Le temps s’arrête sur le passage de la Colombie-Britannique à l’heure avancée permanente

Le 6 novembre, la plupart des Britanno-Colombiens reculeront leur horloge d’une heure, comme ils le font chaque automne depuis plus de 50 ans, même si la province a promis de mettre fin à cette pratique il y a trois ans.

En 2019, la Colombie-Britannique a adopté une loi pour rendre l’heure d’été permanente. Cependant, le premier ministre John Horgan l’a dit à plusieurs reprises car il ne serait promulgué que lorsque l’État de Washington, l’Oregon et la Californie feraient de même afin de maintenir l’économie provinciale alignée sur celle de ses voisins américains.

Plus tôt cette année, le Sénat américain a voté à l’unanimité pour arrêter le changement d’heure deux fois par an. La Chambre des représentants, qui a le dernier mot sur la question, ne parvient pas à un consensus.

Le représentant démocrate Frank Pallone, qui préside le comité de l’énergie et du commerce qui a compétence sur la question, a déclaré dans une déclaration à Reuters que la Chambre essayait toujours de comprendre comment aller de l’avant.

“Il existe une grande variété d’opinions sur l’opportunité de maintenir le statu quo, de passer à une heure permanente, et si oui, à quelle heure cela devrait être”, a déclaré Pallone, ajoutant que les opinions se ventilaient par région et non par parti.

Les assistants législatifs ont déclaré à Reuters qu’ils ne s’attendaient pas à ce que le Congrès parvienne à un accord avant la fin de l’année. Les partisans du Sénat devront réintroduire le projet de loi l’année prochaine s’il n’est pas approuvé d’ici la fin de 2022, ce qui signifie une attente plus longue pour les États-Unis et, par conséquent, la Colombie-Britannique.

Certains Britanno-Colombiens s’impatientent.

Tara Holmes, co-fondatrice de Stop The Time Change, a déclaré qu’elle ne comprenait pas pourquoi la Colombie-Britannique devait attendre que les États-Unis fassent le changement.

“Nous sommes juste à côté de l’Alberta et nous faisons toujours du commerce et des affaires avec eux. C’est seulement une heure de différence et c’est la même chose avec les États”, a-t-elle déclaré à CBC. Tous les points ouest.

“Personne n’aime le changement d’heure. Cela ne sert plus à rien. Qui va prendre la direction et l’initiative ?”

En 2020, le Yukon a abandonné la commutation des horloges. La Saskatchewan est à l’heure normale du Centre depuis des décennies.

Plusieurs communautés du nord-est de la Colombie-Britannique n’ont jamais changé d’horloge pour l’heure avancée.

Lori Ackerman, maire sortante de Fort St. John, soutient que laisser les horloges seules est la voie à suivre.

“Tout d’abord, vous ne perdez pas la tête en essayant de déterminer si vous perdez une heure ou si vous gagnez une heure”, a-t-elle déclaré.

“L’un des avantages pour moi… c’est que c’est stable, c’est constant. Vous ne pouvez pas couper un pied d’une couverture, le coudre sur le dessus d’une couverture et penser que vous avez une couverture plus longue.”