Le temps sec entraîne un coût « sans précédent » des girolles – Kelowna Capital News

Le coût des chanterelles sauvages récoltées est passé d’environ 5 $ la livre à 9,50 $ la livre cette saison.

L’acheteur de champignons de la côte ouest, Butch Sheaves, affirme que les conditions ont été “désastreuses”.

« Il n’y a pas eu de pluie, donc les champignons dorment jusqu’à ce que les pluies arrivent et nous aurons alors un monde de champignons », a déclaré Sheaves de son poste d’achat de champignons près de la jonction Tofino-Ucluelet.

Sheaves achète des champignons depuis plus de 25 ans. Il dit que c’est le prix le plus élevé qu’il ait jamais payé pour des girolles.

« Nous avons besoin de fortes pluies. Nous avons besoin d’une pluie qui saturera le sol.

Il a environ 10 cueilleurs réguliers qui cueillent dans les bois en ce moment.

« La plupart des cueilleurs devraient toucher environ 40 livres par jour en ce moment. Mes meilleurs cueilleurs font 30 livres. Ils sont juste dans un monde à eux.

La société mère de Sheave, Ponderosa Mushrooms, un distributeur et producteur de champignons de Maple Ridge, a déclaré que la montée en flèche des coûts est “complètement sans précédent”.

« Ça a été la période de temps sec la plus étrange et la plus longue. Nous avons besoin de pluie. Il n’y aura aucun changement dans ces prix jusqu’à ce que nous ayons de la pluie et de la production quelque part », a déclaré le président de Ponderosa, Joe Salvo.

« Il n’y a pratiquement pas de production de girolles en Amérique du Nord à l’heure actuelle. Nous importons des girolles d’Europe pour essayer de maintenir les ventes », a-t-il déclaré, ajoutant que les prix hors d’Europe étaient également au plus haut.

Salvo a déclaré que la période de temps sec pourrait avoir quelque chose à voir avec le changement climatique, mais n’en était pas certain.

“Terrace up dans le nord de la Colombie-Britannique a une récolte massive de champignons de pin, donc je n’abandonne pas cette récolte, mais nous avons juste besoin de pluie”, a déclaré Salvo.

