaire dans sa ville natale de Zaporizhzhia, et la ligne de front si proche, le mari de la femme de 36 ans lui dit de rester en Pologne avec leur bébé de 11 mois. bébé. Elle rêve maintenant d’être chez elle cet hiver, espérant que l’Ukraine aura alors vaincu l’assaut de la Russie.

Alors que la guerre atteint le sixième mois mercredi, de nombreux réfugiés sont confrontés à la triste réalisation qu’ils ne rentreront pas bientôt chez eux, s’ils ont du tout des maisons où retourner. Avec des missiles tombant même loin de la ligne de front, beaucoup ne se sentiraient pas encore en sécurité, même dans les zones sous contrôle ukrainien.

Ils attendent donc leur heure, attendent la fin d’une guerre qui ne montre aucun signe de fin prochaine, aspirent à la maison et refusent de penser trop loin dans l’avenir.

Avec le début d’une nouvelle année scolaire, certains inscrivent à contrecœur leurs enfants dans des écoles à l’étranger, craignant de prendre du retard dans le système ukrainien. D’autres acceptent des emplois en dessous de leur niveau de compétence. La plupart des réfugiés étant des femmes, ceux qui ont de très jeunes enfants, comme Mokrozub, ne peuvent pas travailler.

“Il me semble que non seulement pour moi mais pour tous les Ukrainiens, le temps s’est arrêté”, a déclaré Mokrozub. “Nous vivons tous dans une sorte de limbes.”

L’invasion russe a créé la plus grande crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. L’agence des Nations Unies pour les réfugiés indique qu’un tiers des Ukrainiens ont fui leur foyer, avec plus de 6,6 millions de déplacés à l’intérieur du pays et plus de 6,6 millions de plus à travers le continent.

Cependant, les pays européens les ont accueillis sans le contrecoup politique qui a provoqué l’afflux de réfugiés du Moyen-Orient et d’Afrique ces dernières années.

La Pologne a accueilli le plus d’Ukrainiens, avec environ 1,5 million de personnes enregistrées pour obtenir des numéros d’identification nationaux qui leur permettent de bénéficier de prestations sociales. L’Allemagne, qui n’exige pas de visa pour les Ukrainiens, en a enregistré plus de 900 000, bien qu’il ne soit pas clair combien d’entre eux sont rentrés chez eux ou se sont dirigés ailleurs.

Varsovie compte désormais 180 000 réfugiés ukrainiens – représentant un dixième de la population de la capitale polonaise de 1,8 million – le plus grand groupement unique au monde.

Bien que l’on entende dans les rues de la ville l’ukrainien et le russe – qui est également couramment parlé chez nous – et que les épiceries proposent désormais des plats ukrainiens, les nouveaux arrivants se sont intégrés sans problème et semblent presque invisibles.

Pour de nombreux réfugiés, la langue et la culture slaves de la Pologne offrent quelque chose de familier et de rassurant. La proximité du pays avec l’Ukraine permet de revenir pour de courtes visites avec des maris et des pères interdits de départ en raison de l’effort de guerre.

“Nous ne voulions pas aller plus loin”, a déclaré Galina Inyutina, 42 ans, arrivée en Pologne début mars en provenance de Dnipro avec son fils de 11 ans. Ils aspirent terriblement à leurs forêts, à leurs champs et à leur nourriture.

“Maman, si nous partons plus loin, il nous faudra plus de temps pour rentrer à la maison”, lui a-t-il dit.

L’arrivée de tant de personnes a exacerbé une crise du logement préexistante à Varsovie, où les prix des loyers ont bondi de 30 % au cours de la dernière année, ainsi que dans d’autres villes qui ont attiré un grand nombre de réfugiés.

Au début de la guerre, des centaines de milliers de familles polonaises ont accueilli chez elles des Ukrainiens, souvent de parfaits étrangers. Grâce à cette hospitalité, il n’y a jamais eu besoin de camps de réfugiés, a déclaré Oksana Pestrykova, qui administre un centre de consultation à la Maison ukrainienne de Varsovie, un centre social pour les immigrés.

