Le temps semble passer plus lentement à cet endroit, et vous pourriez y aller aujourd’hui

Vous êtes à la salle de sport et c’est presque la fin de votre entraînement. Vous finissez sur le vélo stationnaire, alors vous montez et pédalez en rêvant de ce que vous allez cuisiner pour le dîner… mais ensuite vous regardez l’horloge. Vous faites du vélo depuis plus de que, droite? Selon une nouvelle étude, le temps semble effectivement s’écouler plus lentement lorsque nous faisons de l’exercice.

Quelque chose d’aussi quotidien que la façon dont nous vivons le passage du temps reste encore un mystère scientifique. De nombreux scientifiques explorent ces questions. Récemment, une étude a mis en doute l’idée que nous disposions d’une horloge interne universelle en démontrant que changer l’apparence d’une image peut modifier la perception du temps d’une personne pendant qu’elle l’observe.

Einstein lui-même a utilisé ce concept pour expliquer sa théorie de la relativité d’une manière que la plupart des gens peuvent comprendre intuitivement : « Lorsqu’un homme s’assoit avec une jolie fille pendant une heure, cela semble être une minute. Mais laissez-le s’asseoir sur une cuisinière chaude pendant une minute – et c’est plus long que n’importe quelle heure. C’est la relativité.

Aujourd’hui, une nouvelle étude a étudié cet effet chez 33 personnes alors qu’elles s’entraînaient sur un vélo d’exercice stationnaire. Un parcours virtuel de 4 kilomètres (2,5 miles) a été projeté sur un écran et les participants ont été invités à essayer de terminer le cours le plus rapidement possible. Après un premier essai de « familiarisation », ils sont revenus tester le cours dans trois conditions différentes et dans un ordre aléatoire :

Solo, où seul leur propre avatar virtuel était visible sur le parcours ;

Adversaire passif, où un autre avatar était également sur le parcours, mais ne rivalisait pas directement avec lui ;

Adversaire actif, où le participant devait affronter l’autre avatar sur l’écran et essayer de terminer le parcours en premier.

Avant, pendant et après l’essai, les participants ont été invités à estimer l’intervalle de 30 secondes écoulé. Aucune information numérique sur leur fréquence cardiaque ou leurs performances ne leur a été fournie lors des épreuves cyclistes, afin de ne pas interférer avec cette tâche.

La comparaison des résultats des essais cyclistes avec ceux d’avant et d’après a révélé que le temps s’écoulait « plus lentement » pour les participants lorsqu’ils étaient au milieu de leur entraînement. Si ce n’est pas un argument contre l’inscription à un cours de spinning, nous ne savons pas ce que c’est.

Il est intéressant de noter que les différentes conditions expérimentales n’ont eu aucun impact significatif. Qu’ils couraient contre un adversaire ou qu’ils faisaient du vélo en solo, la perception du temps des participants était inférieure d’environ 9 pour cent au rythme, ce qui signifie que leur idée interne du temps était un peu en avance sur la montre.

Différence en pourcentage moyenne (± écart type) entre le temps chronologique et le temps perçu avant, pendant et après l’exercice. Crédit image : Edwards et al, Brain and Behaviour 2024 ( CC PAR 4.0 ); tondu

Il s’agissait d’une petite étude portant sur seulement 33 personnes déjà physiquement actives. Cela limite la généralisabilité des résultats, comme l’explique le professeur Andrew Edwards, co-premier auteur, de l’Université Christ Church de Canterbury, dans un article déclaration:

« Même si les participants n’étaient pas des cyclistes professionnels, ils étaient en bonne forme physique, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. La taille de l’échantillon de 33 personnes offre un premier aperçu intrigant de la façon dont notre perception du temps peut être déformée – et peut-être un indice sur la manière de passer au niveau supérieur tout en faisant de l’exercice.

« Nos résultats ont des implications importantes sur les choix d’exercices sains, les niveaux de plaisir et également sur la manière dont nous utilisons ces informations pour optimiser les performances. »

Alors la prochaine fois que vous irez au gymnase et que vous tenterez d’ignorer les grognements de la personne à côté de vous tout en vous demandant si l’horloge s’est arrêtée, cela pourrait expliquer pourquoi.

L’étude est publiée dans la revue Cerveau et comportement.