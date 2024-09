Le temps presse pour que les gouvernements locaux utilisent les milliards de dollars d’aide fédérale en cas de pandémie

À première vue, la banlieue de Phoenix, Gilbert, n’a pas fait grand-chose avec les 24 millions de dollars qu’elle a reçus en aide fédérale en cas de pandémie.

Le site sur lequel la municipalité prévoit de consacrer la majeure partie de son budget à un centre d’aide aux victimes d’actes criminels reste un terrain vague. Et selon les données fédérales les plus récentes, seulement un quart de ses fonds sont destinés à des projets. Mais les responsables municipaux affirment que des contrats devraient bientôt être conclus pour dépenser le reste.

Pour Gilbert et des milliers d’autres gouvernements locaux à travers les États-Unis, le temps presse pour utiliser leur part des 350 milliards de dollars de fonds d’aide COVID-19 approuvés par le Congrès et le président Joe Biden en 2021. Les gouvernements doivent obliger tous leurs Fonds du plan de sauvetage américain pour des projets spécifiques d’ici la fin de cette année ou bien restituer le reste au Trésor américain.

Selon les données les plus récentes communiquées au Trésor par plus de 26 500 collectivités locales, étatiques et territoriales, environ 80 % de tous les fonds avaient été engagés en mars. Ce qui est en bonne voie pour être terminé à temps.

Mais certains gouvernements semblent avoir beaucoup plus de travail à faire que d’autres.

Selon une analyse de l’Associated Press, environ un gouvernement sur cinq a déclaré avoir engagé moins de la moitié de ses fonds au printemps dernier, et environ 3 500 en ont engagé moins de 25 %. Cela comprend 2 260 gouvernements qui n’ont déclaré aucun projet, ce qui ne permet pas de savoir s’ils avaient des plans pour cet argent. Certains d’entre eux ont peut-être déjà utilisé l’argent, mais n’a pas réussi à décrire le but au gouvernement fédéral.

Le département du Trésor a déclaré qu’il menait une vaste action de sensibilisation pour aider les communautés à comprendre leurs exigences en matière de rapports.

Dès le début, le plan de sauvetage américain face à la critique de certains républicains et groupes de surveillance du gouvernement pour avoir autorisé des dépenses inutiles et excessives, notamment des choses à peine liées à la pandémie de coronavirus. Mais certains responsables étatiques et locaux affirment que le financement leur a permis d’entreprendre des projets attendus depuis longtemps qu’ils n’auraient pas pu se permettre autrement.

Les responsables de Gilbert ont décidé de consacrer la quasi-totalité des fonds du Plan de sauvetage américain à un seul projet : un centre de 43 millions de dollars où les victimes d’agressions sexuelles, de maltraitance d’enfants et de violences conjugales pourront subir des examens médico-légaux et des entretiens nécessaires aux poursuites judiciaires, tout en recevant des services de conseil et de thérapie. Les responsables avaient identifié un besoin pour ce centre plusieurs années avant la pandémie, mais n’avaient pas de source de financement. L’argent fédéral couvrira un peu plus de la moitié du coût, le reste provenant des fonds généraux de Gilbert.

L’objectif est de fournir un « centre d’accueil complet où une victime de violence interpersonnelle peut venir et vivre un parcours de guérison vraiment sûr », a déclaré la directrice adjointe de la ville, Leah Rhineheimer. C’est « l’un des projets les plus significatifs que la ville puisse entreprendre ».

Les responsables de la ville espèrent attribuer un contrat de construction cet automne – une étape qui satisferait à l’exigence du Trésor d’engager l’argent d’ici la fin de l’année – même si la construction réelle ne commencera pas avant l’année prochaine, a déclaré le chef de la police de Gilbert, Michael Soelberg.

En vertu des règles du Trésor, une obligation impose généralement à un gouvernement de passer une commande de services ou de biens, de conclure un contrat ou d’accorder une subvention à une autre entité. Les gouvernements qui respectent le délai d’obligation sont alors confrontés à un deuxième délai pour finir de dépenser les fonds d’ici la fin de 2026.

D’autres responsables locaux interrogés par l’AP ont décrit un ensemble de raisons pour lesquelles ils n’avaient pas déclaré avoir engagé une grande partie de leurs fonds. Certains ont déclaré qu’ils ne pensaient pas avoir besoin de détailler la manière dont l’argent avait été utilisé car ils le classaient comme un remplacement pour pertes de revenus locaux pendant le ralentissement économique provoqué par la pandémie. D’autres ont décrit les difficultés qu’ils ont rencontrées pour déterminer quoi en faire.

