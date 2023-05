Le temps printanier est de retour, mais le risque de foudre suscite de nouvelles inquiétudes concernant les incendies de forêt en Colombie-Britannique

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a averti qu’un retour à des conditions printanières plus saisonnières augmente le risque d’incendies de forêt causés par la foudre avant le long week-end, après une période prolongée de chaleur et de sécheresse dans une grande partie de la province.

Les prévisions pour Fort St. John, dans le nord-est de la Colombie-Britannique en proie à des incendies de forêt, montrent un risque d’orages commençant vendredi soir et s’étendant jusqu’à samedi.

Dans le sud de l’Intérieur, Environnement Canada indique qu’il y a un risque d’orage dans la région de Kamloops samedi, avec une possibilité d’averses jusqu’à lundi.

La province a déclaré qu’une transition vers un temps plus frais et plus humide est attendue dimanche.

On s’attendait à ce que la fumée continue de causer une mauvaise qualité de l’air et une visibilité réduite dans l’est de la Colombie-Britannique le long de la frontière avec l’Alberta au cours des deux prochains jours.

L’activité des feux de forêt cette saison s’est jusqu’à présent concentrée dans le nord-est de la Colombie-Britannique, où le district régional de Peace River a émis vendredi un ordre d’évacuation pour les propriétés situées dans une zone rurale du côté est de la route 97 au nord de Fort St. John.

Le district affirme que le feu de forêt de Donnie Creek menace la zone utilisée principalement par l’industrie. L’incendie qui avait été cartographié sur une superficie de 500 kilomètres carrés jeudi a depuis été mis à jour pour s’étendre sur près de 1 200 kilomètres carrés.

Le district a levé un ordre d’évacuation pour 850 propriétés dans les zones rurales au nord de Fort St. John jeudi soir, mais les résidents doivent être prêts à repartir à court préavis.

Un ordre d’évacuation reste en vigueur pour les colonies de Buick Creek, Murdale et Mile 70 au nord de la ville, où le feu de forêt de 215 kilomètres carrés de Stoddart Creek brûle à environ 25 kilomètres.

Vendredi, le site Web du service BC Wildfire répertorie un peu plus de 70 incendies de forêt actifs en Colombie-Britannique.

Une déclaration de la province vendredi a exhorté les gens à se préparer aux incendies de forêt et à la chaleur ce long week-end, avec un plan d’urgence en place.

Depuis le 1er avril, plus de 200 incendies de forêt ont brûlé plus de 1 350 kilomètres carrés, en grande partie à l’intérieur du Prince George Fire Centre. Parmi ces incendies, 85% étaient d’origine humaine et évitables, a déclaré le gouvernement.

Les grands feux à ciel ouvert ont été interdits dans toute la province dans le but de prévenir les incendies de forêt d’origine humaine.

Tous les feux à ciel ouvert, y compris les feux de camp, sont interdits à compter de vendredi dans toute la caserne de pompiers de Prince George. La région s’étend sur une grande partie du nord-est de la Colombie-Britannique, y compris Fort St. John, et c’est là que se trouvent les quatre feux de forêt incontrôlables.

Les feux de camp ailleurs dans la province doivent être confinés à 0,5 mètre de hauteur et 0,5 mètre de diamètre, avec de l’eau à portée de main pour éteindre les flammes.