Mais ce qui devait être de courts séjours s’est transformé en longs, et certains Polonais appellent maintenant la hotline du centre pour demander l’aide de locuteurs ukrainiens pour dire à leurs invités qu’il est temps de passer à autre chose.

“L’hospitalité s’affaiblit”, a déclaré Pestrykova. “Nous le comprenons et nous l’attendions.”

Certaines entreprises interviennent pour aider.

La société technologique mondiale Siemens a transformé les bureaux de son siège polonais pour créer des logements de style hôtel pour près de 160 personnes, administrés par le gouvernement de la ville de Varsovie. L’établissement est propre, avec de la nourriture et des installations de blanchisserie fournies gratuitement.

Parmi ceux qui y vivent actuellement se trouve Ludmila Fedotova, une vendeuse de 52 ans de Zaporizhzhia. Elle est terrifiée par ce qui se passe chez elle, mais peut au moins se détendre en sachant qu’elle a un logement et de la nourriture pendant qu’elle cherche du travail.

Bien qu’il n’y ait peut-être pas assez de logements pour tous les nouveaux arrivants, il y a plus qu’assez d’emplois dans une économie qui a explosé à l’ère post-communiste. Les immigrés ukrainiens arrivés en Pologne ces dernières années sont parfois ceux qui aident les nouveaux arrivants à trouver du travail et un logement.

Oleh Yarovyi, de Khmelnytskyi dans l’ouest de l’Ukraine, est arrivé il y a six ans et a monté une franchise de café avec sa femme. Au fur et à mesure de leur expansion, il a perdu des Ukrainiens qui aidaient à la construction et qui sont revenus combattre pendant la guerre, mais il a pu embaucher des Ukrainiennes qui peuvent utiliser leur langue dans un travail qu’ils espèrent temporaire.

“La moitié d’entre eux envisagent de rentrer, alors ils n’essaient même pas d’apprendre le polonais”, a déclaré Yarovyi. “Ils recherchent simplement un travail simple sans aucun défi supplémentaire.”

Tetiana Bilous, 46 ans, qui dirigeait une entreprise de location d’appartements à court terme à Vinnytsia, en Ukraine, fait partie de ceux qui travaillent dans l’une des cuisines de Yarovyi. Elle a fui deux jours après le début de la guerre, rejoignant une fille adulte déjà à Varsovie. Son mari lui manquait et elle est rentrée chez elle pour une visite de deux semaines, mais elle était terrifiée par les bombardements et les sirènes des raids aériens.

Bilous reste déchiré sur ce que devraient être ses prochaines étapes, disant: “Tout est incertain.”

Plus à l’ouest, à Schwerin, en Allemagne, Marina Galla, une enseignante en informatique qui a quitté Marioupol avec son fils de 13 ans fin mars, a retrouvé soulagement et stabilité. Le mois dernier, ils ont emménagé dans un petit appartement sur le toit après une longue évasion qui les a menés à travers la Pologne et Berlin.

Elle est libérée des horreurs et des privations qu’elle a fuies : les cadavres dans les rues, buvant la neige fondue parce qu’il n’y avait pas d’eau courante. Pourtant, elle se sent écrasée de tristesse en pensant à la famille laissée derrière elle.

Dans un sac à dos noir qu’elle porte tous les jours depuis son départ de Marioupol, Galla conserve une note manuscrite dans une poche latérale indiquant les coordonnées de sa mère, de son père et de sa grand-mère. Elle l’a écrit à l’origine au cas où elle serait tuée pendant la guerre, et même dans la sécurité de Schwerin, elle ne quitte pas la maison sans cela.

Son fils a beaucoup échangé avec ses amis de chez lui pendant leurs premiers mois en Allemagne, mais il ne leur parle presque plus et a cessé de leur demander quand ils reviendront en Ukraine.

“Il comprend probablement”, a déclaré Galla, “que nous ne pourrons pas y retourner.”

Vanessa Gera et Kirsten Grieshaber, l’Associated Press