« Il ne fait aucun doute qu’une partie de cet argent n’était pas nécessaire et qu’il est dépensé de manière inutile », a déclaré Tom Schatz, président de Citizens Against Government Waste, une organisation à but non lucratif basée à Washington, DC.

La banlieue de Détroit, Dearborn Heights, qui a reçu plus de 24 millions de dollars, n’a mentionné qu’une seule obligation dans son rapport de printemps au Trésor : environ 79 000 dollars pour les dépenses administratives liées à la sélection et à la mise en œuvre des projets financés par l’aide fédérale.

Le maire de Dearborn Heights, Bill Bazzi, a déclaré que le financement fédéral est arrivé peu de temps après sa prise de fonction, ce qui rend difficile de « comprendre les besoins de la ville » et de réunir le personnel pour l’administrer. La ville prévoit d’utiliser l’argent pour des projets de gestion des eaux pluviales, des égouts et des conduites d’eau, entre autres, et devrait bientôt en avoir engagé la majeure partie, a déclaré Bazzi.

Les progrès ont été retardés parce que « nous avons dû passer par un processus fastidieux » avant de lancer les appels d’offres des projets, a-t-il déclaré.

À l’approche de la date limite fédérale, certains États et gouvernements locaux élaborent des plans de secours pour s’assurer d’utiliser tout l’argent.

Ce printemps, le Missouri a déclaré au Trésor qu’il avait engagé 99 % de son enveloppe de près de 2,7 milliards de dollars. Mais certains projets ont échoué ou ne semblent pas avoir besoin de leur financement intégral.

Les législateurs et le gouverneur républicain Mike Parson ont donc approuvé un plan de dépenses révisé qui a supprimé 49 millions de dollars destinés aux efforts de réponse au COVID-19 et 16 millions de dollars destinés à la rénovation d’un ancien établissement de santé mentale pour l’utiliser dans un programme de réhabilitation des délinquants sexuels, entre autres. Ces fonds ont été réaffectés à des dizaines de nouveaux projets, notamment un bâtiment d’ingénierie pour une université et un programme de formation des professionnels de la santé.

L’Assemblée législative du Missouri a également prévu 150 millions de dollars de fonds du Plan de sauvetage américain pour les écoles publiques du primaire et du secondaire comme solution de secours si d’autres projets ne se concrétisent pas. Plusieurs législateurs du groupe conservateur Freedom Caucus ont voté contre, suggérant que l’aide fédérale en cas de pandémie faisait grimper la dette fédérale et l’inflation.

« Je n’ai aucun problème si nous devions le rendre », a déclaré à l’AP le sénateur républicain Rick Brattin, président du Freedom Caucus. « Nous pourrions au moins garder la tête haute et dire que nous n’avons pas continué à contribuer à l’effondrement financier du dollar américain. »

Le président de la commission des crédits du Sénat du Missouri, Lincoln Hough, un républicain, a déclaré que les législateurs n’ont pas besoin d’être d’accord avec le financement fédéral pour néanmoins l’utiliser.

« Lorsque nous l’aurons, à mon avis, nous devrions investir dans nos communautés et dans notre future main-d’œuvre », a déclaré Hough.

Face à la perspective qu’une partie des 2,8 milliards de dollars alloués au plan de sauvetage américain du Connecticut puisse rester inutilisée, le Assemblée générale de l’État Cette année, 365 millions de dollars ont été réaffectés à de nouveaux objectifs. La législation a également établi un plan de secours, ordonnant à l’administration du gouverneur démocrate Ned Lamont de réaffecter tous les fonds qui ne semblent pas susceptibles d’être engagés au 15 octobre pour les consacrer aux déficits budgétaires et à l’enseignement supérieur.

La ville de la Nouvelle-Orléans a déclaré avoir engagé 55 % de son allocation fédérale de 387,5 millions de dollars au printemps dernier. Mais elle a agi rapidement pour utiliser l’argent. En septembre, 86 % avaient été engagés, a déclaré le directeur administratif de la Nouvelle-Orléans, Gilbert Montano. Au cours de l’été, le conseil municipal a détourné les fonds de secours en cas de pandémie de quelques projets confrontés à des problèmes de calendrier pour financer à la place des refuges pour sans-abri et le nettoyage de décharges illégales. D’autres projets plus lents sont sur une liste de surveillance pour d’éventuelles réaffectations avant la fin de l’année.

« Nous n’allons pas rendre cet argent », a déclaré Montano. « Les besoins sont trop nombreux. »

___

Le journaliste de données de l’Associated Press, Kavish Harjai, a contribué à ce rapport.