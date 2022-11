Le temps presse-t-il pour la seconde intercalaire ?

Mais la rotation de la Terre ralentit très légèrement d’année en année, et la seconde astronomique (comme le jour astronomique) s’est progressivement allongée par rapport à la seconde atomique. Pour compenser, à partir de 1972, les métrologues ont commencé à insérer occasionnellement une seconde supplémentaire – une seconde intercalaire – à la fin d’une journée atomique. En effet, chaque fois que le temps atomique est en avance d’une seconde entière, il s’arrête une seconde pour permettre à la Terre de rattraper son retard. Dix secondes intercalaires ont été ajoutées à l’échelle de temps atomique en 1972, et 27 autres ont été ajoutées depuis.

Environ tous les quatre ans, un jour supplémentaire est ajouté à la fin du mois de février, une convention de chronométrage connue sous le nom d’année bissextile. La pratique d’ajuster le calendrier avec un jour supplémentaire a été instaurée par Jules César il y a plus de 2 000 ans et modifiée au XVIe siècle par le pape Grégoire XIII, nous léguant les calendriers julien et grégorien.

Le processus de mise au carré de ces deux échelles de temps est devenu si indiscipliné que les connaisseurs du temps du monde font une proposition audacieuse : abandonner la seconde intercalaire d’ici 2035. La civilisation embrasserait entièrement le temps atomique ; et la différence, ou la tolérance, entre le temps atomique et le temps terrestre ne serait pas précisée jusqu’à ce que les chronométreurs proposent un meilleur plan pour concilier les deux. Un vote, sous la forme de la résolution D, est attendu le 18 novembre lors d’une réunion à Versailles des pays membres du Bureau.

“Ce qui n’était auparavant qu’un moyen de mesurer l’écoulement du temps est aujourd’hui essentiel pour le transport, la localisation, la défense, la finance, la concurrence spatiale”, a déclaré Felicitas Arias, ancienne directrice du département du temps du Bureau international des poids et mesures, connu sous le nom de BIPM de son nom français et basé en dehors de Paris. “Le temps gouverne le monde.”

Ajouter cette seconde supplémentaire n’est pas une mince affaire. De plus, la rotation de la Terre est légèrement erratique, de sorte que la seconde intercalaire est à la fois irrégulière et imprévisible. Il y a cinquante ans, ces qualités rendaient difficile l’insertion de la seconde intercalaire. Aujourd’hui, l’effort est un cauchemar technique, car un timing précis est devenu partie intégrante de l’infrastructure hautement informatisée de la société.

MET/BOT, via Alamy ; Artokoloro, via Alamy ; Nasa

Si la résolution passe, elle séparera le chronométrage des atomes du chronométrage des cieux, probablement pour les générations à venir. Le changement serait indiscernable pour la plupart d’entre nous, en termes pratiques. (Il faudrait quelques milliers d’années pour que le temps atomique diverge jusqu’à une heure du temps terrestre.)

Mais le second est une énorme quantité de temps dans la technologie de l’internet. Les transmissions des téléphones portables, les réseaux électriques et les réseaux informatiques sont synchronisés à de minuscules fractions de seconde. Les traders à haute fréquence sur les marchés financiers exécutent des ordres en millièmes et même en milliardièmes de seconde. Selon le droit international, les paquets de données liés à ces transactions financières doivent être horodatés à ce niveau de précision élevé, enregistrés et rendus traçables jusqu’au temps universel coordonné, la norme universellement acceptée gérée par les chronométreurs du BIPM.

Chaque seconde intercalaire supplémentaire introduit un risque de confusion : certains réseaux numériques n’implémenteront pas correctement le changement, ne sauront pas exactement quelle heure il est par rapport aux autres systèmes et ne parviendront pas à se synchroniser correctement. La seconde intercalaire est une cuillerée de chaos potentiel dans un soufflé qui exige de la précision.

Pour cette raison, l’abandon de la seconde intercalaire bénéficie d’un large soutien de la part des nations du monde entier, y compris les États-Unis. Le résultat du vote n’est cependant pas gagné d’avance. Le destin de la seconde intercalaire a longtemps été l’objet de grands drames diplomatiques, désignés comme l’un des quatre « sujets brûlants » au BIPM. L’inscription de la résolution D à l’ordre du jour a nécessité plus de deux décennies d’études, de négociations et de compromis pour résoudre le problème. .

“Cela aurait dû arriver il y a 20 ans, et sans manœuvres politiques, cela se serait probablement produit il y a 20 ans”, a déclaré Judah Levine, physicien à l’Institut national des normes et de la technologie, ou NIST, à Boulder, Colorado. est co-président avec le Dr Tavella du comité du BIPM qui discute des sujets d’actualité, et il a aidé à rédiger la résolution.

La Russie, par exemple, a tenté de retarder l’abandon de la seconde intercalaire, car cela nécessiterait des modifications importantes de son système satellitaire GLONASS, qui intègre la seconde supplémentaire. En conséquence, la résolution a été formulée pour reporter tout changement jusqu’en 2035. Le Royaume-Uni, historiquement et émotionnellement attaché à la norme astronomique, consacrée par le temps moyen de Greenwich, a été réticent à s’engager publiquement.