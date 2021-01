Neymar fête ses 29 ans dans quelques semaines. Il devrait être à son apogée alors qu’il entre dans une période vitale de deux ans de sa carrière, commençant par se débarrasser de sa dernière blessure et se terminant par la Coupe du monde 2022 et, avec les espoirs du Brésil reposant sur ses épaules, un sixième titre.

Ces deux années feront beaucoup pour asseoir sa place dans le panthéon du jeu, même si gagner la Coupe du monde et la Ligue des champions n’est pas le seul objectif. L’ère de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo touche à sa fin. Le trône du meilleur joueur du monde est à gagner et il est peu probable que Robert Lewandowski soit un candidat à long terme à 32 ans. Selon certaines mesures, y compris presque certainement la sienne, la carrière de Neymar aura été insuffisante s’il est incapable de réclamer l’honneur pour lui-même.



Certains verront sûrement (et naturellement) cela comme une exagération, un piège insensé consistant à accorder trop d’attention à une récompense individuelle subjective dans un sport d’équipe. Mais Neymar est brésilien et par conséquent, il a grandi avec le concept du prix du meilleur joueur en tant que droit d’aînesse national. Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaka: il semblait acquis que le joueur brésilien exceptionnel serait également considéré comme le meilleur du monde.

Il se peut bien que la quête pour réclamer ce prix se révèle contre-productive, qu’il y ait des moments où cela ajoute trop de pression sur lui pour briller. Cela semblait certainement le cas lors de la finale de la Ligue des champions de l’année dernière, le plus grand match qu’il ait jamais joué. Il était frappant qu’à partir du moment où le Bayern Munich a marqué son but, le match de Neymar s’est effondré. Il n’a pas pu aider le Paris Saint-Germain à sortir d’un trou 1-0 et, confronté à une crise, ne pouvait pas faire les choses simples pour garder le ballon en marche. Il ressemblait à un homme sous trop de pression et les événements des derniers jours ont peut-être fait monter la pression d’un cran.

Une critique évidente que Neymar a reçue après la finale de la Ligue des champions n’était pas qu’il ressemblait à un homme sous trop de pression, mais que lorsque la pression était venue pour pousser, il se présentait toujours comme un adolescent. Au cours des mois suivants, le récit s’est déplacé vers un nouveau phénomène: Neymar l’adulte. On disait qu’il avait saisi une vérité difficile, mais indéniable: sa carrière était finie et le moment était venu de faire la différence. Il a également été largement félicité pour son rôle de leader lorsque le PSG et Istanbul Basaksehir sont partis lors de leur affrontement en Ligue des champions en décembre à la suite d’accusations de racisme.

L’incapacité de Neymar à dépasser les erreurs et les faux pas de sa jeunesse lui coûte sans doute son tir au trône mérité pour le mieux du match. Aurelien Meunier – PSG / PSG via Getty Images

Comme Fernando Kallas, un journaliste brésilien basé en Espagne, l’a déclaré dans un récent article sur les réseaux sociaux: «Cette semaine, j’ai été plein d’éloges pour la maturité de Neymar, la position qu’il a prise contre le racisme et comment son image s’améliore ici en Europe. » Kallas a complété le message avec un emoji d’une main frappant une tête – une confession visuelle qu’il avait parlé trop tôt de l’étoile en avant.

La raison? Les festivités controversées auraient été organisées par Neymar pendant une période de cinq jours entre Noël et le Nouvel An. Les médias brésiliens ont rapporté qu’il organisait une fête pour 500 personnes (on pensait que la fréquentation était plafonnée à 150) dans sa propriété de Mangaratiba, sur la côte de Rio de Janeiro, au milieu d’une pandémie de coronavirus qui a été particulièrement sévère au Brésil. Après un répit, le bilan quotidien des morts au Brésil est de nouveau autour de la barre des 1000, et le chiffre global sombre atteindra bientôt plus de 200000. Ce n’est pas le moment d’organiser une grande fête; même les célébrations traditionnelles de la Saint-Sylvestre ont été annulées dans tout le pays par souci de sécurité publique.

La réponse a été rapide. « Peu importe qu’il y en ait 500 ou 150 à la fête », a écrit le journaliste de SporTV Mauricio Noriega, « ce qui parle le plus, c’est l’attitude de quelqu’un qui imite un footballeur Michael Jackson, coincé dans un Neverland, isolé du monde extérieur et vivant comme un adolescent frappé d’étoiles. «

Il peut y avoir une amertume supplémentaire dans ses paroles parce que Noriega était un autre qui avait récemment félicité Neymar. « Je suis tombé sous le charme il y a quelques jours », a-t-il noté, « quand j’ai écrit qu’il s’était émancipé en tant qu’athlète et en tant que personne lorsqu’il a pris part aux manifestations » suite à ce débrayage de la Ligue des champions.

La maison de Neymar à Mangaratiba montre peu d’activité mais fait allusion à l’espace et à la décadence des festivités prévues par Neymar, qui étaient particulièrement imprudentes compte tenu de la façon dont le Brésil lutte pour garder le coronavirus sous contrôle. MAURO PIMENTEL / AFP via Getty Images

L’ancien milieu de terrain Ze Elias, qui a passé une décennie en Europe, a émis une note similaire sur la chaîne de télévision brésilienne ESPN.

« Neymar est le produit d’un environnement qui a été créé pour lui depuis le début – une mentalité de » Cet enfant est une star, laissez-le faire ce qu’il veut. » Il a grandi comme ça, il s’y est habitué et personne ne l’arrête. » Réfléchissant aux répercussions internes, il a déclaré que « c’est pourquoi le Brésil ne sera jamais considéré comme un pays sérieux ». Il y a eu des critiques du commentateur de télévision vétéran Galvao Bueno, tandis que l’ancien star devenu expert Walter Casagrande a commenté que Neymar « continue d’être petit dans les choses qui comptent vraiment. »

Si Neymar veut devenir les bottes du meilleur joueur du monde, il doit maintenant le faire en portant une charge plus lourde. Il y a maintenant plus de pression. Ceux qui veulent le défendre ont plus de mal à le faire, tandis que ceux qui cherchent à attaquer ont un motif supplémentaire. Et j’espère que le nombre de morts de coronavirus n’est pas touché par ce qui s’est passé à Mangaratiba.